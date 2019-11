Luka Dončić lovi rekorde in večmilijonsko pogodbo

Sanjska predstava Luke Dončića (42 točk, 11 skokov in 12 asistenc), s katero je Dallas popeljal do zmage nad SA Spurs (117:110) in petega mesta v zahodni konferenci, odmeva v svetu lige NBA. Kakšni so prvi odzivi? Kako visoko so se pred Dončićem povzpeli njegovi rojaki? V kakšni obutvi je pokopal Ostroge? In ne nazadnje - kako je nov vrhunski večer komentiral osrednji protagonist?

"Lepo je, lepo. A zdi se mi, da mi nekdo vsak dan postreže z nekim statističnim podatkom, za katerega nisem vedel. Je pa to odlično," je, obdan z mikrofoni, po zmagi nad San Antonio Spurs, pripovedoval vidno zadovoljni Luka Dončić. Znova je skakal, podajal, s triki tekmece pošiljal v različne smeri … Na koncu je dosegel zanj in za slovensko košarko rekordnih 42 točk. Da bi bila mera polna, je z enajstimi skoki in dvanajstimi asistencami dosegel novega trojnega dvojčka. Štirinajstega v karieri in šestega v sezoni. Ob tem je po LeBronu Jamesu postal drugi najmlajši v zgodovini s trojnim dvojčkom, ki vključuje vsaj 40 točk.

Slovenski rekord

V Dončićevih besedah je veliko resnice. Ameriško spremljanje športov je namreč prežeto s statističnimi podatki. Računalniški programi ob skoraj vsaki tekmi prižgejo kakšno luč in opozorijo na rekord ali zgodovinski dosežek. Če pa uporabimo slovenski zorni kot, preprosto moramo izpostaviti dosežek, ki se ni znašel na naslovnicah ameriških košarkarskih spletnih strani. To pa je, da je Luka za dve točki popravil slovenski strelski rekord v ligi NBA. Do zdaj je bil ta v lastni Gorana Dragića.

Slovenci in njihovi rekordi v ligi NBA

Točke Skoki Asistence Luka Dončić 42 (SA Spurs, 2019) 16 (SA Spurs 2019) 15 (Cleveland 2019) Goran Dragić 40 (Pelicans 2011) 12 (3 tekme) 18 (Portland 2013) Beno Udrih 34 (Golden State 2010) 10 (Cleveland 2010) 17 (Clippers) Boštjan Nachbar 29 (Houston 2007) 10 (3 tekme) 6 (2 tekmi) Primož Brezec 27 (2 tekmi) 18 (Portland 2005) 4 (2 tekmi) Aleksander Vujačić 25 (2 tekmi) 10 (Minnestota 2011) 8 (Orlando 2011) Rašo Nesterović 24 (SA Spurs 2001) 15 (3 tekme) 8 (Orlando 2008) Zoran Dragić 22 (76ers 2015) 3 (76ers 2015) 2 (2 tekmi) Uroš Slokar 18 (Detroit 2007) 3 (3 tekme) 1 (Washington 2007) Marko Milić 13 (LA Clippers 1998) 6 (Chicago 1997) 4 (Chicago 1997) Vlatko Čančar 0 0 0

Statistični podvig z dodatno vrednostjo

Čeprav po tekmi, ovit z brisačo pred svojo omarico v slačilnici, ni skrival zadovoljstva ob zmagi, pa ameriška sedma sila ni spregledala njegove hladnosti do novega trojnega dvojčka. "Tekma za tekmo," se je nasmehnil, vesel, da njegove lepe številke tokrat niso imele pridiha Sizifovega dela. Dallas je namreč na trinajsti tekmi sezone dosegel osmo zmago. Na ta način ohranja mesto med osmerico, ki jo pot vodi v končnico. A sezona je še dolga … "Lahko smo še boljši. Izgubili smo nekaj tekem, ki bi jih morali dobiti. No, lahko pa bi kakšno tekmo, na kateri smo zmagali, tudi izgubili. Tokrat smo dobro začeli. To mora biti recept za prihodnje tekme," pravi Luka.

Obeta se mu milijonska pogodba: s kom? Dončić je ob tokratnih igralskih vragolijah pozornost vzbujal tudi z vpadljivimi igralnimi čevlji. Tokrat si je obul fluorescentno rumene copate znamke Under Armour. Večkrat je navdušil z znamko Nike. Menjavanje obutve pa še zdaleč ni nedolžno raziskovanje mladeniča. Uradnega opremljevalca namreč nima. Ne še. "Sem prost," je odvrnil in nakazal na to, da je ena največjih košarkarskih "rib" na trgu. Na tej ravni se mu obeta pogodba, ki bi mu lahko na račun prinesla občutno več, kot znaša njegova plača po klubski pogodbi (v tej sezoni 7,8 milijona ameriških dolarjev). Ta je namreč še omejena in izhaja iz pogodbe novinca.



Takšne tekme v takšni obutvi krepijo Dončičev položaj v pogajanjih za pogodbo z opremljevalcem. Foto: Reuters



Sam ne bo (z)mogel

Ta sezona je že potrdila, da so Dončićeve vrhunske predstave same po sebi premalo za Dallasove zmage. 20-letni Ljubljančan se zato ob skorajda neomejenih trenerjevih pooblastilih vse bolj ubada tudi z vprašanjem, kako s svojimi igrami izboljšati igro soigralcev. Tokrat ga je z dvojnim dvojčkom (18 točk, 10 skokov), mejo desetih točk pa sta presegla še Dorian Finney-Smith (22) in Jalen Brunson (11). "Dober začetek. Hitro smo ujeli ritem. Tako moramo igrati," je kimal Dončić, zadovoljen tudi z igro v obrambi. Tako ekipno kot svojo. "Boljši sem v obrambi. Na tem moram graditi. Biti moram še boljši," pravi trenutno četrti strelec, drugi asistenc in dvanajsti skakalec lige.

Foto: Reuters

Popovich: Lepo ga je gledati

Kot odmev na Dončičevo predstavo so se začeli kopičiti odzivi. Nekdanjega reprezentančnega soigralca je ob predaji priponke strelskega rekorderja pohvalil Goran Dragić. Oglasila sta se tudi LeBron James in Steph Curry. Svoje pa je povedal tudi trener San Antonia Gregg Popovich. Ta se je najprej obregnil ob fotografijo Dirka Nowitzkega, ki ga je pričakala ob prihodu. "Sem mislil, da smo opravili z njim," je dejal. Nato je v šali zbodel novinarje, zakaj ga sprašujejo o Dončiću, če pa so sami gledali tekmo. A ko se je umiril, le ni mogel mimo presežnika. "On je vražji igralec. Samozavesten. Ima izjemen slog. Lepo ga je gledati," je dejal trener nekdanjih prvakov, prepričan o tem, da se bomo o Slovencu letos še pogovarjali. Verjetno že v četrtek, ko bo Dallasov tekmec Golden State.