Od njega so se že poslovili #video

Pred skoraj natanko letom dni je imel teniški igralec Andy Murray tiskovno konferenco, ki je šokirala teniški svet. Nekdanji prvi igralec sveta je na OP Avstralije, turnirju za grand slam, sporočil, da se bolj kot ne poslavlja od profesionalnega tenisa. A to je bil račun brez krčmarja, saj se mu je po šestih mesecih uspelo vrniti na teniško turnejo. In to več kot uspešno. V tem času se je v njegovem življenju veliko dogajalo, na koncu pa je prikazal eno najbolj neverjetnih vrnitev v svetu športa.

Zanj je to veliko več kot tenis

"Ljudje si mislijo, zakaj je to tako pomembno, saj je samo tenis in samo šport, ampak ne zame. Zame je to veliko več," je pred časom v enem izmed intervjujev povedal Andy Murray, ki je bil dolga leta član velike četverice (Rafael Nadal, Novak Đoković, Roger Federer, Andy Murray). V zadnjih dveh letih je prestal pravi pekel.

"Maybe I'll see you again. I'll do everything possible to try."@Andy_Murray was saying goodbye to tennis.

Then, surgery.

A return in Queens.

Resurgence in form.

A singles title. 🏆



Relive Andy's rollercoaster 2019. pic.twitter.com/soPJ8JPQul — TENNIS (@Tennis) December 23, 2019

V solzah se je zlomil pred javnostjo

Na zadnjem OP Avstralije (2019) je Andy sklical novinarsko konferenco. Še preden se je ta začela, se je zlomil in v solzah zapustil sobo. Nekaj minut pozneje se je vrnil in sporočil novico, ki je presenetila marsikaterega ljubitelja tenisa. Razkril je, da bi svojo športno pot najraje končal v Wimbledonu, a je dvomil, da bo zdržal do takrat. Ni izključeval možnosti, da je OP Avstralije celo njegov zadnji turnir v karieri.

"Dolgo časa sem se boril in že dvajset mesecev sem v bolečinah. Naredil sem praktično vse, da bi pozdravil kolk, vendar ne gre. Sicer je bolje kot pred šestimi meseci, ampak bolečina je še vedno prisotna," je povedal Škot in že takrat razmišljal o novi operaciji. A ne zato, da bi se vrnil na igrišča. "Lepo bi bilo živeti ter si čevlje in nogavice obuti brez bolečin. To bi bil glavni razlog, če bi se odločil za novo operacijo," je razlagal Murray.

Igralci so se že poslovili od njega

Nekaj dni po novinarski konferenci je v prvem krogu OP Avstralije igral proti Špancu Robertu Bautistu Agutu. Ta ga je premagal po petih nizih. Po dvoboju so na velikem zaslonu predvajali video, v katerem so se igralke in igralci poslovili od njega. Bilo je zelo čustveno, a je Škot dal vedeti, da se še ni povsem vdal.

"Če je bil to moj zadnji dvoboj, lahko rečem, da sem končal na najboljši mogoč način. Dejansko sem dal vse od sebe, kar pa danes ni bilo dovolj … Morda se spet srečamo. Poskusil bom vse. Če se želim vrniti, moram iti še na eno veliko operacijo. To ni zagotovilo, da se bom vrnil, a poskusil bom vse in še enkrat hvala vsem."

Dva tedna po tem je že bil na operacijski mizi

Andy Murray ni dolgo čakal na operacijo. Dva tedna po nastopu v Melbournu je bil že na operacijski mizi in imel še drugo operacijo kolka. "Počutim se izmučenega in potolčenega, toda upam, da je s tem konec mojih bolečin," je iz bolniške postelje na Instagramu zapisal Murray.

Andy Murray says it is 'very likely' he could compete in the doubles at Wimbledon after successful hip surgery.



More: https://t.co/OGyRqqUeZu pic.twitter.com/A8S2U7gtoS — STV Sport (@STVSport) March 6, 2019

Škot je po novi operaciji kolka zagledal luč na koncu predora. Dva meseca po operaciji je sporočil: "Želim še igrati. To sem povedal tudi že v Avstraliji. Vprašanje je le, ali je to sploh mogoče. Veliko bolj sem zadovoljen kot dva meseca pred operacijo. V kolku ne čutim nobenih bolečin, potem ko sem dolgo živel z bolečinami. Če bo le mogoče, bi rad znova tekmoval." V začetku aprila smo lahko videli prvih nekaj udarcev danes 32-letnega teniškega igralca v steno.

