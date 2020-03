Kaj se je tistega dne dogajalo v wimbledonski slačilnici? #video

Prejšnji teden se je od teniških igrišč poslovila Marija Šarapova, ena najbolj prepoznavnih teniških igralk vseh časov. Njena kariera je bila zelo pestra. Poskrbela je tudi za enega največjih dopinških škandalov v športu . A tokrat se bomo dotaknili senzacionalne zmage v Wimbledonu in razkrili nekaj skrivnosti, ki so se po zmagi dogajale v slačilnici.

Leta 2004 se je takrat šele 17-letni Rusinji življenje obrnilo na glavo.

Marija Šarapova je začela na največjih turnirjih igrati leta 2003 in že takoj opozorila nase. Tistega leta je osvojila svoj prvi turnir v Tokiu, velik talent je kazala tudi na travi. Na turnirju v Birminghamu se je prebila v polfinale, v Wimbledonu pa tekmovanje končala v osmini finala.

Leta 2004 se je takrat šele 17-letni Rusinji življenje obrnilo na glavo, ko je zmagala na najprestižnejšem turnirju na turneji. Šarapova je bila na sveti travi postavljena kot 13. nosilka. Čeprav se je tistega leta na OP Francije uvrstila v četrtfinala in zmagala na turnirju na travi v Birminghamu, je malokdo verjel, da mlada Rusinja lahko pride do konca.

V polfinalu bi že skoraj izpadla. Foto: Guliver/Getty Images

V polfinalu je že kazalo, da je konec, nato pa dež

V prvi štirih krogih Marija ni oddala niti enega niza. Nekoliko težje je bilo v četrtfinalu in polfinalu. V polfinalu je igrala proti Lindsay Davenport, zmagovalki Wimbledona iz leta 1999. Proti Američanki je izgubila prvi niz, v drugem pa že zaostajala. Kazalo je, da je njene wimbledonske zgodbe konec, nato pa je dež za eno uro prekinil dvoboj. Po prekinitvi se je Šarapova na igrišče vrnila kot prerojena in na koncu dvoboj obrnila sebi v prid (2:6, 7:6, 6:1).

"Zaostajala sem in bila praktično že izločena. Ampak bila sem vesela, prvič sem bila v polfinalu. Zadovoljna sem bila že s tem, da sem morala letalsko vozovnico za domov rezervirati za drugi teden turnirja," se je polfinalnega dvoboja spominjala visokorasla teniška igralka.

Marija Šarapova je po veliki zmagi padla na kolena. Foto: Guliver/Getty Images

Njena nasprotnica v finalu je bila Serena Williams, takrat že zelo uveljavljena teniška igralka. Američanka je pred tem (v letih 2002 in 2003) dvakrat zmagala v Wimbledonu in mnogi so pričakovali, da bo turnir na sveti travi dobila še tretjič zapored.

A Šarapova je imela povsem drugačne načrte, ki so se na koncu uresničili. Sedemnajstletno dekle je Williamsovo odpihnilo z igrišča. Za zmago je Šarapova potrebovala le dva niza. Prvega, ki je trajal le 26 minut, je dobila s 6:1, drugi niz pa s 6:4 in rusko slavje se je lahko začelo.

Rusinja je osvojila svojo prvo lovoriko na turnirjih za grand slam, s 17 leti pa postala tretja najmlajša zmagovalka na sveti travi, za Britanko Charlotte Dod (zmagovalka iz leta 1887) in Švicarko Martino Hingis (1996), ki jima je podvig uspel pri 15 letih.

"Spominjam se, da sem bila na tleh in se spraševala: 'Ali se to res dogaja?'" je za Telegraph pred leti povedala Šarapova, ki je v karieri osvojila pet turnirjev za grand slam. Marija je namreč ena redkih teniških igralk, ki ji je uspelo zmagati na vseh štirih turnirjih za grand slam (OP Avstralije, OP Francije, Wimbledon, OP ZDA).

Marija Šarapova in Serena Williams se nikoli nista najbolje razumeli, a menda sta se spoštovali. Foto: Guliver/Getty Images

Na igrišču le "maska", v slačilnici je bila povsem druga zgodba

Po zmagi v finalu ji je Serena Williams z nasmeškom čestitala, a za kamerami je bila zgodba drugačna. Pestro je bilo predvsem v slačilnici. Kot je leta pozneje Šarapova zapisala v svoji knjigi, se od takrat ne razumeta najbolje. In tako je ostalo vse do danes.

