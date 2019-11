Čančarjev obvoz do prvega koša v ligi NBA

Ko je 22. junija Vlatko Čančar podpisal pogodbo z Denverjem, ki ga je dve leti pred tem kot 49. izbral na naboru lige NBA, si, vsaj kratkoročno, prave priložnosti ni mogel obetati. Ne le zaradi razvojne stopnje, na kateri je tedaj bil, temveč predvsem zaradi okolja, v katero je vstopil. Denver namreč spada med najboljše zahodne ekipe, hkrati pa ima tudi izjemno močno zasedbo na položajih krila in krilnega centra.

Toda v Koloradu so v 206 centimetrov visokem reprezentantu vendarle videli potencial, obenem pa niso skrivali zadovoljstva nad njegovim telesnim razvojem v zadnjih dveh letih. Prav zaradi tega so ga že letos povabili v ZDA in se lotili sistematične priprave na pravi vstop v najmočnejšo ligo na svetu.

Dončić blesti, Čančar pa se je preselil na kaljenje v razvojno ligo. Foto: Vid Ponikvar Potem ko je bil v Denverjevem pogonu med pripravami in v predsezoni, je priložnost za prebijanje ledu Koprčan dobil v začetku meseca ob porazu Denverja proti New Orleansu (107:122). Na parketu je prebil dve minuti, prav vsi statistični kazalci pa so v tem času ostali povsem prazni.

Zdaj ga čaka kaljenje v razvojni ligi. Denver ga je namreč poslal na urjenje v Erie v Pensilvanijo, natančneje v moštvo razvojne G-lige Erie BayHawks. Čančar je v dresu začasnega moštva že odigral tudi prvo tekmo, in sicer ob koncu tedna proti Greensboro Swarm (poraz; 108:122). Ob debiju je igral slabih 26 minut ter v tem času ob slabem metu (za 3 točke 1:7, za 2 točki 2:3, prosti meti 1:2) dosegel sedem točk ter ujel štiri odbite žoge.

Druga tekma (tekmec bo Capital City Go-Go) ga čaka v petek. Na svoj prvi koš v ligi NBA pa bo mora še počakati. Zdaj se je najprej preusmeril na obvozno pot.

Čančarjevi predhodniki v ligi NBA: od Milića do Dončića

Marko Milić (1 sezona v ligi NBA)

Milko je kar nekaj časa čakal na prvo priložnost. V Philadelphii je ni dočakal, sreča pa se mu je nasmehnila v Phoenixu. Prvi koš je dosegel proti NJ Nets, v ligi NBA pa je pred dokončno vrnitvijo v Evropo zdržal dve nepopolni sezoni.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Minute Točke Skoki Asistence Prva tekma (26. 11. 1997) 1 2 0 0 Prva sezona (33 tekem) 4,9 2,8 0,7 0,4 NBA kariera (44 tekem) 4,9 2,5 0,7 0,3

Rašo Nesterović (12 sezon v ligi NBA)

Dončić je resda poskrbel za najbolj odmeven debi, medtem ko pa status najbolj ekspresnega pripada zdajšnjemu generalnemu sekretarju KZS. Po sezoni v dresu Virtusa iz Bologne se je preselil v ZDA in zaigral na dveh tekmah rednega dela ter nato še v končnici. A to je bil šele začetek Ljubljančanove dolge ameriške zgodbe.

Foto: Getty Images

Minute Točke Skoki Asistence Prva tekma (4. 5. 1999) 12 4 2 0 Prva sezona (2 tekmi) 15 4 4 0,5 NBA kariera (811) 22,2 6,8 5,1 1

Primož Brezec (8 sezon v ligi NBA)

Do prvih minut je center Indiane prišel na tekmi proti Torontu, a se pretirano ni naigral. Tako je bilo tudi v večjem delu prvih treh sezon. Novo košarkarsko rojstvo je nato doživel leta 2004 ob selitvi v novoustanovljeni Charlotte, kjer se je podpisal pod tri kakovostne sezone, nato pa je igral še za Detroit, Toronto, Philadelphio in Milwaukee.

Foto: Getty Images

Minute Točke Skoki Asistence Prva tekma (4. 1. 2001) 2 0 0 0 Prva sezona (22 tekem) 7,3 1,9 1,3 0,3 NBA kariera (342 tekem) 18,1 7,2 3,9 0,5

Boštjan Nachbar (6 sezon v ligi NBA)

Kar šest sezon je v ligi NBA prebil Boštjan Nachbar, do letos celo Slovenec z najvišjim izborom na draftu. Prvič pa je žogo skozi obroč spravil kot član Houstona na tekmi proti Indiani. Igral je še za New Orleans in NJ Nets.

