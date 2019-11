Dončićev šef plesal, Luka na kraju, ki ga nima v dobrem spominu #video

Po porazu proti LA Clippers bodo košarkarji Dallas Mavericks spet iskali pot do zmage. Luka Dončić in soigralci bodo ponoči gostovali pri Phoenix Suns, Goran Dragić pa z Miamijem gosti aktualne podprvake lige NBA Golden State Warriors.

V četrtek so imeli košarkarji v ligi NBA prosto. Z družinami so namreč praznovali zahvalni dan. Dobro razpoloženi so bili doma pri šefu Dallas Mavericks. Predsednik kluba Mark Cuban je skupaj z ženo in hčerko zaplesal, zanimivo pa je bilo spremljati odzive na družabnih omrežjih, v katerih so vključevali tudi Luko Dončića.

Because it’s Thanksgiving and we all need a video to workout with! pic.twitter.com/xgo35iqKRN — Mark Cuban (@mcuban) November 29, 2019

A so morali družinski praznik nekateri prekiniti, saj so s klubskimi letali odpotovali na prizorišče naslednje tekme. Tudi košarkarji Dallasa, ki bodo ponoči gostovali pri Phoenix Suns.

Ti še vedno ne morejo računati na dopinškega grešnika Deandrea Aytona, ki je bil lani na naboru lige NBA izbran kot prvi.

Prav mesto v Arizoni pa je kraj, kjer se v zadnjem obdobju košarkarji Dallasa ne počutijo najbolje. Dončić je lani obakrat izgubil na gostovanju, prvič že ob uvodu v sezono - niz porazov v Phoenixu je sicer dolg že štiri tekme.

Dončić Phoenixa nima v najlepšem spominu

"Pred nami je lepa priložnost. Phoenix je napredoval. Ekipa ima več čvrstosti in košarkarjev, ki so pripravljeni igrati trdo. Lačni so. Za nas bodo dober preizkus. V zadnjih letih na gostovanju pri Phoenixu nismo dobro igrali, zato je to za nas izziv," pred dvobojem pravi trener Mavericks Rick Carlisle.

Po petih zaporednih zmagah je Dallas na zadnji tekmi izgubil proti LA Clippers, zato bodo zdaj spet iskali pot na zmagovite tirnice, po katerih želijo priti do končnice.

Zato pa ni bilo treba potovati Goranu Dragiću in preostalim košarkarjem Miami Heat. Vročica namreč gosti tekmo proti Golden State Warriors. Zaradi bolezni bo sicer manjkal prvi zvezdnik moštva Jimmy Butler, a kljub njegovi odsotnosti Miami ne bi smel imeti težav pri pohodu do nove domače zmage, pa čeprav bodo nasproti stali aktualni podprvaki lige NBA.

V tej sezoni v American Airlines Arena še ne pozna poraza (sedem zmag), vidno okrnjeni Golden State Warriors, ki ne morejo računati na osrednja aduta Stepha Curryja in Klaya Thompson, pa prav tako ne blestijo na gostovanjih. Na desetih tekmah so zmagali le dvakrat.

Liga NBA, 29. november

Lestvica: