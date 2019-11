Slovenci zadovoljni z žrebom, selektor zagotavlja: Dončić bo zraven #video

Danes je postalo znano, s kom in kje se bo slovenska košarkarska reprezentanca pomerila za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu 2020. Slovenija bo od 23. do 28. junija prihodnje leto premierni nastop na olimpijskih igrah lovila v Kaunasu, kjer bosta njeni tekmici sprva Poljska in Angola, nato pa v primeru napredovanja morda tudi Venezuela, Južna Koreja in gostiteljica Litva. "Zadovoljen sem, saj smo dobili Litvo in ne Srbije ali Kanade, ki si ju nismo želeli," je bil po koncu žreba zadovoljen slovenski selektor Rado Trifunović.

Slovenski košarkarji so danes v Švici dočakali nasprotnike v boju za nastop na olimpijskih igrah. Če se je pred žrebom ugibalo, da bodo Slovenci, potem ko so pristali v istem bobnu kot Hrvaška, olimpijske sanje lovili v Beogradu, pa je na koncu četa Rada Trifunovića pristala v skupini, ki se bo borila v litovskem Kaunasu. Tam bodo aktualni evropski prvaki sprva igrali v skupini B proti Poljski in Angoli, ob morebitnem in nedvomno tudi pričakovanem napredovanju pa nato še v izločilnem delu proti najboljšim iz ekipe A (Litva, Venezuela in Južna Koreja).

Trifunović o žrebu:

"Žreb nam je bil naklonjen, zdaj je glavno, da pridemo na ta turnir kompletni in zdravi. Glede na to, da je Split, kjer bi imeli zagotovo veliko podporo navijačev, odpadel že pred žrebom, upam, da bomo imeli tudi v Litvi dobro podporo in da se bomo skupaj z navijači uvrstili na olimpijske igre. Želim si, da bi dobro vstopili že v kvalifikacije za evropsko prvenstvo in bo tako naša ekipa dobila potrebno samozavest in popotnico za olimpijske kvalifikacije. Zadovoljen sem, saj smo dobili Litvo in ne Srbije ali Kanade, ki si ju nismo želeli," je bil po žrebu zadovoljen slovenski selektor.

"Do junija 2020 je še daleč, vsekakor pa imamo veliko željo, da se uvrstimo na olimpijske igre. Imamo tudi lepe možnosti, vendar moramo najprej na kvalifikacije priti v popolni postavi in seveda zdravi," upa slovenski selektor, ki bo po napovedih lahko računal tudi na Luko Dončića. "Luka je že pred kratkim izjavil, da če bo le zdrav, bo na olimpijskih kvalifikacijah zagotovo zaigral. On je pravi tekmovalec in sem prepričan, da bo tudi res prišel," je prepričan Trifunović.

Trifunović o Dončiću:

Murić: Smo favoriti svoje skupine

Veliko odgovornost bosta v reprezentanci nosila tudi Jaka Blažič in Edo Murić, ki sta bila pred dobrima dvema letoma pomembna nosilca igre na zlatem evropskem prvenstvu. "Glede na žreb smo zagotovo favoriti svoje skupine, zato bomo morali proti vsem svojim tekmecem pokazati najboljši obraz. Verjamem, da možnosti za preboj na olimpijske igre imamo, več pa bomo zagotovo lahko vedeli in videli, ko bo natančno jasno, kdo vse bo nosil dres slovenske reprezentance," je po žrebu povedal Murić, ki v tej sezoni brani barve Cedevite Olimpije.

Slovenskim košarkarjem bo največjo nevarnost predstavljala Litva, ki bo po vrhu vsega igrala pred domačo publiko. "Zagotovo so glavni favoriti naše skupine Litovci, saj bo tekmovanje potekalo v Litvi, nenazadnje tudi ta država velja za košarkarsko. Litva je zgodovinsko zelo uspešna, vedno pa se predstavlja z močno reprezentanco," pravi Murić, ki ob tem opozarja tudi na druge, na papirju nekoliko slabše nasprotnike.

