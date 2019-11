Noro in nepozabno! Luka Dončić po epskem polčasu razbil podprvaka lige NBA! #video

Vrhunci Luke Dončića proti Golden State Warriors:

Neverjetno, a resnično! Ko so ljubitelji košarke že mislili, da so po zgodovinski predstavi Luke Dončića proti San Antoniu (trojni dvojček z njegovim strelskim rekordom v ligi NBA - 42 točk) videli največ, kar lahko ponudi 20-letni Ljubljančan, so bili v noči na četrtek priče novi rapsodiji mladega zvezdnika!

Tokrat se je zlati reprezentant, ki namerava prihodnje leto pomagati Sloveniji do nastopa na olimpijskih igrah, znesel nad Golden State Warriors. Aktualni podprvaki lige NBA, ki imajo ogromno težave s poškodovanimi igralci, so bili nemočni proti razigranemu Dončiću.

V prvem polčasu je dosegel 33 točk in le za točko zgrešil klubski rekord Dirka Nowitzkega, ki je pred desetimi leti v uvodni polovici dvoboja dal 34 točk. Foto: Reuters

Dallas je prvo četrtino dobil s 44:16, od tega je polovico točk dosegel prav Luka! Zgolj v prvem polčasu jim je nasul skoraj toliko točk kot celotna ekipa Bojevnikov. Dončić je uprizoril najbolj popoln polčas, odkar se dokazuje v ligi NBA. Na premor je odšel s 33 točkami (gostje so jih dosegli 38), iz igre pa od 11 metov zgrešil le enega! Zadel je kar šest trojk, Dallas je vodil s 74:38.

V nadaljevanju je zaigral le še v tretji četrtini, nato pa mu je trener Rick Carlisle ob ogromnem vodstvu Mavericks v zadnjem delu srečanja namenil počitek. Tako je v 25 minutah in pol prispeval kar 35 točk, 10 skokov in 11 asistenc. Dosegel je že sedmi trojni dvojček v tej sezoni, kar pomeni, da je kar polovico nastopov v tej sezoni zaznamoval s priljubljenim statističnim podvigom, v katerem je v tem trenutku vodilni v ligi NBA.

Učinek Luke Dončića: 35 točk, met za tri 6/10, met za dve 5/8, prosti meti 7/8, 10 skokov, 11 asistenc, 5 izgubljenih žog, 3 ukradene žoge v 25 minutah in 30 sekundah.

Skoraj bi padel rekord Nowitzkega Že v prvi četrtini je dosegel 22 točk! Foto: Guliver/Getty Images Dončićmanija je dosegla nov vrhunec, čarovnije in mojstrovine mladega asa pa so tako pogoste, da je v ameriških medijih vse bolj zaslediti napise o tem, kako vroči Evropejec spada celo med kandidate za naziv najkoristnejšega košarkarja (MVP) rednega dela lige. Proti močno oslabljenemu podprvaku iz Oaklanda (Golden State Warriors so na gostovanju v Dallasu nosili dres z napisom San Francisco) je bil neustavljiv. Kar 33 od 35 točk je dosegel že v prvem polčasu in le za točko zaostal za rekordnim učinkom v enem polčasu, s katerim je klubski rekord Dallas Mavericks 3. novembra 2009 proti Utahu dosegel Dirk Nowitzki. Znameniti Nemec, ki je zvezdniško štafeto pri teličkih predal v roke Dončiću, je takrat prispeval 34 točk. Dončić je dosegel le eno manj. To je bil njegov najbolj učinkovit polčas, odkar se dokazuje na drugi strani luže.

Če bi igral več, bi dosegel vsaj 50 točk!

Dončić se bo z Dallasom vnovič predstavil v noči na soboto, ko bo v Teksasu gostoval Cleveland. Foto: Guliver/Getty Images Poraja se vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi stopil na parket tudi v zadnji četrtini. ''Če bi nadaljeval z igro, bi verjetno dosegel tudi 50 točk,'' je prepričan njegov soigralec Tim Hardaway Jr., z 20 točkami drugi najboljši strelec Dallasa. ''Odlično mu gre, njegova samozavest je na izjemni ravni,'' je pohvalil nekdanjega košarkarja madridskega Reala, ki je zgolj v uvodni četrtini dosegel 22 točk, pet skokov in pet asistenc!

