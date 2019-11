Neverjetni Dončić blestel v Bostonu, Dallas prekinil odmeven niz #video

Košarkarji Dallas Mavericks so v pestrem večeru v ligi NBA ostali kratkih rok pri vodilnemu Bostonu (106:116) in poskrbeli, da v tej sezoni ni več neporaženih ekip na gostovanjih. Najboljši strelec dvoboja je bil vroči slovenski as Luka Dončić (34 točk), ki je prispeval tudi devet asistenc in šest skokov, junak Keltov pa je postal v drugem polčasu zelo natančni ''ostrostrelec'' Kemba Walker (29 točk).

Učinek Luke Dončića v Bostonu: 34 točk, met za tri 3/10, met za dve 8/11, prosti meti 9/19, 6 skokov, 9 asistenc, 1 izgubljena žoga v 33 minutah in 47 sekundah

Načrt, da bi Dallas nadaljeval fantastično serijo in lovil klubski rekord v zaporednih zmagah v gosteh na začetku sezone, se je izjalovil. Gostovanje pri vodilnem moštvu lige NBA v Bostonu se je izkazalo za prehud zalogaj. Telički so v dvorani TD Garden ostali prekratki (106:116), ključen zaostanek pa si priigrali v drugi polovici zadnje četrtine, ko je sledila eksplozija Keltov izza velike črte.

Vrhunci dvoboja v Bostonu:

Prednjačil je Kemba Walker, ki je 25 od skupno 29 točk dosegel v drugem polčasu. Zadel je kar 8 trojk (iz 14 poizkusov), vroče pa sta zadevala tudi Jaylen Brown (25 točk in 11 skokov) ter Marcus Smart (17), zlasti v zadnji četrtini, ko se je lomil rezultat, Boston pa pridobil odločilno prednost. Bili so dovolj natančni, da Bostona v noči na torek ni tepel katastrofalen met iz igre Jaysona Tatuma, ki je od 18 metov zadel zgolj enega in končal dvoboj pri zanj zelo skromnih petih točkah.

Dončić blestel, Porzingis razočaral

Dončić je zadel tri od desetih metov za tri točke. Foto: Reuters To je bil še eden izmed veličastnih večerov Luke Dončića. S 34 točkami je bil najboljši strelec dvoboja, le ena asistenca pa mu je manjkala, da bi končal dvoboj z dvojnim dvojčkov. Prispeval je namreč še devet asistenc in šest skokov. Dallasu je za bolj enakovreden odpor najboljši ekipi v tej sezoni (Boston ima po novem razmerje zmag in porazov 8-1), ki je nanizala osem zmag, manjkal izdatnejši učinek Kristapsa Porzingisa.

Latvijski orjak je razočaral. Po tekmi premora, ko ga je trener Rick Carlisle spočil v Memphisu, je sledil skromen strelski večer. KP je iz igre zadel le enega od 11 metov, skupno dosegel le štiri točke, za nameček pa si je hitro nabral pet osebnih napak, tako da je na parketu prebil le slabih 20 minut.

Vrhunci Luke Dončića v Bostonu:

Zgodovinski podvig Luke Dončića V ligi NBA je skoraj več ni tekme, ko se Dončić ne bi vpisal v zgodovino. Tokrat je postal prvi košarkar v zgodovini tekmovanja po legendarnem vsestranskem velemojstru Oscarju Robertsonu (1965), ki je v uvodnih 10 tekmah sezone prispeval vsaj 250 točk, 100 skokov in 80 asistenc. Postal je prvi Evropejec, ki mu je uspelo kaj takšnega. Luka Doncic is the first player since Oscar Robertson with 250 points, 100 rebounds & 80 assists in the first 10 games of season. pic.twitter.com/gvTpsLU5da — John Ledesma (@JohnnyNBA) November 12, 2019

