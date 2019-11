Drama na letalu Dragićevega Miamija in bizaren razlog za njo

Goran Dragić in Miami Heat so v noči na soboto v ligi NBA v gosteh pri Los Angeles Lakers izgubili z 80:95, med letom v mesto angelov pa naj bi se na letalu odvijala drama, saj je med potjo v nezavest padel eden od soigralcev slovenskega košarkarskega zvezdnika Dion Waiters. Zdaj je znano, zakaj naj bi se to zgodilo.

Dion Waiters ima v tej sezoni nemalo težav z zdravjem, zato ni nastopil na niti eni od devetih tekem Miamija, ki je odlično štartal in je trenutno pri šestih zmagah ob treh porazih. Ne samo to, 27-letni nekdanji član Cleveland Cavaliers in Oklahoma City Thunder se je samo dvakrat uvrstil v moštvo Miamija, pri nedeljski zmagi nad Houstonom in četrtkovi zmagi nad Phoenixom, a priložnosti za igro ni dočakal.

Trenerju Eriku Spoelstri naj bi bil na voljo tudi v noči na soboto, ko je Miami gostoval pri LeBronu Jamesu in soigralcih pri Los Angeles Lakers, a so iz kluba Gorana Dragića približno štiri ure pred tekmo sporočili, da Waitersa tudi tokrat ne bo. Razlog? Bolezen.

#MIAvsLAL INJURY UPDATE: Dion Waiters (illness), Justise Winslow (concussion protocol), Derrick Jones, Jr. (hip) & KZ Okpala (Achilles) have all been ruled out of tonight’s game vs the Lakers. — Miami HEAT (@MiamiHEAT) November 9, 2019

Nov izostanek košarkarja, ki je imel v preteklosti že večkrat težave s prekomerno težo, ne bi dvignil preveč prahu, če ne bi dan po tekmi na dan prišle informacije o tem, zakaj Waitersa spet ni bilo na oziroma ob igrišču.

Andy Slater, priznani športni radijski novinar iz Miamija, ki ima pogosto zanesljive informacije o dogajanju pri Miamiju, na Twitterju objavil, kaj naj bi se dogajalo.

Vse odkar je leta 2017 podpisal bogato pogodbo z Miamijem, ima 27-letni Američan težave z zdravjem in disciplino. Foto: Reuters

Med potjo v Los Angeles naj bi namreč Waiters padel v nezavest, tako da je potreboval zdravniško pomoč, razlog, zakaj naj bi se to zgodilo, pa je precej bizaren. Waiters je, kot trdi Slater, v nezavest padel, ker naj bi se prenajedel gumijastih bonbonov.

UPDATE: Dion Waiters is the Heat player who had medical emergency on team plane, I’ve confirmed.



Waiters overdosed on “gummies,” sources say, and was passed out when plane landed.



He had a seizure when he was finally woken up, I’m told.



Waiters was listed out tonight (illness) — Andy Slater (@AndySlater) November 9, 2019

Slaterjevih besed pri Miamiju niso potrdili, prav tako pa se nanje ni odzval Waiters. Pri Miamiju so odgovorili, da zaradi zakona o varovanju zdravstvenih podatkov tega ne bodo komentirali, a naj z Waitersom ne bi bilo nič hujšega.

Ali gre za kakšne zdravstvene težave NBA zvezdnika, ki je v tretjem letu štiriletne, 52 milijonov ameriških dolarjev vredne pogodbe z Miamijem, ni znano. Glede na njegove besede ob zbadanju navijačev ob njegovih težavah s prekomerno težo iz preteklosti, pa gre morda sklepati, da je tako. Takrat je namreč govoril o tem, da se navijači iz njega ne bi norčevali, če bi vedeli, kaj prestaja.

Miami je v Los Angelesu doživel tretji poraz sezone. Goran Dragić se je izkazal z 19 točkami, 7 asistencami in 6 skoki. Foto: Getty Images

Waiters je v prejšnji sezoni odigral 44 tekem in jo končal s povprečjem 12 točk, 2,8 asistence in 2,6 skoka na tekmo. V ligi NBA je deveto sezono, v tem času pa je odigral 427 tekem. Njegovo povprečje je 13,2 točke, 2,8 asistence in 2,7 skoka n tekmo.

Miami naslednja tekma čaka šele v noči na sredo, ko bodo Dragić in soigralci gostili Detroit Pistons, Waitersa pa na tej tekmi ne gre pričakovati.