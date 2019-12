Kdo je Oscar, s katerim povezujejo Luko Dončića?

Meseca novembra je v ligi NBA konec in onstran luže se radi poigravajo s statistiko košarkarjev. Ime Luka Dončić se je na začetku sezone velikokrat omenjalo. Slovenski čudežni deček je namreč kazal predstave v slogu največjih. Postal je tretji v zgodovini, ki je v enem mesecu dosegal trojne dvojčke z več kot doseženimi 30 točkami v povprečju. Oscar Robertson in Russell Westbrook sta bila edina pred njim s takšnim podvigom. Prav Robertson pa še vedno ostaja kralj trojnih dvojčkov.

Kaj sploh je trojni dvojček? Če košarkar na eni tekmi v treh prvinah doseže ali preseže dvomestno število – lahko so to točke, asistence, skoki, blokade, ukradene žoge. V večini to košarkarjem uspe s točkami, skoki in asistencami, so pa štirje košarkarji v zgodovini lige NBA, ki jim je uspel celo četverni dvojček.

Kot prvemu Natu Thurmondu, ki je leta 1974 zbral 22 točk, 14 skokov, 13 asistenc in 12 blokad. Za njim so si sledili Alvin Robertson (20 točk, 11 skokov, 10 asistenc, 10 ukr. žog – leta 1986), dvakrat Hakeem Olayuwon (29 točk, 18 skokov, 10 asistenc, 11 blokad in 18 točk, 16 skokov, 10 asistenc, 11 blokad – leta 1990) in David Robinson (34 točk, 10 skokov, 10 asistenc, 10 blokad - leta 1994).

Sicer pa kot gospoda trojnih dvojčkov kličejo legendarnega Oscarja Robertsona.

Kako dober je? "Tako izjemen, da me ga je strah," je nekoč dejal trener Boston Celtics Red Auerbach, njegov soigralec Jerry Lucas pa za Indianapolis Star povedal: "Neverjeten je. Daleč pred svojim časom. Ni bolj kompletnega košarkarja, kot je Oscar."

Hvalnic na njegov račun je bilo veliko. In povsem upravičene za košarkarja, ki je dobil prostor tudi v Hiši slavnih. "Big O", kot so ga klicali, je postavljal standarde kot raznovrsten košarkar.

Oscar Robertson, Russell Westbrook in Luka Dončić Ti trije košarkarji se lahko pohvalijo, da so v enem mesecu dosegali trojne dvojčke z več kot 30 doseženimi točkami na tekmo – Lukovo povprečje je v novembru znašalo 31,7 točke, 10,4 skoka in 10,4 asistence. Po podatkih iz ZDA je to Robertsonu uspelo osemkrat, Westbrooku dvakrat in Dončiću zdaj prvič.

Če pogledamo njegove številke v drugi sezoni lige NBA, so izjemne. 30,8 točke, 12,5 skoka in 11,4 asistence na tekmo. Več kot petdeset let ga ni bilo na planetu, ki bi skozi celotno sezono držal povprečje trojnih dvojčkov. Russell Westbrook je kot prvi stopil v njegove čevlje v sezoni 2016/17. Kar na 42 tekmah mu je uspel trojni dvojček in za eno tekmo presegel Robertsonov mejnik.

Sezone Oscarja Robertsona

Sezona Starost Min Skoki Asistence Točke 1960-61 22 42.7 10.1 9.7 30.5 1961-62 23 44.3 12.5 11.4 30.8 1962-63 24 44.0 10.4 9.5 28.3 1963-64 25 45.1 9.9 11.0 31.4 1964-65 26 45.6 9.0 11.5 30.4 1965-66 27 46.0 7.7 11.1 31.3 1966-67 28 43.9 6.2 10.7 30.5 1967-68 29 42.5 6.0 9.7 29.2 1968-69 30 43.8 6.4 9.8 24.7 1969-70 31 41.5 6.1 8.1 25.3 1970-71 32 39.4 5.7 8.2 19.4 1971-72 33 37.3 5.0 7.7 17.4 1972-73 34 37.5 4.9 7.5 15.5 1973-74 35 35.4 4.0 6.4 12.7

Robertson je v ligo NBA vstopil pri 21 letih in nemudoma opozoril nase. Še pred tem je zastopal ZDA na olimpijskih igrah leta 1960 in bil prvi strelec amaterske ekipe, ki je v večnem mestu Rimu osvojila zlato medaljo.

