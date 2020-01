Poraz, ki je enega od največjih športnikov povsem dotolkel #video

Ravno te dni mineva deset let, odkar se je Roger Federer pred nabito polnimi tribunami na OP Avstralije zlomil, zajokal in ostal brez besed. "O bog, to me ubija," je s solzami v očeh povedal Švicar in se takrat odmaknil od mikrofona.

Besede, ki se jih številni spominjajo

Čeprav sta Roger Federer in Rafael Nadal na igrišču največja rivala, je med njima vedno vladalo veliko spoštovanje. Leta 2017 je Švicar po zmagi izjavil besede, ki bodo za večno zapisane v knjige svetovnega tenisa. Zagotovo si jih bosta zapomnila dva velikana tega športa. Leta je 2017 je Federer po petih nizih premagal Španca.

"Tenis je neizprosen šport, kjer ni izenačenja. A če bi enkrat bilo, bi ga danes z veseljem sprejel in to zmago delil s teboj. Zares," je po tisti zmagi povedal Roger Federer.

Poraz leta 2009 na OP Avstralije ga je povsem potolkel. Foto: Gulliver/Getty Images

A to ni tema tokratnega skoka v športno preteklost. Vrnili se bomo v leto 2009, ko sta se v velikem finalu prav tako pomerila Rafael Nadal in Roger Federer. Po tistem dvoboju je bilo tako čustveno kot še nikoli. Roger Federer se je takrat potegoval za svojo 14. zmago na turnirjih za grand slam in bi se lahko izenačil z Američanom Petom Samprasom.

To mu je v finalu leta 2009 preprečil Rafael Nadal, ta je tistega leta prvič in do zdaj zadnjič osvojil turnir v Melbournu. Prav tako je postal prvi Španec, ki je na tem turnirju dvignil prestižno lovoriko.

Dvoboj se je končal po petih nizih 7:5, 3:6, 7:6, 3:6, 6:2, igralca pa sta na igrišču preživela štiri ure in 23 minut. Številni so tisti dvoboj videli kot revanšo Federerja za boleč poraz leto pred tem na wimbledonski travi.

Rafael je na OP Avstralije kot 22-letni mladenič osvojil svojo šesto lovoriko na turnirjih za grand slam. Kot zanimivost lahko povemo, da je imel Roger pri 22 letih v svoji vitrini le dve zmagi s turnirjev velike četverice.

Rafael Nadal ga je potolažil. Foto: Gulliver/Getty Images

Poraz v Melbournu ga je čustveno potolkel

Če je bil poraz za Federerja v Wimbledonu leta 2008 boleč, ga je poraz v finalu OP Avstralije čustveno povsem dotolkel. Številni so bili šokirani nad tem, kar se je dogajalo na uradni razglasitvi. Federer, ki je bil takrat s svojimi 27 leti že izkušen igralec, je pred mikrofonov ostal brez besed. "O bog, to me ubija," je uspel izustiti Baselčan. Oblile so ga solze, skozi mikrofon pa se je slišalo le tiho ihtenje. Umaknil se je in počakal, da je Rafa, ki mu tisti trenutek tudi ni bilo lahko, prevzel lovoriko. Španec ga je s pokalom v roki objel, naslonil glavo in ga potolažil.

Ni mu želel vzeti zadnje besede

Potolažil ga je vsaj toliko, da se je vrnil pred mikrofon in le stežka iz sebe spravil nekaj stavkov. "Ne želim imeti zadnje besede. Zasluži si jo ta fant. Torej Rafa, čestitam. Igral si zelo dobro. Zaslužil si si to," je povedal Federer in se avstralskim navijačem zahvalil za vso podporo.

Foto: Gulliver/Getty Images

Natanko je vedel, kako se je tisti trenutek počutil Federer

Besedo je kmalu za tem dobil veliki zmagovalec, ki je prve besede namenil Federerju in mu izkazal veliko spoštovanje. "Najprej: oprosti za nocoj. Res vem, kako se počutiš ta trenutek, in vem, da je zelo težko. Zapomni si, da si velik igralec, eden od največjih v zgodovini, in to si dokazal," je povedal kralj peska, ki je imel pred tem "ubijalski" polfinale.

Rafael Nadal je lovoriko v Avstraliji dvignil le leta 2009. Foto: Gulliver/Getty Images

Rafa je po polfinalu šel v posteljo šele ob petih zjutraj

V polfinalu je Nadal igral proti rojaku Fernandu Verdascu, premagal ga je po petih nizih, dvoboj pa je trajal pet ur in 14 minut. Rafa še sam ni vedel, ali se mu bo uspelo sestaviti do velikega finala, saj je šel po dvoboju z Verdascom v posteljo šele ob petih zjutraj.

"Nekaj težav sem imel pri treningu. Čutil sem nelagodje, ko sem treniral. Bil sem precej zaskrbljen, ker nisem bil prepričan, ali bom lahko dal vse od sebe. Težko je, če veste, da je to vaš prvi finale na OP Avstralije, in niste prepričani, ali boste 100-odstotno pripravljeni. Na koncu se je vse dobro izteklo."

"Vedel sem, da to ne bo vplivalo nanj. Bil sem pripravljen na vse. Morda petega niza sploh ne bi bilo. Moral bi dobiti prvi in tretji niz, preostali del zgodbe je znan," je uro po tistem dvoboju, še vedno z objokanimi očmi, razlagal trenutno tretji igralec sveta.

Roger Federer Letos bo na OP Avstralije igral že 21.

Na OP Avstralije zmagal petkrat (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018)

Skupno ima 20 zmag na turnirjih za grand slam Rafael Nadal Letos bo na OP Avstralije igral že 15.

Na OP Avstralije enkrat (2009)

Skupno ima 19 zmag na turnirjih za grand slam

Roger Federer in Rafael Nadal sta še danes velika prijatelja. Foto: Gulliver/Getty Images

Do danes igrala 40 medsebojnih dvobojev

Roger Federer in Rafael Nadal sta do danes odigrala 40 medsebojnih dvobojev. Statistika je na strani Rafe, ki je Švicarja premagal 24-krat, Federer pa je proti Majorčanu zbral 16 zmag. Nazadnje sta med seboj igrala lani v Wimbledonu, ko je bil v polfinalu boljši Roger.

Oba bosta nastopala tudi na letošnjem OP Avstralije. Rafa je postavljen kot prvi nosilec, Roger pa kot tretji.