(Ne)pozabljeni dosežki izjemnega Dončića

"Uspešnost ekipe je nad mojo statistiko. Rekordi me ob porazih ne zanimajo," se glasi dobro naučena izjava Luke Dončića ob porazih v ligi NBA. Prav mu je prišla tudi v noči na torek, ko je njegov Dallas klonil pri Bostonu (116:106), sicer najbolj učinkoviti ekipi lige, proti kateri je dosegel 34 točk, devet asistenc in šest skokov. A čeprav je njegova drža razumljiva, izjemnih številk vendarle ni mogoče spregledati. Navsezadnje je slovenski reprezentant trenutno peti strelec, drugi podajalec in trinajsti skakalec lige ter s tem nesporni kandidat za tekmo all-star.

"Seveda bi bilo lahko drugače. Marsikaj bi bilo lahko drugače. Tudi moje odločitve. No, pa tudi Kemba Walker bi lahko zgrešil kakšen met," se je po ponedeljkovem porazu proti Bostonu (106:116), sicer četrtem v sezoni, a šele prvem v gosteh, nasmehnil Luka Dončić. Prav zaradi novega poraza ni mogel biti iskreno vesel dobre osebne statistike. Tokrat je namreč vknjižil 34 točk, ujel šest odbitih žog in soigralcem namenil devet asistenc. "Dobro smo se borili, a je bilo proti tako kakovostni ekipi to pač premalo. Ni šlo. Vedno pač ne gre," je z rameni skomignil slovenski zvezdnik.

"Gremo naprej"

Zelo slikovit je bil po porazu tudi trener Dallasa Rick Carlisle. Dejal je, da je pač treba potegniti vodo in se osredotočiti na naslednjo tekmo. Vseeno je tudi tokrat poskušal poiskati pozitivne elemente. Ne le pri Luki Dončiću. "To je bila zelo fizična tekma. Tako kot proti LA Lakers. Dobro smo se držali. Učinkovito smo se odzvali in držali korak z njimi. Stik smo izgubili šele v zadnjih šestih minutah," je nadaljeval 60-letni trener, ki je lahko obžaloval predvsem dejstvo, da se je v prelomnih tekme razigral Bostonov zvezdnik Kemba Walker in zadel tri pomembne mete za tri točke.

Foto: Getty Images

Ne pozabite, vrača se po poškodbi

Tokrat je vsekakor manjkal prispevek Kristapsa Porzingisa, ki je ob metu iz igre 1:11 dosegel le štiri točke, a so ga trener in soigralci hitro vzeli v bran. Do latvijskega soigralca je bil prizanesljiv tudi Luka. "Vrača se po veliki poškodbi. Trdo dela. Takšne tekme so nekaj običajnega. Vsi verjamemo vanj," je dejal 20-letni Ljubljančan, katerega kakovostna predstava je nekoliko zbledela tudi zaradi slabšega prispevka ostalih soigralcev. A ker je Boston trenutno najbolj učinkovita ekipa v ligi, si košarkarji iz Teksasa poraza niso gnali tako k srcu kot pred dnevi, ko jih je ugnal skromni New York. Prav ta pa bo že v petek naslednji tekmec Dallasa.

New York, New York

Gostovanje v New Yorku bo lepa priložnost za Dallasovo vrnitev na zmagovite tirnice, hkrati pa tudi za nove statistične podvige enega najboljših posameznikov v ligi. Luka je zdaj "sestavil" eno sezono. 82 tekem. A če se omejimo na le deset tekem nove sezone, hitro pridemo do statistične potrditve velikega napredka. Na kratko … Na prav vseh tekmah je dosegel dvomestno število točk. Na le eni se je spustil pod mejo 20 točk, obračun z Bostonom pa je bil še četrti, ki ga je končal z več kot 30 točkami. Posledično so Dončičeve povprečne številke resnično blesteče. V povprečju igra slabih 35 minut in dosega 28,3 točke, 10,3 skoka in 9,1 asistence na tekmo.

Blesteče številke

Trenutno je peti strelec, drugi podajalec in 13. skakalec lige. V vseh osrednjih statističnih kazalcih je precej boljši kot v svoji prvi sezoni. Tudi odstotek zadetih metov je precej boljši. Predvsem pa je Luka v svojih napadalnih akcijah bolj učinkovit in racionalnejši. Omejil je namreč mete s polrazdalje. Pri svojih metih po koraku nazaj se pogosteje postavi za črto, ki označuje met za tri točke, deloma pa je metov manj tudi zaradi prodorov, kjer išče priložnost za zaključek, podajo ali izsiljeno osebno napako. Svoji igri s tem daje novo dimenzijo ter odgovarja vsem tistim, ki so dvomili o tem, da lahko že v drugem letu tako nadgradi izjemno sezono novinca.