"Glede na žreb smo zagotovo favoriti svoje skupine, zato bomo morali proti vsem svojim tekmecem pokazati najboljši obraz," je prepričan Murić. Foto: Sportida

Litva najresnejši nasprotnik, vendar ...

"Poljska je nase opozorila na zadnjem svetovnem prvenstvu in igra sijajno. Reprezentanca skupaj igra že kar nekaj časa, zato se igralci med seboj dobro poznajo. Venezuele in Koreje še ne poznamo dovolj dobro, zato bomo o igri teh dveh reprezentanc več izvedeli od našega strokovnega štaba. Angola premore zelo dobre košarkarje, zato bo proti tej reprezentanci treba zaigrati na zelo visokem nivoju, če jo bomo želeli premagati," opozarja 202 centimetra visoki košarkar, ki je ravno danes dopolnil 28 let.

Slovenija ima negativno razmerje zmag in porazov le z Litvo, in sicer 5-12, preostale štiri reprezentance pa so jo skupaj premagale le enkrat. Z Angolo je razmerje 3-0, z Južno Korejo in Venezuelo 2-0, s Poljsko pa 12-1. Poljaki so zmagali na evropskem prvenstvu v Celju, zadnji obračun z njimi pa se je odvijal v prvem krogu EP v Helsinkih leta 2017.

Slovenci so Poljake nazadnje ugnali na evropskem prvenstvu leta 2017. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Blažič: Nositi dres reprezentance je čast

Slovenski reprezentanci je bil tako žreb zelo naklonjen. Izognili so se poti v Kanado, hkrati pa tudi nastopa v Beogradu, kjer bodo Srbi z Igorjem Kokoškovom zanesljivo zbrali najmočnejšo mogočo zasedbo. Nastop na olimpijskih igrah je tako za Slovenijo povsem dosegljiv, v kar je prepričan tudi Blažič. "Glavni cilj pred začetkom kvalifikacij je brez kančka dvoma nastop na olimpijskih igrah. Upam, da se bomo v Litvi prikazali v najboljši možni postavi, saj je pred vsemi nami še praktično celotna sezona. Marsikaj se še lahko zgodi. Upam, da bomo zdravi in pripravljeni na boj v kvalifikacijah," pravi Blažič.

Do zdaj so na olimpijskih igrah izmed slovenskih ekip nastopili le rokometaši in hokejisti. Košarkarji pa so v kvalifikacijah dvakrat ostali praznih rok. "Olimpijske igre so največji športni dogodek in nositi dres svoje reprezentance na takšnem tekmovanju je posebno doživetje in čast. Verjamem, da bomo vsi fantje motivirani že na samih pripravah in da bomo naredili vse, da se prebijemo skozi kvalifikacije," je še sklenil Blažič.

Olimpijske kvalifikacije 2020 Turnir v Beogradu (Srbija)

Skupina A: Srbija, Dominikanska republika, Nova Zelandija

Skupina B: Italija, Portoriko, Senegal



Turnir v Kaunasu (Litva)

Skupina A: Litva, Venezuela, Južna Koreja

Skupina B: Poljska, Slovenija, Angola



Turnir v Splitu (Hrvaška)

Skupina A: Rusija, Nemčija, Mehika

Skupina B: Hrvaška, Brazilija, Tunizija



Turnir v Victorii (Kanada)

Skupina A: Kanada, Grčija, Kitajska

Skupina B: Češka, Turčija, Urugvaj

Tekmovalni sistem Za vsak kvalifikacijski turnir sta predvideni dve skupini s tremi reprezentancami. Po odigranih tekmah znotraj posamezne skupine (23., 24. in 25. junija) ter prostem dnevu (26. junij) bosta 27. junija na sporedu polfinalna obračuna (A1:B2 in A2:B1), 28. junija pa še finalni dvoboj zmagovalcev polfinala, ki bo prinesel udeleženca olimpijskih iger.

