Dončić stopil v bran soigralcu, ki ga je pričakala sovražna dobrodošlica #video

Luka Dončić in soigralci Dallas Mavericks so bili po porazu proti New York Knicks vidno razočarani. Slovenski košarkar je sicer dosegel nov trojni dvojček, a dejal, da je igral slabo. Tekma je imela posebno draž za Kristapsa Porzingisa. Odziv navijačev ob njegovem prihodu v Madison Square Garden je pričakoval.

Vsega osem metov od 36 poskusov so zadeli košarkarji Dallas Mavericks na gostovanju pri New York Knicks. Če k temu dodamo osem zgrešenih prostih metov, je jasno, zakaj niso našli prave poti do uspeha (103:106).

Izza črte 7,25 metra je veliko grešil tudi Luka Dončić, saj so le trije njegovi meti z razdalje našli želeni cilj. Tekmo je sicer končal s trojnim dvojčkom (33 točk, 11 asistenc in 10 skokov) in tako po Magicu Johnsonu postal drugi najmlajši košarkar, ki se lahko pohvali s tovrstnim podvigom v kultni dvorani Madison Square Garden, a je bil zaradi poraza razumljivo potrt.

Dončić: Slabo sem igral, zlasti v obrambi

"Mislim, da smo igrali slabo. Sam sem igral slabo, zlasti v obrambi. Lahko smo bistveno boljši, kot smo bili danes. Veliko bolje lahko igramo. Iz poraza se moramo nekaj naučiti. Sezona je dolga," je iskal razloge za neuspešno gostovanje.

Gostovanje v New Yorku je bilo posebno za njegovega soigralca Kristapsa Porzingisa, ki je v Dallas prišel prav iz vrst Knicks. Navijači kluba so mu takrat zamerili in mu namenili sovražno dobrodošlico, kar pa zanj ni bilo nekaj nepričakovanega, saj so negodovali že takrat, ko ga je klub izbral na naboru lige NBA.

"Zelo glasni so bili. Težko je, ker nismo zmagali. Navijači so strastni. Ne vem, ali je pošteno. Ne obremenjujem se s tem. Prišli smo zmagat. Frustrirani smo, ker nam ni uspelo. Navijače so vključili v igro, zadeli mete. To je bil za nas težak poraz," je sprva o obnašanju navijačev dejal Latvijec. Ob polčasu se je spozabil in sprva hodil proti slačilnici domačih, nato pa se sredi igrišča zdramil in zavil v pravo smer.

Porzingis razume, zakaj je bilo tako, Dončić pa meni, da si soigralec tega ni zaslužil

Novinarji so še naprej vrtali vanj ter ga spraševali, koliko je to vplivalo nanj in kako se je ob tem počutil: "Ni vplivalo. Res je bilo glasno, vendar sem poskušal igrati svojo igro in biti osredotočen. Nisem se osredotočil na dogajanje ob parketu. Veselil sem se vrnitve. Prišel sem zmagat. Vesel sem, da so pri navijačih prisotna čustva. Grozno bi bilo igrati, če ne bi bilo navijanja. Pozdravljam čustva. Ali je bilo pošteno, sploh ni pomembno. Kar je bilo, je bilo. Razumem, zakaj je bilo tako. Kar se je zgodilo v preteklosti, je preteklost. Zdaj sem v novi ekipi in z njo želim zmagovati."

Tudi Dončića so novinarji vprašali, kaj si misli o potezi navijačev New York Knicks. Slovenski košarkar je nemudoma stopil v bran soigralcu, s katerim sta postala velika prijatelja: "Profesionalno se je odzval. Ne zasluži si tega. Že na naboru lige NBA so se odzvali negativno. Veliko stvari je naredil za Knicks. Po mojem mnenju si tega ni zaslužil, vendar se je odzval profesionalno. Težko je bilo zanj, a se je pravilno odzval."

Pri Dallasu so se po porazu bolj ubadali z zapravljeno priložnostjo za zmago. Zdaj so pri šestih zmagah in petih porazih. Zdrsnili so na osmo mesto zahodne konference, ki je bistveno bolj izenačena kot vzhodna, tako da se bo težje prebiti v končnico, v katero bo kot zadnje vstopilo prav osmo moštvo. Da se želijo uvrstiti v izločilne boje, pa pri Mavericks na glas poudarjajo že vse od začetka sezone.