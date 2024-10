Toni Nadal, stric in dolgoletni trener Rafaela Nadala, je razkril, zakaj je njegov nekdanji varovanec, Rafael Nadal, dokončno končal svojo profesionalno pot. Meni, da je bila to za Rafo težka odločitev.

Rafael Nadal je prejšnji četrtek v čustvenem nagovoru sporočil, da končuje svojo športno pot. To je namigoval že kar nekaj časa, a so njegovi navijači upali, da bo vseeno še nekaj časa igral na najvišji ravni. A padla je odločitev, da lopar postavi v kot in gre novim izzivom naproti.

Rafael Nadal in Toni Nadal sta sodelovala že od začetke njegove športne poti. Foto: Twitter - Voranc

Nekaj več je razkril Toni Nadal, ki je eden najbolj zaslužnih, da je Majorčan v svojo vitrino pospravil 22 lovorik s turnirjev za grand slam. Toni je razkril, da si je Nadal želel, da bi vsaj še eno sezono igral na pesku, ampak je spoznal, da to ni več možno.

"Očitno je bila to težka odločitev in za nekaj takega potrebuješ nekaj časa. V življenju ima vse svoj začetek in konec. Mislim, da je bil to pravi trenutek za konec kariere, ki je bila dolga in uspešnejša, kot sem si lahko zamislil," je uvodoma povedal Nadal.

Izvedel je šele nekaj ur pred javnostjo

Zanimivo je, da tudi on do zadnjega ni vedel, da njegov danes 38-letni nečak končuje športno pot. Pravzaprav je za to izvedel nekaj ur, preden je v javnost prišlo videosporočilo. Rafa je člane svoje družine o tem obvestil v četrtek zjutraj, nekaj ur, preden je vse skupaj postalo javno.

"Imeli smo družinski pogovor na 'chatu' in Rafa nam je povedal, da bo čez nekaj ur v javnost prišel video, v katerem sporoča, da se bo upokojil. V skupini nas je pet. Napisal sem mu: 'čestitam, imel si dobro kariero'".

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Med drugim je Toni Nadal povedal, da sta z Rafo o tem govorila že pred leti. "Danes lahko rečem, da je izpolnil obljubo, ki mi jo je pred leti dal v pogovoru v klubu. Povedal sem mu, da mi je eden izmed bivših igralcev dejal, da je nezadovoljen s svojo kariero. A ne zaradi tega, ker ni osvojil dovolj lovorik, ampak ker ni bil dovolj vztrajen. V skrbeh sem Rafi dejal, da ne bo naredil iste napake. Odgovoril mi je: 'Toni, sprosti se. Ko bom odšel, bom odšel z mirno vestjo, da sem dal vse od sebe," je za španski medij Marca povedal Toni.

Ljubitelji tenisa bodo Rafaela Nadala lahko gledali že od 16. do 19. oktobra na ekshibiciji z imenom šest kraljev. Svoj zadnji uradni dvoboj pa bo igral za Španijo na novembrskem finalu Davisovega pokala v Malagi.

