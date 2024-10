Ekshibicija, kot je še ni bilo. Nadal, Đoković, Sinner in Alcaraz prihajajo v Savdsko Arabijo!

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz, ki je med sezono zelo glasen in oster kritik prenatrpanega urnika za igralce, je vseeno našel čas za nastop v Savdski Arabiji. Alcaraz je eden od šestih zvezdnikov, ki so potrdili udeležbo 16. in 19. oktobra na ekshibiciji z imenom 6 kraljev. Med njimi je tudi prvi igralec sveta Italijan Jannik Sinner.