''Vidim, kakšna je moja statistika, a sploh ne vem, kaj bi dejal. Lepo jo je spremljati, sam pa želim le uživati v košarki,'' je po novem zgodovinskem večeru, ki je tokrat ponudil epski polčas proti gostom iz Kalifornije, dejal prvi junak srečanja.

Kako je JJ Barea "zaigral" vstop v igro in nasmejal Dončića:

JJ Barea trolls Dallas fans chanting "We want JJ" during blowout by faking like he was going in the game. pic.twitter.com/bRwAPR1ROV — gifdsports (@gifdsports) November 21, 2019

Dončić je zadel v polno šest trojk, Dallas pa jih je skupno zadel 22 in s tem izenačil klubski rekord. Latvijec Kristaps Porzingis je dodal 14 točk in 10 skokov. Še na četrti tekmi zapored je dosegel dvojni dvojček, kar je njegov najboljši dosežek v ligi NBA.

Bojevniki brez udeleženca zadnjega finala

Oslabljene goste, za katere poleg Stephena Curryja, Klayja Thompsona, D'Angela Russella in Kevona Looneyja v Dallasu zaradi zdravstvenih težav ni bilo tudi vsestranskega Draymonda Greena (poškodba pete na desni nogi), so odpravili kar z 48 točkami razlike! To je najhujši poraz Golden Stata od leta 1973. V zadnjih petih sezonah so se vedno uvrstili v veliki finale, v tej sezoni pa se jim obetajo manj prijetni časi za navijače, saj so v 16 nastopih zmagali le trikrat.

Nov podvig Dončića! V zgodovini lige NBA so le štirje košarkarji dosegli dva zaporedna trojna dvojčka, pri katerih so dosegli vsaj 35 točk. To so Michael Jordan, Russell Westbrook, James Harden in vroči Luka.

Here are the players with back-to-back 35-point triple-doubles in NBA history:



Jordan

Russ

Harden

And now Luka.@luka7doncic | #MFFL pic.twitter.com/qzMsudt8dC — Dallas Mavericks (@dallasmavs) November 21, 2019

Proti Dallasu je nastopila le osmerica košarkarjev, prav nihče izmed njih ni bil udeležen v zadnjem velikem finalu lige NBA, v katerem je Golden State ostal praznih rok proti Torontu. Na drugi strani se je med strelce vpisalo kar 12 košarkarjev Dallasa!

Miami ostaja nepremagljiv na domačem parketu

Učinek Gorana Dragića: 13 točk, met za tri 1/4, met za dve 5/9, 4 skoki, 6 asistenc, 1 blokada, 1 izgubljena žoga v 26 minutah in 22 sekundah.

Košarkarji Miamija so nadigrali Cleveland (124:100) in ostali neporaženi na domačem parketu, na katerem so v tej sezoni dobili vseh šest srečanj. Dvoboj je s strelskim učinkom kariere zaznamoval Duncan Robinson. Prispeval je 29 točk in blestel pri metu za tri točke. Kar sedem jih je dal v drugi četrtini, prvi polčas pa je končal pri 24 točkah. Tyler Herro je dodal 22, Jimmy Butler, čeprav je zgrešil 12 od uvodnih 13 metov iz igre, pa 21 točk. Goran Dragić, ki tudi tokrat ni začel dvoboja v začetni peterki, je v 26 minutah dosegel 13 točk.

Vrhunci srečanja v Miamiju:

Cleveland je ostal praznih rok na parketu v Miamiju že 17. zapored, Vročica, ki v vzhodni konferenci zaostaja le za Bostonom in Milwaukeejem, pa bo v noči na soboto gostovala v Chicagu.

Liga NBA, 20. november:

Lestvica:

