"Luka Dončić? Noro!"

Da vas malce potestiramo … Kaj ste najprej naredili, ko ste se v četrtek zjutraj zbudili v Sloveniji?

(Smeh, op. a.) Pogledal sem, kako je Dallas odigral tekmo in kaj je Luka naredil. Zbudil sem se in spet je prišel do trojnega dvojčka. Noro. Pogledal sem sporočila, saj sem želel videti, kako mu je šlo. Takoj sem si rekel, zdaj bom pa imel na Sporto konferenci veliko vprašanj o njem. Ko bom zapustil Evropo, bo imel morda že tretjega trojnega dvojčka v tem tednu. Noro je.

Ko ste odhajali v Slovenijo, ste kaj govoril z njim o tem, kaj bi bilo dobro poizkusiti v naši majhni državi?

Poskušal sem, vendar je zaposlen. Prede mesecem sem izvedel, da bom predaval na Sporto konferenci. Ko ga bom naslednjič videl, mu bom rekel, da imate zelo lepo državo.

Koliko časa ste vpeti v delo pri Dallas Mavericks?

V klubu sem tretjo sezono. Specializiran sem za ekipno sponzorstvo. Tako v Dallasu, znotraj ZDA in mednarodno. Za nas je mednarodni trg v središču pozornosti. NBA je v zadnjih letih dovolil klubom, da imamo dve mesti za sponzorje izven ZDA. Nikdar nismo imeli te možnosti. Vedno je bilo tako, da smo morali ostati znotraj ZDA, v radiju 250 kilometrov od dvorane. Zdaj imamo odprto pot izven ZDA. Azija je zanima, zlasti pa Evropa. Luka je iz Slovenije, Porzingis iz Latvije, imamo še nemškega in srbskega košarkarja … Naša ekipa ima veliko igralcev, ki niso iz ZDA. Lahko bi rekli, da je ekipa evropska.

V četrtek zjutraj, ko je vstal, je najprej pogledal, kako je igral Luka. Ob novem trojnem dvojčku je bil jasno navdušen. "Noro," o Dončiću pravi Terry. Foto: Jaka Lopatič Ko ste lani pri Dallasu na naboru dobili Luka v svoje vrste, ste imeli nemudoma vizijo, kako ga boste vključili v marketinške projekte in izkoristili njegov potencial?

Luka ima izjemno kakovost izven parketa, ki ga dela marketinško zelo zanimivega. Ne samo njegova komunikacija na družbenih omrežjih, ampak vključi tudi naše navijače. Lepo sodelovanje imamo. Ko sem izvedel, da prihaja k nam, sem si rekel, da bo zabavno. Že pred prihodom smo namreč vedeli, kako dober je bil v Evropi, kaj vse zna. Ne bi rad govoril o specifiki na igrišču, ker verjetno vi več veste od mene. S tega stališča sem navijač. Luka je izjemen ambasador naše ekipe.

V ZDA so bili skeptični glede njega. Veliko jih je bilo, ki so mislili, da v ligi NBA ne bo tako blestel. V Dallasu verjetno ne?

To so rekli že za nekoga pred njim. To je bil Dirk Nowitzki. Zato … Vemo, kako se je to končalo. Dobro je vedeti, da imamo v Evropi zgodovino. S komercialnega vidika je bil vpliv zaradi Dirka izjemen. Zdaj z Luko in Porzingisom (Kristaps Porzingis, op. a.). To je samo plus za nas.

Ali imate zaradi Luka več dela, ker je vse bolj izpostavljen v ligi? Tudi zvezdniki ga zelo spoštujejo in ga obravnavajo kot sebi enakega.

Povedal vam bom nekaj statičnih podatkov, ki vam bodo dali sliko, kako vse skupaj deluje na marketinškem področju. Prodaja klubskih izdelkov se je v enem letu povečala za 72 odstotkov. Internetna prodaja se je povečala za 272 odstotkov. Vem, da je Luka na nba.com med desetimi najbolj prodajanimi košarkarji, pri nas jasno prvi.

Kmalu bodo Dallasovi izdelki s slovenskim pridihom. Foto: Sportida

Luka je za medije zadržan in odgovarja z bolj kratkimi stavki. Kako pa je izven parketa?