Njegov podvig po doseženih trojnih dvojčkov v eni sezoni, je pred leti podrl Russell Westbrook. Mejnik je zdaj postavljen pri 42 trojnih dvojčkih v eni sezoni. Foto: Getty Images

Njegova prva plača v NBA je znašala 33 tisoč ameriških dolarjev, že na prvi tekmi pa dal vsem vedeti, zakaj bo v nadaljevanju kariere dobil naziv gospod trojni dvojček - 21 točk, 12 skokov in 10 asistenc za zmago njegovih Cincinnati Royals. V krstni sezoni je njegovo povprečje znašalo neverjetnih 30,5 točke, 10,1 skoka in 9,7 asistence.

Dončić po Robertsonu, Jordanu, James in Evansu Luka Dončić je v krstni sezoni postal peti košarkar v zgodovini lige, ki je dosegal več kot 20 točk, 5 skokov in 5 asistenc na tekmo.

Trener je bil ljubosumen nanj, nato pa za Oscarja nagrada

Njegova največja težava je bila, da je bil v senci večnega rivalstva med Boston Celtics in LA Lakers. V 60-letih prejšnjega stoletja je Boston osemkrat prišel do naslova prvaka. Kljub vsemu se je Robertsonu leta 1964 uspelo zavihteti na sam vrh individualne lestvice. Postal je je MVP (najkoristnejši košarkar) sezone, sicer sta od leta 1960 do 1968 kraljevala Bill Russell in Wilt Chamberlain.

Čeprav je bilo videti, da laskavega naslova prvaka lige NBA ne bo dočakal, je prišel svetel trenutek pred sezono 1970/71. Royals so šokirali košarkarski svet, potem ko so se odločili, da Robertsona pošljejo k Milwaukee Bucks v zameno za Flynna Robinsona in Charlieja Paulka. Uradne razlage, zakaj je moral zapustiti Cincinnati, ni bilo. Po nekaterih informacijah naj bi bil trener Bob Cousy ljubosumen nanj, saj je požel vso pozornost. "Mislim, da je naredil narobe. Nikdar ne bom tega pozabil," je takrat dejal Robertson.

Dončić najmlajši s trojnim dvojčkom V sezoni novinca je Luka Dončić proti Torontu s 35 točkami, 12 skoki in 10 asistencami postal najmlajši najstnik v zgodovini, ki je trojni dvojček dosegel z več kot 30 točkami.

Luko Dončića nenehno primerjajo z zvezdniki lige NBA. Med njimi tudi z Oscarjem Robertsonom. Foto: Getty Images

Drugi po Robertsonu V tej sezoni je Luka Dončić postal drugi košarkar v zgodovini, ki je na prvih 80 tekmah v karieri lige NBA presegel mejo 1500 točk, 500 skokov in 500 asistenc. Kdo je bil prvi? Jasno, Oscar Robertson.

Menjava se je za Robertsona izkazala kot zadetek v polno. Moči je združil s košarkarjem, ki je nosil ime Lew Alcindor. Verjetno vam to ime ne pomeni nič. Ko dodamo, da si je Lew preimenoval v Kareem Abdul-Jabbar, ki je daleč najboljši strelec lige NBA, dobi zgodba na razsežnosti. Skupaj sta popeljala Bucks do 20 zaporednih zmag – razmerje zmag in porazov je bilo 66:16 -, dominirala pa sta tudi v končnici. 12 zmag in le dva poraza za naslov prvaka, potem ko so v finalu s 4:0 padli Baltimore Bullets.

Njegovi številki 14, nosil jo je v dresu Cincinnatija (zdaj se klub imenuje Sacramento Kings), in 1 pri Milwaukee Bucks sta upokojeni, kar pomeni, da je nihče od košarkarjev ne more izbrati za napis na dresu. Le največjim košarkarjem pripada takšna slava. In Oscar Robertson si jo je prislužil s svojimi igrami na parketu.