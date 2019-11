Čast legendi, solzne oči in slovenski poklon na daljavo

"Vesel sem, da je bil deležen zaslužene časti," je slovesnost v San Antoniu, kjer so upokojili dres Tonyja Parkerja, komentiral nekdanji slovenski legionar v Teksasu in Francozov klubski soigralec Rašo Nesterović.

Memphis je v noči na torek San Antoniu v deseti tekmi sezone prizadejal peti poraz (113:109). A to ni bila zgodba večera v mogočnem AT&T Centru. Ta se je odvila že pred tem. Pri petkratnih prvakih lige NBA, moštvu San Antiono Spurs, so namreč s posebno slovesnostjo upokojili dres Tonyja Parkerja, ki je junija zaključil dolgo in uspešno kariero. Resda kot član Charlotte Hornets. Vseeno pa je daleč največji pečat v ligi NBA pustil kot član SA Spurs. V Teksasu je odigral 17 sezon in bil eden od nosilcev šampionske dinastije, zato njegova devetica zdaj krasi strop dvorane.

Vrnitev domov

"San Antonio, San Antonio … Lepo je biti doma. San Antonio bo vedno moj dom," je v svojem nagovoru dejal 37-letni Francoz, ki ob tem ni pozabil izpostaviti svojih ameriških korenin. Tudi zaradi njih in vloge dedkov v vojni je bil vesel, da je do slovesnosti prišlo na dan ameriških vojnih veteranov. "Ko sem pred dnevi prejel francosko državno odlikovanje, sem ostal brez besed. Tokrat sem si zabičal, da moram povedati, kar želim," je med drugim dejal dolgoletni član Ostrog, ki pred tem ob pogledu proti stropu in poslušanju govorov nekdanjih soigralcev ter trenerja Gregga Popovicha ni mogel skriti ganjenosti.

Upokojene številke SA Spurs



Pred Parkerjevo devetico so se pod stropom dvorane v San Antoniu že znašli Johhny Moore (00) Avery Johson (6), Bruce Bowen (12), James Silas (13), Manu Ginobili (20), Tim Ducan (21), Sean Elliot (32), George Gervin (44), David Robinson (50).

Dali so mu žogo in …

"Tony, rad bi se opravičil za fizično in mentalno zlorabljanje, ki si ga bil deležen," se je v svojem govoru pošalil Popovich in s podobnimi dovtipi preprečeval popolno predajanje čustvom. A ko je prišel do bistva, so se Parkerju vendarle orosile oči. "Sem eden najbolj srečnih ljudi, da sem te lahko spremljal od tvojega osemnajstega leta do danes. Kot bi dal otroku žogo in bi nato ta odšel proti Hiši slavnih," je dejal legendarni trener. Prikimal mu je tudi Tim Duncan. "Pop (trener Popovich, op. a.) je v njem nekaj videl. Dobil je žogo. Za nikogar si ne bi bolj želel, da bi bil moj organizator igre," je dejal.

Skok v leto 2006: Tony Parker in Rašo Nesterović Foto: Getty Images

Rašo: Košarkar in človek

Parkerjeva soigralca sta bila tudi nekdanja slovenska reprezentanta Beno Udrih in Rašo Nesterović. "Vesel sem, da mu je klub na takšen način izkazal spoštovanje," je upokojitev dresa komentiral Nesterović, ki je bil ob našem klicu na osebni poti v Beograd. "Tony si zasluži poklon in pravzaprav vse, kar se te dni dogaja. Bil je vrhunski košarkar in predvsem tudi pozitivna osebnost. San Antonio sicer slovi kot klub, ki je iskal takšne košarkarje. On je lep primer. Kakovost pod koši poznate, poleg tega pa je vedno znal priskočiti na pomoč, če je kdo kaj potreboval. Tudi zaradi njega so bila moja leta v San Antoniu še lepša," se spominja nekdanji kapetan slovenske reprezentance, zdaj pa generalni sekretar KZS.