Izven parketa je odličen. Ambasador ekipe je, dela v skupnosti. Mislim, da se rad osredotoči na košarko. To spoštujem pri njem, da rad igra košarko in ob tem uživa.

V zadnjem obdobju se veliko govori o njegovi novi pogodbi za superge, ali se bo odločil za Nike, Under Armour ali koga drugega. Verjetno kot klub nimate besede pri tem?

Tu nimamo mi nobene odločitve. Vse je na strani Luka in njegovega agenta ter ekipe. Na to temo ne morem nič komentirati. Nismo sploh vpeti v to.

Koliko marketinških obveznosti ima Luka v Dallasu?

Kar se tiče osebnih sponzorjev, ne vem, ker je to njegova stvar. Ko gre za ekipne, imajo vsi igralci obveznosti. Lepo je videti, kako je vpet v skupnost v Dallasu. To terja veliko časa pri igralcih. Hvaležni smo jim. Če želi kdo priti k nam kot ekipni sponzor in želi Luka izkoristiti posebej, mora priti do nove pogodbe. Včasih je zapleteno, vendar ima veliko obveznosti.

Koliko dresov ste prodali?

Na tone (smeh, op. a.). Neverjetno je. Deset tisoč smo jih že prodali to sezono. Naročili smo jih še šest tisoč, kar je veliko. Dresi se prodajajo na vseh koncih sveta. Nemško tržišče je veliko, vzhodna Evropa, na Filipinih je zanimanje za košarko neverjetno. Lepo je, ko greš v našo areno in vidiš očeta z Dirkovim in sina z Lukovim dresom. Trudimo se, da bodo konec leta prišli ven tudi izdelki s slovensko tematiko. Kmalu bo več znanega.

V Dallasu je videti košarka zelo priljubljena. Kako vi občutite evforijo, ki jo imate v mestu?

Ljudje ljubijo košarko. Že rivalstvo s San Antoniom in tudi malce s Houstonom, kar se Teksasa tiče, je dobrodošlo. V Dallasu je košarka zelo pomembna. Ko je prišel Nowitzki, je vse skupaj začelo rasti. Vstopnica je vroča žemljica. Verjeli ali ne, dvorana je razprodana že približno 800 tekem. Največja številka v zgodovini športa v ZDA. Noro je, četudi nam ni šlo v zadnjih letih. Priljubljenost košarke ostaja. Pravi čas je biti navijač Mavs. In le dviguje se. Zato sem vesel, da sem prišel v Slovenijo in govorim o tem.

Luka po besedah Connorja daje veliko nazaj skupnosti. Foto: Getty Images

Lani je bil v Miamiju dvoboj med Goranom Dragićem in Luko Dončićem. Prišlo je približno dva tisoč slovenskih navijačev. Verjetno bodo prišli tudi v Dallas. Bo prostor zanje, če imate vse razprodano?

Zagotovo bodo prišli. Kar se prodaje kart tiče, predstavlja pravi izziv. Strategija mora biti postavljena. Za določene dogodke imajo na strani karte. Če si dovolj hiter in bi rad prišel v Dallas, ste vsi dobrodošli. Pozdravili bomo vse in lepo bo videti navijače mahati s slovenskimi zastavami. In ta podatek pove vse, kako strastna je vaša dvomilijonska država.

Ali skupnost v Dallasu za prihajajoča leta spet upa na naslov prvaka lige NBA, zdaj ko je Luka med najbolj vročimi v ZDA, povrhu vsega imate še Kristapsa Porzingisa?

Vznemirjenje, ki ga vidiš ob prihodu v dvorano, je neverjetno. Dobesedno čutiš to. Luka z vso ekipo naredi tekmo zelo gledljivo. Povrhu vsega jih imajo ljudje radi tudi izven parketa. Lahko povem, da so v Dallasu zelo navdušeni, da se igra dobra košarka v našem mestu. Upamo, vendar gremo dan za dnem.

Kakšen šef pa je Mark Cuban?

Izjemen je. Dober lastnik je. Rad delam zanj. Veliko ve o športu in kako je treba vse vključiti. Zelo želi vključiti navijače.