Foto: Getty Images

Minute Točke Skoki Asistence Prva tekma (30. 10. 2002) 12 2 3 0 Prva sezona (14 tekem) 5,5 2 0,8 0,2 NBA kariera (317 tekem) 17,8 7,1 2,6 0,9

Beno Udrih (13 sezon v ligi NBA)

Sezono 2017/18 je odigral kot član Žalgirisa v evroligi, sled pa je pustil tudi v ligi NBA. Od mladega lovca na minute v SA Spurs, prek dirigentske vloge v Sacramentu in vse do statusa izkušenega veterana, pripravljenega za posebne naloge v Milwaukeeju, Orlandu, New Yorku, Memphisu, Miamiju in Detroitu.

Foto: Getty Images

Minute Točke Skoki Asistence Prva tekma (3. 11. 2004) 15 0 0 2 Prva sezona (80 tekem) 14 5,9 1 1,9 NBA kariera (831 tekem) 21,9 8,4 2,1 3,4

Aleksander Vujačić (10 sezon v ligi NBA)

Eden od tistih legionarjev, ki se želijo vrniti v ZDA. Tam je debitiral pred skoraj 14 leti, pomembno pa je nanj vplival Kobe Bryant, ki ga je vzel pod svoje okrilje. Prav pri LA Lakers je prebil največ let, medtem ko pa je do najzajetnejšega odmerka minut prišel pri NJ Nets in NY Knicks. Pred dnevi je dejal, da se želi vrniti v ligo.

Foto: Getty Images

Minute Točke Skoki Asistence Prva tekma (3. 11. 2004) 3 0 2 1 Prva sezona (35 tekem) 11,5 2,9 1,8 1,5 NBA kariera (581 tekem) 15,3 5,3 1,9 1,3

Uroš Slokar (1 sezona v ligi NBA)

Na svoji zadnji tekmi v ligi NBA je kot član Toronta v kar 30 minutah dosegel kar 18 točk. A to je bila klasična zadnja tekma rednega dela, na kateri priložnost dobijo rezervisti. Na preostalih 19 tekmah pa je bil le redko deležen več kot 5 minut na parketu, zato je kmalu zapustil Severno Ameriko.

Foto: Getty Images

Minute Točke Skoki Asistence Prva tekma (8. 12. 2006) 5 0 2 0 Prva sezona/edina (20 tekem) 3,6 1,9 0,8 0,1

Goran Dragić (11 sezon v ligi NBA)

Že lep čas ni več drobni in golobradi Evropejec, ki bi bil vesel vsake minute. Je izkušeni legionar s pravico do besede ter vodstvenimi in strelskimi pooblastili. Letos navdušuje kot šesti igralec Miamija. Od krsta v ligi NBA je minilo že enajst let. Njegova pot pa je smerokaz tudi za Čančarja.

Foto: Getty Images

Minute Točke Skoki Asistence Prva tekma (29. 10. 2008) 14 0 1 2 Prva sezona (55 tekem) 13 4,5 1,9 2 NBA kariera (767 tekem) 28 13,8 3,1 4,8

Zoran Dragić (1 sezona v ligi NBA)

Sledil je bratu Goranu. Sprva Phoenix, nato še v Miami, a pravih minut ni dočakal. Statistična "napaka" v njegovi ameriški košarkarski biografiji je, podobno kot pri Slokarju, le zadnja tekma, na kateri je v kar 41 minutah dosegel 22 točk.

Foto: Getty Images

Minute Točke Skoki Asistence Prva tekma (15. 11. 2014) 2 0 0 0 Prva/edina sezona (16 tekem) 4,7 1,8 0,5 0,3

Luka Dončić (1 sezona v ligi NBA)

Na prvi tekmi je dosegel več kot vsi slovenski predhodniki skupaj. Vseeno je tistih 10 točk proti Phoenixu zanj eden najbolj skromnih dosežkov. Že v pretekli sezoni je imel zavidljivo povprečje, s katerim je prišel tudi do priznanja za novinca leta. Letos je stopil še stopničko višje. Po devetih tekmah druge sezone se lahko pohvali s povprečjem 27,7 točke, 10,9 skoka in 9,1 asistence.

Foto: Reuters

Minute Točke Skoki Asistence Prva tekma (10. 10. 2018) 32 10 8 4 Prva sezona (72 tekem) 32,2 21,2 7,8 6.0 NBA kariera (81 tekem) 32,5 21,9 8,1 6,3

Opomba: statistika vključuje tekme rednega dela lige NBA.