Vrnil se je na najboljši mogoč način

Škotski teniški igralec Andy Murray je po petmesečni odsotnosti spet zaigral na teniškem turnirju ATP v Queen's Clubu. V konkurenci dvojic sta v paru s Špancem Felicianom Lopezom premagala favorizirano dvojico Juan Sebastian Cabal - Robert Farah in zmagala na turnirju. Takrat ni hotel veliko govoriti o morebitnih posamičnih dvobojih, a njegovim navijačem ni bilo treba dolgo čakati, da je zaigral tudi med posamezniki. Murray je prejel posebno vabilo organizatorjev za nastop na turnirju v Cincinnatiju in v prvem krogu izgubil proti Richardu Gasquetu.

"Čas, da se vrnem na turnejo, da ne bo vse skupaj ušlo izpod nadzora" "Moja žena me je vedno močno podpirala pri tem, da se vrnem na igrišča. Spodbujala me je, naj igram še naprej." Foto: Guliver/Getty Images

Za tem je igral tudi na turnirju serije Challenger, oktobra pa je prišel na vrsto turnir v Antwerpnu, kjer je spisal eno najzanimivejših vrnitev na teniška igrišča. Tudi tokrat so bile prisotne solze, a zdaj so bile to solze sreče, saj je po letu 2017 zmagal na prvem turnirju.

"Ne vem, zakaj sem postal čustven, ampak so določene stvari, ki privedejo do tega. Zadnjih nekaj let je bilo zame zelo težkih in tenis je nekaj, kar rad delam. To danes je bilo nekaj nepričakovanega," je po veliki zmagi dejal Murray, ki je takrat pričakoval svojega tretjega otroka in se na ta račun znal tudi pošaliti.

"Kmalu bom imel tri otroke, ki bodo stari manj kot štiri leta. Ko nisem bil na turneji, se je naša družina povečala, zato mislim, da je čas, da se vrnem na turnejo, da ne bo vse skupaj ušlo izpod nadzora. Navdušen sem nad tretjim otrokom. Moja žena me je vedno močno podpirala pri tem, da se vrnem na igrišča. Spodbujala me je, naj igram še naprej."

MURR-ACULOUS 🙌 The emotional moment @andymurray won an ATP singles title - 9 months on from hip surgery! pic.twitter.com/FCSoJslU45 — felipe zapata (@phillzapa) October 21, 2019

Lahko ga bomo spremljali v Avstraliji

Eden najboljših igralcev zadnjega desetletja se trenutno že pripravlja na novo sezono in lahko ga bomo spremljali tudi na OP Avstralije, prvem sezonskem turnirju za grand slam. V tem času so o njem posneli tudi dokumentarni film, ki prikazuje njegovo vrnitev na igrišča. V enem izmed intervjujev in predstavitvi dokumentarnega filma (Andy Murray: Resurfacing) je dejal, da ni nikoli rekel, da se bo upokojil.

"Mislim, da nisem rekel tega. V resnici nisem vedel, kaj sem rekel na tiskovni konferenci. Bil sem zelo čustven, nisem pa rekel, da se bom upokojil. Mislim, da sem rekel, da bi rad kariero končal v Wimbledonu, in takšen je bil moj načrt. Nisem želel več igrati, ker niti nisem mogel."

Komaj čaka

Kakorkoli, Andya Murrayja bomo lahko v prihodnosti še vedno gledali na teniških igriščih in komaj čaka, da bo lahko igral proti veliki trojici (Rafael Nadal, Novak Đoković, Roger Federer). "Spremenil sem način treniranja. Ne treniram več tako trdo kot prej, danes sem bolj pameten. Vedno sem mislil, da več bom delal, boljši bodo rezultati. V to več ne verjamem. Do rezultata lahko prideš na drugačen način."

"Zdaj je zelo pomembno, da se spočiješ. Verjetno bi do operacije prišlo slej ali prej, ampak mislim, da bi lahko prišlo pozneje, če bi bolj pametno treniral. Dojel sem, kaj so pomembne stvari."