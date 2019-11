Goran Dragić in soigralci pričakujejo Sršene, igralec tedna Dončić počiva

V košarkarski ligi NBA bo v noči na torek na delu Goran Dragić, njegov Miami Heat se bo na domačem parketu pomeril s Charlotte Hornets. Favoriti so glede na stanje na lestvici Dragićevi, ki z enajstimi zmagami in štirimi porazi zasedajo četrto mesto v vzhodni konferenci, medtem ko so Sršeni 11. moštvo Vzhoda, po 17 odigranih tekmah imajo šest zmag in enajst porazov.

Ekipi sta se letos že pomerili na tekmi pred sezone 10. oktobra je v Charlottu slavila Vročica s 198:94, a glavni zvezdniki takrat niso igrali. V to tekmo pa moštvi prihajata z zelo različnima popotnicama, Heat so z nedelje na ponedeljek v Filadelfiji končali pet tekem trajajoč zmagoviti niz, Hornets pa že štiri zaporedne tekme ne poznajo zmage. Nazadnje so se veselili 17. novembra v New Yorku, ko so bili za točko boljši od Knicks.

Na sporedu je še nekaj zelo zanimivih srečanj, tako se bodo San Antonio Spurs doma udarili z najboljšim moštvom lige Los Angeles Kings in njegovima zvezdnikoma LeBronom Jamesom in Anthonyjem Davisom, Giannisu Antetokounmpo in Milwaukee Bucks, druga najboljša ekipa lige, pričakujejo Utah Jazz, pri prvakih lige Toronto Raptors gostujejo Philadelphia 76ers …

