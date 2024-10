Norišnica: to je šlo preko meje zdravega razuma #video

Vstopnice za finale teniškega Davisovega pokala, ki bo novembra v španski Malagi, so šle v nebo in za mnoge preko meje zdravega razuma. Za teniško norišnico pa je poskrbel nihče drug kot Rafael Nadal, ki se bo po Davisovem pokalu dokončno upokojil. Kakšna je cena vstopnice pri preprodaji?

Čustven govor Rafaela Nadala, ko je sporočil, da končuje športno pot.

Video: Reuters

Rafael Nadal, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, je v čustvenem nagovoru sporočil, da končuje športno pot. To je že nekaj časa napovedoval, a zdaj je očitno spoznal, da je napočil trenutek, da lopar dokončno postavi v kot.

Njegov zadnji turnir bo finale Davisovega pokala, ki bo od 19. do 24. novembra potekal v španski Malagi. Novica o upokojitvi 38-letnega Nadala je zato vzbudila še dodatno povpraševanje za vstopnice. Pravzaprav je šlo za mnoge vse skupaj preko zdravega razuma.

Rafael Nadal Foto: Guliverimage

Po poročanju španske tiskovne agencije EFE je bilo zanimanje za vstopnice tako veliko, da so bile razprodane že pred tedni, zdaj pa so cene pri preprodaji strmoglavo narasle. Nekatere vstopnice na platformah, kot je Viagogo, so dosegle vrednost do dobrih 34 tisoč evrov.

Letošnji finale je še toliko pomembnejši, saj se sovpada z Rafinim čustvenim slovesom. Mnogi navijači upajo, da bo 38-letni Rafa svojo kariero končal z zmago na Davisovem pokalu. V ekipi mu bo družbo delal tudi Carlos Alcaraz, novi španski teniški zvezdnik.