Boston prepričljivo boljši v trojkah

Kemba Walker in Marcus Smart sta marljivo polnila koš Dallasa. Foto: Reuters Poleg Dončića, edinega košarkarja na tej tekmi, ki je že v uvodni četrtini srečanja dosegel dvomestno število točk (10), je pri Dallasu najbolj izstopal Nemec Maxi Kleber (15 točk in 8 skokov). Zadel je štiri trojke, pri mnogih pa je z asistenco imel prste vmes mladi Ljubljančan. Goste je pri cedilu pustil met za tri točke. Dallas je zadel le dobro četrtino vseh metov (11/42 – 26,2 odstotkov), Celtics pa skoraj polovico (15/35 – 42,9 odstotkov). Boston je vodil celoten potek prvega polčasa. Dallas je zgrešil kar 16 od začetnih 18 metov iz igre, tik pred zvokom sirene pa je po zaslugi Doriana Finney-Smitha, ki je zadel po asistenci Dončića, izenačili na 54:54.

V drugem delu so Kelti hitro pobegnili. Začel se je nor strelski nastop Walkerja, ki je v tem delu srečanja zadel 14 točk, a mu na drugi strani ni ostal dolžan Dončić. Tudi on je prispeval 14 točk, dosegel dve vroči trojki, in poskrbel, da je Dallas v zadnjo četrtino vstopil z dokaj nizkim zaostankom (-5).

Kaj vse je zadel Dončić v tretji četrtini:

Na začetku zadnje četrtine je kazalo imenitno. Dallas je brez Dončića, ki je počival na klopi, nekajkrat povedel, ko pa se je začelo zadnjih pet minut, takrat je bil na parketu že Slovenec, pa je Walker zadeval trojke kot za stavo in ponovno jeziček na tehtnici nagnil na stran Bostona. Prednost se je le še večala, košarkarji Dallasa pa so kar tekmovali, kdo bo zgrešil več trojk. Na koncu je Boston zmagal s 116:106, to pa je bila že njegova šesta zmaga nad Dallasom na zadnjih sedmih tekmah.

Zvezdnik Bostona moral pod nož Gordon Hayward nima sreče z zdravjem. Leta 2017 je moral zaradi zloma gležnja počivati kar leto dni. Foto: Reuters Pri Bostonu je manjkal poškodovani Gordon Hayward, ki si je na dvoboju proti San Antoniu zlomil levo roko. V ponedeljek je v New Yorku opravil operacijo, ni pa še znano, kako dolgo bo odsoten z igrišč. Po nekaterih informacijah bi se lahko na parket vrnil čez štiri do šest tednov. To je že druga večja poškodba 29-letnega Haywarda, odkar se je leta 2017 pridružil Bostonu. Do poškodbe je Hayward povprečno na tekmo dosegal 20 točk, 8 skokov in skoraj 5 asistenc. Zaradi zdravstvenih težav bo nekaj tednov oslabljen tudi Milwaukee. Khris Middleton (18,5 točk na tekmo v tej sezoni), ki je v prejšnji sezoni prvič zaigral na All-Star tekmi, bo zaradi poškodbe mišice manjkal vsaj tri do štiri tedne.

Poleg tekme v Bostonu je na sporedu še pet srečanj. Los Angeles Clippers pričakujejo prvake iz Toronta, dvoboj pa bo minil v znamenju prvega nastopa Kawhija Leonarda proti nekdanjim soigralcem, s katerimi je v prejšnji sezoni presenetljivo osvojil naslov prvaka, Rakete iz Houstona se bodo mudile pri Pelikanih, San Antonio bo gostil Memphis, v dvorani pa bo slovesno, saj bodo upokojili dres s številko 9 dolgoletnega asa Ostrog Tonyja Parkerja, podprvaki Golden State Warriors, ki so v tej sezoni zaradi odsotnosti številnih poškodovanih zvezdnikov daleč od šampionske forme, pa bodo šele tretjo zmago v sezoni lovili proti Utah Jazz.

Liga NBA, 11. november:

Lestvica:

