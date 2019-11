Pippen je javno branil molčečega Dončića

"Oprostite mu. Star je 20 let. Videl sem številne zvezdnike, ki so po slabih tekmah odkorakali mimo mikrofonov," je medijski molk Luke Dončića po nedavnem porazu proti LA Clippers komentiral nekdanji večkratni prvak iz dinastije Chicago Bulls Scottie Pippen.

V nizu petih Dallasovih zmag je bil Luka Dončić eden najbolj vročih košarkarjev lige NBA. Trojni dvojčki, nori koši, pa 42, 41, 35 točk … Sledil je trk ob načrtno obrambo LA Clippers, ko so se košarkarji izmenjevali in dopolnjevali v obrambi, da so lahko zaustavili mladega zvezdnika. Prisilili so ga, da je ob zmagi kalifornijskega moštva (114:99) izgubil sedem žog, zgrešil vseh osem metov za tri točke ter še šest za dve, tako da je predvsem po zaslugi prostih metov na koncu vendarle dosegel 22 točk.

Molk, ki dviguje prah

Dončićev komentar po tekmi? Ni ga bilo. Odkorakal je mimo sedme sile. To je bila nato tudi tema pogovora v televizijski oddaji Skok (The Jump) pod okriljem mreže ESPN. Kritičen je bil predvsem Richard Jefferson, sicer dolgoletni košarkar v ligi NBA in nekdanji ameriški reprezentant. "Poraze je treba prenašati po moško. Naj to ne postane stalna praksa," Dončiću sporoča Jefferson, ki je del svoje kariere igral prav v Dallasu, leta 2016 pa je bil del šampionske zasedbe Clevelanda.

"Naj gre na pivo … No, mleko"

"Luka se bo na svoji poti srečeval s še precej resnejšimi košarkarskimi situacijami. Zato je težko sprejeti to, da se po dvajseti tekmi skrije pred mediji. Kaj se bo zgodilo, ko bo igral v končnici? To naj bo opozorilo zanj," je nadaljeval Jefferson. Z njim se je strinjal tudi analitik Amin Elhassan. "Ko postavljaš rekorde, se je preprosto ukvarjati z novinarji. Po takšnih tekmah je težko. Toda kot zvezdnik mora to prevzeti. On je zvezda. Mora odgovarjati tudi takrat, ko mu ni prijetno. Veliki igralci stopijo pred sedmo silo, nato pa odidejo na pivo. No, on lahko popije mleko," je pristavi Elhassan, a ga je Jefferson hitro dopolnil, da bi v Sloveniji Luka lahko popil tudi kakšno pivo.

Scottie Pippen Foto: Getty Images

Pippen: Star je komaj 20 let

Precej bolj prizanesljiv je bil do slovenskega košarkarja legendarni Scottie Pippen. "Po tako izjemni sezoni, med katero se je stalno ukvarjal tudi z mediji, pride tekma velikega razočaranja proti najboljšim obrambnim igralcem," se je v Dončićevo kožo postavil nekdanji zvezdnik Chicaga, kjer je bil prvi asistent legendarnega Michaela Jordana, s katerim sta blestela tudi v originalnem sanjskem moštvu v Barceloni 1992. "Mlad je. Vse skupaj je razumljivo. To mu gre oprostiti," pravi Pippen in dodaja: "Veliko let sem igral v ligi NBA in videl velike zvezdnike, kako so odkorakali mimo medijev."

"Slab dan. Gremo naprej" "Bil sem žalosten. Jezen. Moram preko tega," je dan pozneje svojo potezo v pogovoru za klubsko spletno stran pojasnil tretji najboljši strelec lige. "Slab dan. Zame in za ekipo. Gremo naprej," je še dejal Dončić.

Poletje brez medijev

Mimogrede, Dončić sicer tudi med slovensko sedmo silo nima statusa pretirano zgovornega košarkarja. Sprva ga je kot mladoletnega košarkarja zaščitil madridski Real, v izjavah pa je bil zelo skop tudi v reprezentančni akciji leta 2017. Ko se je poleti po sanjski sezoni najboljšega novinca v ligi NBA vrnil v Slovenijo, ni bil na voljo za pogovore, hkrati pa ni bila organizirana nobena novinarska konferenca.

Kmalu bo znova govoril – pod koši

Tudi v prvem delu nove sezone je bil Ljubljančan, sicer z naskokom največji magnet za mikrofone v Dallasu, v svojih izjavah, v katerih se je spretno oklenil stalnih košarkarskih fraz, dokaj skop. S tem je tudi javnost navadil, da govori predvsem tam, kjer je doma. Pod koši. In kmalu bo imel novo priložnost. V noči na soboto bo gostoval pri Phoenixu, v nedeljo pa ga čaka košarkarska matineja v Los Angelesu. Termin tekme z LA Lakers (ob 22. uri po srednjeevropskem času) bo prijazen tudi za slovenske ljubitelje košarke.