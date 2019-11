Dončić proti prvakom za prekinitev niza in za zlatega kapetana Dragića

V noči na nedeljo bosta v najmočnejši košarkarski ligi na svetu spet na delu Luka Dončić in Goran Dragić. Dallas Mavericks na domačem parketu pričakujejo branilce naslova prvakov lige NBA Toronto Raptors, Miami Heat pa gostijo zdesetkane New Orleans Pelicans, ki še vedno ne morejo računati na poškodovano zvezdo letošnjega nabora Ziona Williamsona.

Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks so se z mini turneje po vzhodni obali ZDA vrnili z dvema porazoma, izgubili so proti Boston Celtics, še posebej boleč pa je bil njihov zadnji poraz v New Yorku pri Knicks, nekdanjem klubu Kristapsa Porzingisa. Mavericks imajo po 11 tekmah nove sezone šest zmag in pet porazov, kar je trenutno dovolj za osmo mesto na lestvici zahodne konference. Toronto tudi v tej sezoni blesti, z osmimi zmagami in le tremi porazi zaseda četrto mesto v vzhodni konferenci, v Dallasu pa bo igral brez poškodovanih Serga Ibake, Kyla Lowryja in Patricka McCawa.

Dončić ponoči igra tudi za svojega kapetana iz zlate slovenske reprezentance z EuroBasketa 2017 Gorana Dragića. Miami Heat so namreč na Vzhodu tik pred Torontom, z enakim izkupičkom zmag in porazov (8:3), ponoči se bodo udarili z New Orleans Pelicans, trenutno tretjim najslabšim moštvom lige (3 zmage in 8 porazov), ki še vedno čaka povratek številke ena z letošnjega nabora Ziona Williamsona. Ta na seznamu poškodovanih Pelikanov ni sam, na njem so še Lonzo Ball, Josh Hart, Brandon Ingram, Darius Miller in Jahlil Okafor.

Liga NBA, 16. november:

Lestvica:

Preberite še: