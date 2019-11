Kdo bi si mislil … Dončić najmanj zaželen gost v ligi NBA

Nasmeškov na obraze navijačev Dallasa v tej sezoni ne rišejo le izjemne predstave Luke Dončića in vedno boljšega Kristapsa Porzingisa, ampak tudi spoznanje, kako je Mavericks čez noč prerasel v najbolj uspešnega gosta v ligi NBA. Vsaj trenutno. So namreč edini klub, ki je v tej sezoni ostal neporažen prav na vseh gostovanjih.

Povprečje Luke Dončića v tej sezoni: 27,7 točk na tekmo (6. v ligi NBA), 10,8 skokov (10. v ligi NBA) in 9,1 asistenc (2. v ligi NBA).

Domači košarkarski parket skupaj s toplino občinstva v dvorani, ki jo poznaš kot svojo dlan, ponavadi prinaša klubom pomembno prednost. Ta je tako opazna, da je to razvidno v boljših rezultatih, ko nastopaš v vlogi gostitelja. V ligi NBA je to zelo pogost pojav. Pri Dallasu ga, vsaj na začetku sezone, ko se moštva še uigravajo in spoznavajo drug drugega, ni opaziti. Še več, telički so prerasli v ekipo, ki se lahko pohvali z izjemnim učinkom na gostovanjih, veliko boljšim od tistih, ki se nanašajo na domače tekme.

Dončić se v Dallas vedno vrne nasmejan

Luka Dončić se je izkazal tudi na zadnji tekmi Dallasa, ko so Mavericks v gosteh ugnali Memphis. Foto: Reuters Statistično okence porazov, ko gre za dvoboje v gosteh, je namreč pri Dallasu prazno. Pri preostalih 29 udeležencih lige NBA, ki se potegujejo za naslov, je vsaj eden, pri Dončićevih pa zeva ponosna praznina. Čeprav so izbranci Ricka Carlisleja od devetih dvobojev v tej sezoni odigrali v gosteh slabo polovico (4), so se v Dallas vedno vrnili dobre volje.

Najprej so v gosteh prekrižali načrte New Orleansu (123:116), nato Denverju (109:106), kar je tudi ena najbolj odmevnih gostujočih zmag Dallas v zadnjem obdobju, nato pa zmagoviti niz nadaljevali v Clevelandu (131:111) in ga za konec kronali v noči na nedeljo v Memphisu (138:122), kjer so odlično predstavo zaznamovali z najvišjim številom doseženih točk v tej sezoni.

Kar osem košarkarjev je vpisalo vsaj 11 točk, premoč pa je bila tolikšna, da v zadnji četrtini sploh ni bilo treba zaigrati najboljšemu košarkarju Luki Dončiću. Enemu najboljših vročih v ligi NBA, kar dokazujejo prvovrstne številke na lestvici uspešnosti, kjer je 20-letni Ljubljančan drugi v ligi po številu asistenc, šesti po točkah, deseti pa po zbranih skokih. To pa so številke, zaradi katerih je lahko upravičeno ponosna prav vsa športna Slovenija.

Dončić je Memphisu v noči na nedeljo v uvodnih treh četrtinah (24 točk, 14 skokov in 8 asistenc) pošteno paral živce. Spogledoval se je z novim tretjim dvojčkom, nato pa je trener Carlisle ocenil, da mu bo v zadnji četrtini privoščil počitek. Dončićevi soigralci so bili namreč dovolj vroči in raznovrstni, da so zadrževali dvomestno prednost pred Memphisom tudi brez njega, nato pa jo pretopili v novo zmago. V skupno šesto, na gostovanju pa že četrto zmago v tej sezoni.

Vsi klubi s pozitivnom izkupičkom v gosteh: Dallas 4 zmage − 0 porazov

Boston 4 − 1

Denver 4 −1

Milwaukee 5 − 2

Los Angeles Lakers 3 −1

Houston 3 − 2

Minnesota 3 − 2

Toronto 3 − 2

Phoenix 2 − 1

Zadržali so neporaženost v gosteh in poskrbeli, da so tri tedne po začetku nove sezone edini v ligi NBA z omenjenim dosežkom. Privrženci Dallasa takšne statistike niso vajeni že dalj časa. Tako dobro ni šlo Mavericks v gosteh že 17 let. Klubski rekord znaša sedem zaporednih zmag na gostovanjih, zgodil pa se je na začetku sezone 2002/03.

Dončić se lahko še ta mesec maščuje New York za nepričakovan poraz v Dallasu. Foto: Getty Images

Od zadnje sezone, ki jo je Dallas končal s pozitivnim razmerjem zmag in porazov v gosteh, je preteklo že kaj nekaj let (2014/15). Takrat so Telički končali redni del sezone v gosteh z izkupičkom 23−18. Ker so bili uspešni tudi doma (27−14), so se uvrstili v končnico, nato pa izpadli proti Houstonu. V izločilni del se želijo prebiti tudi v tej sezoni, s tako uspešnimi predstavami v gosteh pa bi se jim lahko načrt posrečil.

Poslastica v Bostonu: najboljši v ligi proti najboljšemu gostu

Lahko Ljubljančan pokvari načrte še vodilnemu klubu v ligi NBA? Foto: Reuters Navijači Dallasa so navdušeni nad zmagovitim nizom v gosteh, ki pa bo v noči na ponedeljek na zelo resnem izpitu. Obeta se namreč gostovanje pri vročem Bostonu, ki ima najboljši izkupiček zmag in porazov v tej sezoni v ligi NBA (7:1), na domačem parketu pa je še neporažen.

Spada v skupino zgolj šestih klubov, ki doma še niso izgubili, zdaj pa k njim prihaja ekipa, ki v gosteh preskakuje ovire kot po tekočem traku, tako da se v dvorani TD Waterhouse Garden obeta pravcata poslastica lige NBA. Vodilni klub proti najboljšemu gostu sezone! Dallasu bi lahko olajšala delo odsotnost Gordona Haywarda, razigranega strelca Celtics, ki si je na zadnji tekmi (135:115 proti San Antoniu) zlomil roko in ga ne bo dalj časa na parket.

Če bi hotel Dallas popraviti klubski rekord in nanizati vsaj osem zmag v gosteh v tej sezoni, bi moral po Bostonu vzeti mero tudi New Yorku (v noči na četrtek) in mu vrniti za nedaven poraz v Dallasu, nato v teksaškem obračunu (24. novembra) odpraviti Houston in za konec še proslaviti zmago v Phoenixu (29. novembra). Če bi Dallas ostal neporažen v gosteh tudi na teh srečanjih, bi spisal zgodovino in popravil rekord franšize na 8−0. Ni kaj, Dončić (p)ostaja magnet za premikanje mejnikov in novih rekordov.

Doma jim gre veliko slabše

Če gre Dallasu odlično v gosteh, pa so v tej sezoni manj prepričljivi na domačih tekmah, kjer so na petih tekmah zmagali le dvakrat. Tako imajo negativno razmerje zmag in porazov (2−3). Ima ga le 10 od 30 udeležencev lige NBA, po drugi strani pa je doma brez poraza le še peterica klubov. Najbolj negostoljuben domačin je Utah, ki je v Salt Lake Cityju zmagal že petkrat, odlično gre tudi prvaku Torontu, brez domačega spodrsljaja pa so tudi najnovejši Dončićev tekmec Boston, Philadelphia in pa Dragićev Miami.

V gosteh zmaguje kot za stavo, doma pa je v petih tekmah ostal praznih rok že trikrat. Foto: Reuters

Vsi klubi, ki so neporaženi doma: Utah 5 zmag − 0 porazov

Toronto 4 − 0

Boston 3 − 0

Miami 3 − 0

Philadelphia 3 − 0

Zakaj so Mavericks doma ranljivejši od dvobojev, ki jih odigrajo na stotine kilometrov proč od Dallasa? ''Marsikdo bi rekel, da je to povezano z ravnijo osredotočenosti in zbranosti. Morala bi biti enaka tako doma kot v gosteh. Doma smo izpustili priložnosti za nekaj zmag. Morali bi se bolje izkazati in igrati tako, kot igramo v gosteh,'' je na vprašanje, zakaj so razlike v uspešnosti doma in v gosteh, skušal odgovoriti Tim Hardaway Jr. V mislih je imel tesne poraze proti Portlandu, Los Angeles Lakers in New Yorku, kjer so bili košarkarji Dallas tako blizu, a spet tako daleč zmagi. V gosteh so veliko boljši in lažje dosegajo koše. Bodo to dokazali tudi v noči na torek v Bostonu? Dvoboj se bo začel ob 1.30 ...