"Ko je bilo konec dvoboja, me je Serena objela. Rekla je nekaj v smislu: 'Dobro si opravila' in se mi smejala, vendar se v sebi ni mogla smejati," se v knjigi spominja Šarapova.

V slačilnici je bila pozneje povsem drugačna. "Ko sem prišla v slačilnico, je Serena Williams jokala. Odšla sem ven, kolikor hitro sem lahko, vendar je vedela, da sem bila tam. Ljudje me velikokrat sprašujejo, zakaj imam vedno toliko težav premagati Sereno. Moj razmerje proti njej je dve zmagi in 19 porazov. Zame je odgovor ravno v tisti slačilnici."

Po dvoboju se je v slačilnici dogajalo marsikaj. Foto: Guliver/Getty Images

Serena jo sovraži, ker jo je slišala jokati

Šarapova meni, da jo Serena sovraži predvsem zato, ker jo je leta 2004 drobno dekle proti vsem pričakovanjem premagalo v Wimbledonu. "Toda večinoma me sovraži zato, ker sem jo slišala jokati. Ne prav dolgo po turnirju sem slišala, da je svojim prijateljem – ti so potem to povedali meni – dejala: 'Nikoli več ne bom izgubila proti tisti mali pras...'"

Takoj po zmagi so ji napovedovali bajne pogodbe

Takoj po wimbledonski zmagi so tržni strokovnjaki napovedovali, da bo postala ena najbogatejših športnic na svetu. To je leta 2004 napovedoval Max Clifford, eden najboljših strokovnjakov za stike z javnostjo. In še kako prav je imel, saj je bila Šarapova kar 11 let zapored najbolje plačana športnica na svetu. Njen niz bi bil lahko še daljši, če leta 2016 ne bi padla na dopinškem testu.

Že pri 17 letih je vedela, kaj je njeno delo "Tenisa nikoli nisem igrala zaradi denarja." Foto: Gulliver/Getty Images

Svojih potencialov se je takrat zavedala tudi sama, očitno pa je imela okrog sebe pravo ekipo ljudi, ki so jo v najstniških letih znali pravilno usmerjati.

"Če vam povem po pravici, vem, kakšne stvari me čakajo. Veliko več ljudi bo želelo biti zraven. Sama želim ohraniti mirnost in preostalim prepustiti, da poskrbijo za te stvari, saj se sama nočem ukvarjati s tem. Jaz si želim le igrati tenis."

"Tenisa nikoli nisem igrala zaradi denarja. Dokler bom uživala in bom uspešna, bo prihajal tudi denar. Življenje se bo spremenilo, ampak jaz bom ostala enaka. In če bo nekaj ljudi želelo moj podpis, s tem ne bom imela težav. Tudi če bodo želeli fotografijo, bo v redu. Dobili bodo fotografijo in odšli," je leta 2004 za BBC povedala Šarapova.

Marija Šarapova in Novak Đoković sta bila vedno v dobrih odnosih. Foto: Guliver/Getty Images

Nekatere igralke so ji zamerile, Đoković vsekakor ne

O Mariji Šarapovi je bilo v vseh teh letih veliko napisanega in vsak ljubitelj tenisa si je o visokorasli Rusinji lahko ustvaril svoje mnenje. Nekaj oboževalcev je po zloglasni dopinški aferi izgubila. Zamerile so ji tudi nekatere igralke, a Novak Đoković je vedno menil, da je bila od nekdaj izjemna igralka, ki je trdo delala, in da je ob igrišču drugačna.

"Je zelo prijetno dekle"

"Zunaj igrišča je povsem drugačna kot na igrišču. Mislim, da imajo ljudje o njej napačno predstavo, ker jo vedno vidijo resno in osredotočeno. Med svojimi dvoboji nima vzponov in padcev. Na igrišču oziroma na dvobojih ne pokaže svoje prave osebnosti. Je zelo inteligentna igralka in zelo prijetno dekle. Poznam jo že kar nekaj let," je pred časom povedal 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.