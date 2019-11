Nova čarobna predstava Luke Dončića! #video

Dallas Mavericks so na krilih ponovno fantastičnega Luke Dončića zmagali še na peti zaporedno tekmi lige NBA. Na teksaškem derbiju so v gosteh s 137:123 premagali Houston Rockets. Slovanski as je dosegel kar 41 točk, prispeval še 10 asistenc in ujel šest odbitih žog, na drugi strani prvi strelec lige James Harden ''le" 32.

Luka Dončić je teksaški derbi odlično odprl in v prvi četrtni dosegel 11 točk, v drugi jih je dodal še šest in prvi polčas končal s 17 točkami. Ob tem treba omeniti, da je iz igre vrgel kar 13 metov, tarčo pa jih je zadelo šest. Malce slabši dan se Dallasu ni poznal, saj so vse skupaj pokrili Dončićevi soigralci.

Tim Hardaway jr. je v prvem polčasu dosegel 19 točk, Kriztaps Porzingis pa jih je prispeval 15, kar je zadostovalo, da so telički na odmor odšli z visoko prednostjo 78:61. Pri raketah je bil pričakovano najbolj razpoložen prvi strelec lige NBA, James Harden, ki je dosegel 21 točk.

Luka Dončić: 41 točk in ostale njegove vragolije:

Dončić ugasnil še zadnje upanje Houstona

Če je bil slovenski as v prvem polčasu še malce zadržan, je v drugem polčasu spet pokazal zobe in utišal tudi Toyota Center. V tretji četrtini je dosegel 11 točk, v zadnji, odločilni pa še dve več in preprečil, da bi rakete prišle do popolnega preobrata.

Domači so se v zadnji četrtini približali na le pet točka zaostanka (109:114), nato pa je trener Dallasa v igro spet poslal 20-letnega Slovenca, ki se je do konca igral z domačim košarkarji in polnil njihov koš.

Na koncu se je zaustavil pri 41 točkah. Prispeval je še 10 asistenc in ujel šest odbitih žog. Njegov met iz igre je bil nad 50-odstotki, za pet trojk pa je porabil 14 metov.

Učinke Luka Dončića po četrtinah: Po 1. četrtini (29:45):

11 točk, 1 skok, 4 asistence; met za iz igre: 4/8, met za tri točke: 3/4, prosti meti: 0/1, izgubljene žoge: 2; igral je: 10:18 Nora trojka in še dodatni prosti met: LUKA MAGIC ⭐️😲 pic.twitter.com/Ya2qR0bIpN — NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 24, 2019 Po 2. četrtini (61:78):

17 točk, 2 skoka, 6 asistenc; met za iz igre: 6/13, met za tri točke: 3/6, prosti meti: 2/3, izgubljene žoge: 3; igral je: 17:19



Po 3. četrtini (95:105):

28 točk, 5 skokov, 8 asistenc; met za iz igre: 10/21, met za tri točke: 4/10, prosti meti: 4/5, izgubljene žoge: 6; igral je: 26:46 Velemojster Dončić: Doncic beat three with the bounce and a fourth with his eyes. pic.twitter.com/hD5CTdt54I — Bobby Karalla (@bobbykaralla) November 24, 2019 Po 4. četrtini:

41 točk, 6 skokov, 10 asistenc, 2 ukradeni žogi, 1 blokada; met za iz igre: 15/29, met za tri točke: 5/14, prosti meti: 6/8, izgubljene žoge: 6; igral je: 34:26

Hardaway do dosežka sezone, Hardnu zmanjkal en skok do trojnega dvojčka

Dončića pa ni bil edini, ki se je izkazal. Do dosežka sezone je pripel Hardaway jr, ki je dosegel 31 točk, Porzingis pa je na koncu zbral 23 točk in 13 skokov. Pri domačih je Harden ob metu iz igre 11/24 dosegel 31 točk, dodal še devet skokov in 11 asistenc, Russell Westbrook se je ustavil pri 27 točkah, domači center Clint Capela pa je dosegel 21 točk in vknjižil še 22 skokov.

Telički so zmagali še na peti zaporedni tekmi, Houston pa je po šestih zaporednih zmagah doma izgubil doživel poraz. Dallas je z novo zmago na Zahodu skočil pred Houston in zaseda visoko tretje mesto. Pred njim sta le LA Lakers in Denver.

Od Dončića boljši le eden Luka Dončić je na prvih 15 tekmah sezone NBA dosegel 449 točk, ujel 156 odbitih žog in zbral 146 asistenc. Edini, ki je bil v preteklosti boljši od 20-letnega Ljubljančana, je bil Oscar Robertson v sezoni 1961/62, ko je dosegel 479 točk, 195 skokov, 187 asistenc. Slovenski as v tej sezoni še ni razočaral. Fant uživa in nasprotnike spravlja ob živce. Foto: Reuters

Na sporedu še štiri tekme

Poleg tekme v Houstonu se bo igralo v štirih mestih. New York Knicks bo gostil sosede iz Brooklyna, Washington pričakuje Sacramento, Phoenix gostuje pri Denverju, LA Clippers pa bodo pred domačimi gledalci skušali ugnati pelikane iz New Orleansa.

Liga NBA, 24. november:

Lestvica:

Preberite še: