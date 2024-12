V zlatih časih ženskega tenisa smo lahko pred leti spremljali veliko rivalstvo med Sereno Williams in Marijo Šarapovo. Njuni rivalstvo pa je začinilo dejstvo, da se takrat igralki nista najbolje razumeli med seboj.

Rennae Stubbs, nekdanja prva igralka sveta med dvojicami, je nekaj časa sodelovala tudi z legendarno Američanko Sereno Williams. Ta je v Rennae Stubbs Tennis podcastu razkrila, da je Williams najbolj gojila zamere do svojih nasprotnic, če jo je kakšna premagala.

Serena Williams je morala v svoji bogati športni karieri premagati celo vrsto nasprotnic, ki so jo želele izriniti s prestola. Med drugim je bila ena izmed njih tudi njena sestra Venus Williams, katero je premagala 19-krat. A zdi se, da je imela še večji izziv proti šest let mlajši Mariji Šarapova. Rusinja je svoj velik talent kazala že v najstniških letih, to pa je dokazala tudi z zmago proti Sereni Williams. Rusinja jo je premagala v finalu Wimbledona leta 2004 (6:1 in 6:4). Po tistem dvoboju se je v slačilnici dogajalo marsikaj.

"Ko sem prišla v slačilnico, je Serena Williams jokala. Odšla sem ven, kolikor hitro sem lahko, vendar je vedela, da sem bila tam. Ljudje me velikokrat sprašujejo, zakaj imam vedno toliko težav premagati Sereno. Zame je odgovor ravno v tisti slačilnici," je Šarapova zapisala v svoji knjigi.

Šarapova meni, da jo Serena sovraži predvsem zato, ker jo je leta 2004 drobno dekle proti vsem pričakovanjem premagalo v Wimbledonu. "Toda večinoma me sovraži zato, ker sem jo slišala jokati. Ne prav dolgo po turnirju sem slišala, da je svojim prijateljem – ti so potem to povedali meni – dejala: 'Nikoli več ne bom izgubila proti tisti mali pras...'"

Nekaj mesecev pozneje jo je Šarapova premagala še na finalnem turnirju (4:6, 6:2, 6:4). To pa je bil tudi zadnja zmaga Šarapove proti Sereni Williams. Danes sta že obe upokojeni teniški igralki, izid v medsebojnih dvobojih pa je ostal 20:2 za Williams.

Potem je prišlo na sveti travi prišlo do olimpijskega finala

Po mnenju Rennae Stubbs ena zmaga Serene Williams še posebej izstopa. To je bilo olimpijsko finale v Londonu 2012, v katerem je Williams povsem ponižala svojo nasprotnico, saj se je dvoboj končal. Tisti dvoboj je Stubbs tudi komentirala in po njenem mnenju je bil to za Sereno najboljši dvoboj.

"Dvoboj sem komentirala z Mary Carillo. Spomnim se, da je Marija odlično servirala. Servis je bil približno s hitrostjo 185 kilometrov na uro, Serena je dobesedno obrnila ramena in nazaj po paraleli udarila forehand s hitrostjo 190 kilometrov na uro. Sedeli sva ob igrišču v komentatorski kabini in samo pogledala Mary Carillo. Včasih sva ostali brez besed. Še nikoli nisem videla, da bi kdo igral bolje. Bilo je, kot da se je poraz, ki ga je doživela proti Mariji pred leti na tistem igrišču, vtisnil v njeno telo, in si je rekla: 'Danes pa ne.'"

Rennae Stubbs je še pojasnila, da ni videla še nikogar, ki je imela po bolečih porazih tako močno motivacijo, da se nasprotnici maščuje. "Mislim, da bi pri moških to morda lahko rekla za Novaka (Đokovića op. p.), ampak mislim, da ni bilo nikogar, ki bi gojil zamero bolj kot Serena Williams. To je bil eden izmed razlogov, zakaj je bila tako odlična, saj nikoli ni bla zadovoljna. Vedno je šlo za to: 'To se nikoli več ne bo ponovilo.'"

