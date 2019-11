Z Dončićem in navijači v Beograd ali Split?

Mednarodna košarkarska zveza je obelodanila štiri gostitelje olimpijskih kvalifikacijskih turnirjev, ki bodo potekali med 23. in 28. junijem 2020. S svojimi kandidaturami in finančnimi varstvi so košarkarske veljake prepričali Kanada (Victoria), Srbija (Beograd), Hrvaška (Split) in Litva (Kaunas).

Kje bo svojo olimpijsko vozovnico lovila Slovenija, za katero naj bi prvič po finalu EuroBasketa 2017 zaigral tudi zvezdnik lige NBA Luka Dončić, bo znano ob koncu meseca. 27. novembra ob 14. uri bo namreč v Miesu žreb. Ta bo 24 reprezentanc razdelil v štiri skupine.

Košarkarska zveza Slovenije se za kandidaturo ni določila zaradi previsokih stroškov. Podobno so storili tudi Poljaki, Turki in Grki, ki so sicer sprva pokazali javni interes. Želja slovenskih navijačev sta bržčas Beograd in Split, ki bi omogočila novo navijaško romanje. Tudi s podporo s tribun pa bi lahko četa selektorja Rada Trifunovića lovila prvi olimpijski nastop košarkarske reprezentance.

Do sedaj so na OI nastopili le rokometaši in hokejisti. Košarkarji pa so v kvalifikacijah dvakrat ostali praznih rok. Nazadnje leta 2008, medtem ko pa je prvo slovensko reprezentanco leta 1992 od uvrstitve v Barcelono ločil le en koš. Zdi se, da žoga, ki se je po metu Jureta Zdovca na odločilni tekmi proti Skupnosti neodvisnih držav odbila od obroča, v zraku lebdi že danes. Jo bo junija zgrabil Dončić?

Foto: Vid Ponikvar