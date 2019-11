Svet se sprašuje, ali je Luka Dončić sploh s tega planeta

Nova tekma, novi presežki, nove pohvale. In to kakšne! Luka Dončić je v novo sezono lige NBA vstopil tako prepričljivo in veličastno, da ga skoraj ni več dvoboja, na katerem ne bi pisal zgodovine ali postavil novega mejnika. Lukamanija ni bila še nikoli močnejša, socialna omrežja so polna navdušenja na račun mladega Slovenca. Svežega lastnika norega rekorda, saj ga v zgodovini lige NBA še ni bilo junaka, ki bi v manj kot 26 minutah postavil trojni dvojček in pri tem presegel 30 točk.

Mladi ponos slovenske košarke niza zgodovinske podvige kot po tekočem traku. Z neverjetno lahkoto in prefinjenostjo navdušuje košarkarski svet in se pri tem neskončno zabava. Uspeva mu marsikaj.

Pred dnevi je v prestižnem teksaškem spopadu proti San Antoniu dosegel strelski rekord kariere (42 točk), vse skupaj podkrepil še z mogočnim trojnim dvojčkom in postal drugi najmlajši košarkar, ki mu je v ligi NBA uspelo kaj podobnega (najmlajši po LeBronu Jamesu), v noči na četrtek pa je njegov razkošen košarkarski opus v vsej veličini spoznal še Golden State Warriors. V Dallasu je izgubil kar za 48 točk (94:142)!

Najhitrejši vseh časov

Slovenski košarkarski velemojster je blestel proti aktualnemu podprvaku lige NBA. Foto: Reuters Aktualni podprvak, ki ima silovite težave s poškodbami, tako da se mu v tej sezoni ne piše nič dobrega, je nemočno spremljal šov 20-letnega Ljubljančana. To je bil dvoboj, po katerem so socialna omrežja pregorela od pohval na račun prvega zvezdnika Dallasa, kateri dosega tako dobro statistiko, da spada med najboljše, kar lahko liga NBA sploh ponudi.

Na parketu je prebil le 25 minut in pol, a prispeval 35 točk, 10 skokov in 11 asistenc. Parket je zapustil še pred koncem tretje četrtine, ko so Telički vodili s 97:52, nato pa se ni več vrnil. Ni bilo potrebno, saj je Dallas zagospodaril in prizadejal gostom iz Oaklanda hud poraz.

Dončić ne bi bil Dončić, če ne bi vnovič popravil rekorda lige NBA. Postal je namreč najhitrejši lastnik trojnega dvojčka v zgodovini. Tako hitro ni uspelo zbrati ''triple-double'' še nobenemu pred njim. Podajal je, zabijal, skakal, zadeval trojke …

Vrhunci Luke Dončića proti Golden State Warriors:

Bil je tako razigran, da bi lahko dosegel tudi 50 točk, kot je povedal njegov soigralec Tim Hardaway Jr., če bi ostal na parketu tudi v zadnji četrtini.

Kerr: Kot da Dončić ve, da je najboljši igralec na parketu

Steve Kerr je v zadnjih sezonah z Warriors krojil razplet pri vrhu, v tej sezoni pa mu gre zelo slabo. Razmerje zmag in porazov je po katastrofi v Dallasu je 3-13. Foto: Guliver/Getty Images ''Bil je fantastičen. Od prve sekunde je delal tisto, kar je hotel. Zadeval je trojke, nas silil k delanju prekrškov,'' je o tem, kako neustavljiv je bil Dončić, spregovoril Steve Kerr. Trener Goldan Stata, ki je v zadnjih letih popeljal Golden State do kar treh naslovov, dobro ve, kateri igralci izstopajo iz povprečja, kateri pa ne. Ko je igral za Chicago, si je delil slačilnico z ''velikim, največjim'' Michaelom Jordanom, zato imajo njegove besede, s katerimi se je dotaknil Dončićevih bleščečih predstav, še toliko večjo veljavo.

''Luka je bil odličen igralec že v prejšnji sezoni, ko je bil na meji nastopa na tekmi All-Star. V tej sezoni bo na njej zagotovo nastopil. Napravil je pomemben korak, ki pogosto spremlja igralce med prvo in drugo sezono v ligi NBA. Daje mi vtis, kot da ve, kako je najboljši igralec na parketu,'' je po ponižanju Golden Stata v Dallasu, najhujšem porazu Bojevnikov po letu 1973, priznal Kerr.

Navdušenje v dvorani, ko je vknjižil deseti skok

Kaj vse je uspelo Dončiću? Proti Bojevnikom iz Kalifornije tako že v prvem polčasu dosegel 33 točk, dvoboj pa končal pri 35 točkah in vnovičnem trojnem dvojčku, že sedmem v tej sezoni. V tej sezoni je odigral 14 tekem, kar polovico pa oplemenitil s statističnim presežkom, pri katerem izstopajo z dvomestnim številom kar tri kategorije. To je bil že drugi zaporedni trojni dvojček, pri katerem je dosegel najmanj 35 točk. S takšnim dosežkom se lahko v zgodovini najmočnejšega košarkarskega klubskega tekmovanja na svetu pohvalijo le še trije. Le še legendarni Michael Jordan, Russell Westbrook in James Harden.

Ko je v tretji četrtini desetič ujel žogo, je občinstvo v ponovno razprodani dvorani American Airlines Center, ponorelo od navdušenja. Deseti skok je pomenil, da je mladi as vnovič zbral trojni dvojček. ''Slišal sem jih, očitno sledijo moji statistiki. Bilo je nekaj posebnega,'' je v svojem slogu, v katerem prevladujejo kratki in na trenutke sramežljivi odgovori, po veličastni zmagi nad Golden Statom popihal na dušo navijačem.

Tako dobro, da je že nekaj povsem normalnega

Dončić je na parketu neizprosen. Bori se do zadnjega in skuša ujeti vsako žogo. Foto: Reuters ''To sploh ni več velika novica. To je preraslo že v nekaj povsem normalnega. Zdaj je v izjemnem nizu. Stvari počne tako uspešno, da zaradi tega sploh ne trpi ritem ekipe, ampak potekajo stvari tekoče. To je nekaj edinstvenega. Je poseben igralec s prav posebno vlogo,'' je o norih statističnih posladkih mladega varovanca spregovoril trener Rick Carlisle.

Dončić v tej sezoni dosega na tekmo v povprečju skoraj 30 točk (natančneje 29,9) in je četrti najboljši strelec lige. V asistencah je na izjemnem drugem mestu (9,4), odlično pa mu gre tudi na seznamu skakalcev, kjer zaostaja le za desetimi (10,6 skokov na tekmo). Če vzamemo v obzir le zadnjih deset tekem, je skupno presegel mejo 300 točk, 100 skokov in 100 asistenc. To je v zgodovini tekmovanja uspelo le še štirim. Že prej omenjenima Jordanu in Westbrooku, pa tudi LeBronu Jamesu in Oscarju Robertsonu.

Luka Doncic has reached 300 Pts, 100 Reb, and 100 Ast over his last 10 games, making him the 5th player in NBA history to average a 30-point triple-double over any 10-game span.



The others: LeBron James, Russell Westbrook, Michael Jordan, and Oscar Robertson. (h/t @EliasSports) pic.twitter.com/jOlKRoH4qx — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 21, 2019

Vesel pohval, a najbolj ga osrečujejo zmage moštva

V tem trenutku je četrti strelec, drugi asistent in 11. skakalec lige NBA! Foto: Reuters Ljubitelji košarke ob teh podatkih kar ne morejo verjeti, da prihaja Luka sploh s tega planeta. V prejšnji sezoni je bil najboljši novinec lige NBA, v tej pa je napravil tako ogromen napredek, da je skoraj ni več debate med poznavalci lige NBA, v kateri ne bi bil vključen na ožjem seznamu kandidatov za dobitnika priznanja MVP. Ko Dončić odgovarja na vprašanja, v katerih prevladuje navdušenje nad njegovimi trojnimi dvojčki, skandiranjem navijačem MVP ali možnosti nastopa na tekmi zvezdnikov All-star, noče postavljati v ospredje individualne statistike, ampak vedno poudarja, da ga najbolj zanima končni uspeh ekipe.

''Zdaj je naše razmerje zmag in porazov 9-5. Moramo nadaljevati v tem ritmu,'' razmišlja slovenski reprezentant. Zanimajo ga le zmage, nasmešek, ki ga na parketu pa tudi na klopi spremlja skoraj na vsakem koraku, pa priča o tem, da živi sanje in uživa ob vsakem trenutku. Zahvaljuje se tudi za podporo, ki prihaja z druge strani velike luže, zlasti njegove domovine. ''Slovenija je zame posebna država. Hvaležen sem, da me tako spremljajo,'' se je zahvalil prav vsakemu, ki zaradi spremljanja poznih tekem prilagaja svoj ritem in se zbuja sredi noči, da bi si ogledal nove čarovnije Slovenca s prepoznavno številko 77.

O tem, da ga postavljajo v isti koš z najboljšimi igralci lige, kandidati za priznanje MVP, pa ponižno dodaja: ''To je nekaj posebnega. Omenja se veliko znanih imen, veliko zvezdnikov.''

Boljši od celotne nasprotne ekipe Prvič po letu 2003 se je v ligi NBA našel posameznik, ki je v posamezni četrtini dosegel več točk, skokov in asistenc od celotne nasprotne ekipe. Zadnji, ki mu je to uspelo pred Dončićem (22 točk, 5 skokov in 5 asistenc v prvi četrtini) je bil Allen Iverson proti Chicagu.

Luka Doncic is the first player to outscore, outrebound and out-assist a team in a quarter since Allen Iverson on Feb. 19, 2003 against the Bulls.



Doncic did this to the Warriors in the 1st quarter.



(h/t @EliasSports) pic.twitter.com/aM5Zl6ESLm — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 21, 2019

V noči na soboto bo Dallas gostil Cleveland in skušal niz zaporednih zmag podaljšati na štiri, s tem pa tudi ohraniti visoko mesto v zahodni konferenci, s pomočjo katerega bi si zagotovil nastop v končnici. To pa je cilj, h kateremu v tej sezoni stremi Dončić. Eden najbolj vročih igralcev, kar jih lahko ponudi spektakel lige NBA!