Neverjetna zgodba dvojčkov z olimpijskih iger v Sarajevu #video

Starejši ljubitelji alpskega smučanja se zagotovo spomnijo ameriških bratov dvojčkov, ki sta kraljevala na belih strminah. To sta bila Phil in Steve Mahre, ki jima je na olimpijskih igrah v Sarajevu uspel neverjeten rezultat. Zelo znana je tudi njuna zgodba o zamenjavi številk, zaradi česar sta bila diskvalificirana.

Na olimpijskih igrah leta 1984 v Sarajevu sta Phil in Steve Mahre zasedla prvo in drugo mesto na slalomu, kar je nekaj izjemnega. Za to, da je imela zgodba še srečnejši konec, je poskrbelo sporočilo uro za tem, da je olimpijski zmagovalec prvič postal oče. Kljub dvojnemu uspehu je bilo pri obeh nekaj grenkega priokusa.

30 yrs ago Phil and Steve Mahre made gold, silver history in Sarajevo establishing base of success for @USSkiTeam. pic.twitter.com/kADmtcExmG — Tom Kelly (@tomkellyolympic) February 19, 2014

"Bila sva le dva fanta, ki sta po naključju smučala"

Phil in Steve Mahre sta odraščala v družini, v kateri je bilo osem otrok. Bila sta peti in šesti otrok. Phil je od svojega brata dvojčka starejši štiri minute. Smučanje jima je bilo položeno v zibelko. Odraščala sta ob smučišču in bila sinova znanega gornika. A smučanje v njuni mladosti ni bil edini šport, Phil je nekaj časa igral ameriški nogomet. Smučati sta začela pri šestih letih, v reprezentanco ZDA pa sta se uvrstila že pri 15 oziroma 16 letih. Kljub velikim uspehom, ki sta jih dosegla v športni karieri, sta bila vedno prizemljena.

"Bratje in sestre so me vedno postavili na realna tla, če sem preveč 'zrasel'. Bila sva le dva fanta, ki sta se znašla na tekmah alpskega smučanja. Pri veliko ljudeh šport določi, kdo so. Pri naju nikoli ni bilo tako. Bila sva le dva fanta, ki sta po naključju smučala in bila pri tem uspešna," je v enem izmed intervjujev povedal Phil.

Brata Mahre sta na večni lestvici moških ameriških smučarjev še vedno med prvimi petimi po številu zmagah v svetovnem pokalu.

Smučar Sezona Zmage Bode Miller 2002-12 33 Phil Mahre 1977-83 27 Ted Ligety 2006-16 25 Daron Rahlves 2000-06 12 Steve Mahre 1978-83 9

Foto: Gulliver/Getty Images

Njuno športno kariero je zagotovo najbolj zaznamoval olimpijski slalom leta 1984 v Sarajevu, na katerem sta zasedla prvo in drugo mesto. Čeprav se je morda za Phila, olimpijskega prvaka, to zdel sanjski dan, to v resnici ni bil. Premagal je namreč svojega brata Steva, ki je bil po prvi vožnji daleč najhitrejši, v drugi pa je nato naredil nekaj napak in bil na koncu drugi. Ker sta že od nekdaj zelo povezana, Phil tisto zmago celo nekoliko obžaluje.

"Če je zmagal on, sem zmagal tudi jaz," je dejal Phil. "Če bi bil kdorkoli drug, se ne bi toliko vznemirjal, zaradi njega pa je bilo težko. Če bi na kateri od tekem moral zmagati Steve, je bila to ta tekma, a se na žalost ni končalo tako."

Če je že moral biti nekdo drug, je bil vsaj njegov brat

Steve po 36 letih še vedno težko govori o tisti tekmi, a se tolaži s tem, da je zlata medalja ostala v družini. "Če že nisem mogel zmagati sam, sem si želel, da zmaga on. Po drugi vožnji sem bil res jezen, ampak če je moral biti nekdo boljši od mene, naj bo to vsaj on, ne nekdo iz neke druge države," je povedal Steve, ki meni, da je bila tista tekma vseeno vrhunec njune kariere. "Na mednarodnih tekmah sva večkrat končala na prvem in drugem mestu, ampak če se to zgodi na olimpijskih igrah, ki so na sporedu vsaka štiri leta, je to zagotovo vrhunec kariere, ki ga ne bom nikoli pozabil."

Ko je Phil Mahre zmagal na OI, mu je bilo žal za brata. Foto: Gulliver/Getty Images

Teden dni po olimpijskih igrah sta se poslovila

Že teden dni po slalomski tekmi sta se oba športno upokojila. Stara sta bila šele 26 let. Kot je za Seattletimes povedal Phil, tega ni nikoli obžaloval. "Veliko ljudi ima težave, ko se upokojijo. Jaz jih nisem imel niti malo. Lahko bi končal kadarkoli in ne bi imel težav."

Vseeno se je pri 49 letih poskušal uvrstiti v ameriško reprezentanco. Morda bi mu uspelo, vendar je po poškodbi kolena opustil to možnost.

Menjava številk Zelo znana je zgodba s tekme svetovnega pokala v Parpanu, na kateri sta si brata po nesreči - tako trdita sama - v prvem teku zamenjala številki. Ta napaka je Steva Mahra stala celo zmago. Pravzaprav sta bila na tisti tekmi diskvalificirana oba. Američana sta sicer tekmovala v obeh tekih, a se je več ekip pritožilo, da sploh ne bi smela nastopiti v drugem teku. Nekateri so menili, da sta to storila nalašč, na koncu pa je odgovornost za napako prevzel trener Tom Kelly. Ta je Stevu dal obe številki, on pa naj bi dal napačno številko svojemu bratu. Na tisti tekmi je na koncu zmagal Marc Girardelli, Avstrijec, ki je vozil za Luksemburg, drugi je bil Italijan Paolo de Chiesa, tretji pa Andreas Wenzel iz Liechtensteina.

#TBT...me riding with Olympic skier Steve Mahre @RaceSonoma in 1998 in an American City Racing League Sports 2000 pic.twitter.com/t412ZlYGsK — Ralph Sheheen (@ralphsheheen) October 9, 2015

Tekmovala sta tudi na dirki 24 ur Daytone

Po končani karieri sta se ukvarjala z zanimivimi stvarmi. Dirkala sta z avtomobili. Izšolala sta se za voznika in bila uspešna na vzdržljivostnih dirkah. Tekmovala sta na najvišji ravni. V letih 1988 in 1992 sta tekmovala na znameniti dirki 24 ur Daytone. Še danes tekmujeta na dirkah nižje ravni.

Prav tako sta aktivna poslovno. Že od leta 1985, torej od leta po koncu kariere, imata brata Mahre center za treniranje, kjer organizirajo smučarske kampe in izlete. Od leta 2016 se družinsko ukvarjajo tudi z izdelavo hiš.