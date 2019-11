Čančar je končno zadihal s košarkarskimi pljuči

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav bi si seveda želel priložnosti predvsem v moštvu Denverja v ligi NBA, pa se Vlatko Čančar zaveda, da je igranje v razvojni ligi zanj korak nazaj za dva naprej. In kako mu gre pri moštvu Erie BayHawks?

V noči na ponedeljek je 22-letni Primorec Vlatko Čančar, ki ga je Denver poslal na kaljenje v razvojno ligo, odigral tretjo in hkrati najboljšo predstavo v dresu Erie BayHawks. Ob porazu proti moštvu Lakeland Magic (88:113) je bil z dvojnim dvojčkom (13 točk, 11 skokov) v 33 minutah najboljši igralec svojega moštva.

Trinajst točk je v petek vknjižil tudi ob porazu proti Capital Cityju (89:106), ob tem pa ujel štiri odbite žoge. Poražen je bil tudi ob debiju proti Greensboro Swarm (108:122), takrat pa je v 26 minutah dosegel sedem točk ter ujel štiri odbite žoge.

Čančar, ki je sicer poleti z Denverjem podpisal triletno pogodbo, se je že ob prihodu v Kolorado zavedal, da ga čaka uvajalna sezona. V dresu svojega prvega ameriškega delodajalca je priložnost dobil v poletni ligi in predsezoni, v rednem delu pa le ob porazu Denverja proti New Orleansu (107:122). Na parketu je prebil dve minuti, prav vsi statistični kazalci pa so v tem času ostali povsem prazni.

Selitev v Pensilvanijo, natančneje v moštvo razvojne G-lige Erie BayHawks, ki je sicer predvsem podružnica New Orleans Pelicans, gre razumeti predvsem kot priložnost za igro. Zdi se, da zdaj slovenski reprezentant znova diha s košarkarskimi pljuči in ob tem upa, da se bo vrnil med elito.