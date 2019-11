Dončić razveselil Slovence in nalil čistega vina Barceloni

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić se pripravlja na novo preizkušnjo v ligi NBA. V noči na nedeljo bo gostil prvaka Toronto Raptors, dvoboj pa pričakuje kot eden najbolj vročih posameznikov tekmovanja. Po zadnjem porazu v New Yorku, na katerem je dosegel že peti trojni dvojček v tej sezoni, je spregovoril tudi o španskem el clasicu in igranju za Slovenijo.

Številna leta in izkušnje, ki jih je nabiral v dresu madridskega Reala, s katerim je prvič okusil igranje v članski konkurenci, nato pa osvojil vse, kar se v Španiji in Evropi sploh osvojiti da, so pustile na Luki Dončiću ogromen pečat. V španski prestolnici je užival, na kraljevi klub se je tako navezal, da ga redno spremlja tudi zdaj, ko igra in navdušuje v ligi NBA.

Nikoli ne bi zaigral za Barcelono

Nikola Mirotić, nekdanji košarkar Chicaga, New Orleansa in Milwaukeeja, je španski reprezentant. Foto: Sportida Ko sta se med tednom v evroligi v velikem španskem spopadu srečala Real Madrid in Barcelona, si je v neposrednem prenosu ogledal drugi polčas. Imel je kaj videti. Njegovi nekdanji soigralci so premagali večnega rivala iz Katalonije s 86:76, to pa je bila tudi tekma, ki jo je zaznamoval Nikola Mirotić.

Španec črnogorskih korenin je prvič, odkar se je vrnil iz lige NBA, v evroligi gostoval pri madridskem klubu in naletel na nič kaj prijazno dobrodošlico. Občinstvo v dvorani WiZink Center ga je pozdravilo z žvižgi in mu s tem dalo vedeti, kaj si misli o tem, da je kot nekdanji košarkar Reala, pri katerem je preživel celo mladost, za novo destinacijo izbral Barcelono.

''Sam se ne bi nikoli pridružil Barceloni. Nikoli. Real Madrid je moja družina. Zelo ga pogrešam, zlasti svoje soigralce,'' je povedal Dončić, ko ga je novinar španskega športnega dnevnika AS v dvorani Madison Square Garden povprašal o tem, ali bi kdaj posnemal pot nekdanjega soigralca Mirotića.

Luka Dončić je z Realom postal tako španski kot tudi evropski prvak. Foto: Sportida

Navijačem Barcelone je torej nalil čistega vina in jim dal vedeti, da ne bo nikoli oblekel dresa največjega tekmeca Reala. Dodal je tudi, da ga tovrsten odziv navijačev Reala ob prihodu Mirotića v dresu Barcelone ni presenetil. ''Prepričan sem, da je vedel, da bo tako. To je bilo za pričakovati. Ni le igral za Real, ampak je bil v tem klubu tudi vzgojen,'' je zaupal in dodal, da se zaradi vsega lepega, kar je doživel v Španiji, in ogromnega zanimanja španskih ljubiteljev košarke, ki spremljajo vsak njegov korak, počuti kanček tudi Španca.

Če ne bo končnice, bo razočaran

Na zadnji tekmi lige NBA je dosegel 33 točk, 11 skokov in 10 asistenc, a tudi ostal brez zmage v New Yorku. Foto: Reuters Dončić je v pogovoru za AS spregovoril tudi o Dallasu in slovenski reprezentanci. Dejal je, da si želi v tej sezoni z Mavericks storiti korak naprej in se uvrstiti v končnico. V krstni sezoni lige NBA mu to ni uspelo, v tej pa mu ne kaže slabo, saj je Dallas s šestimi zmagami in petimi porazi trenutno na osmem mestu vzhodne konference, ki še zagotavlja nastop v izločilnem delu.

Dončić, ki se v tej sezoni ponaša z izjemno statistiko, saj je edini košarkar z že petimi doseženimi trojnimi dvojčki, drugi asistent lige in peti najboljši strelec, bo v noči na nedeljo (začetek tekme ob 2.30 po slovenskem času) na delu v domači dvorani. Pričakal bo branilca naslova Toronto, ki kljub odhodu Kawhija Leonarda nadaljuje z dobrimi predstavami tudi v tej sezoni, kjer z zelo pozitivnim razmerjem (8 zmag – 3 porazi) v vzhodni konferenci zaseda četrto mesto.

S Slovenijo želi nastopiti na OI 2020

Luka Dončić bo prihodnje leto branil barve Slovenije na kvalifikacijskem turnirju za nastop na OI 2020. Gorana Dragića žal ne bo zraven. Foto: Vid Ponikvar Mladi Ljubljančan pa v tej sezoni nima ciljev le v ligi NBA, ampak tudi v državnem dresu. Ko je nazadnje zaigral za Slovenijo, je v Istanbulu osvojil naslov evropskega prvaka in pomagal do ene največjih športnih pravljic, kar jih pozna dežela na sončni strani Alp. V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, kjer Sloveniji brez najboljših igralcev ni šlo tako dobro, ni nastopil, v začetku poletja pa se obeta nov izziv. Izziv z zelo velikim vložkom, saj si bo Slovenija skušala zagotoviti nastop na olimpijskem turnirju v Tokiu.

Sodelovala bo v kvalifikacijah, ki bodo potekale v štirih mestih (Split, Beograd, Kaunas in Victoria v Kanadi). Ples kroglic, ki bo odredil pet slovenskih tekmecev, bo konec meseca, kvalifikacije pa bodo potekale med 23. in 28. junijem.

''Igral bom. Upam, da bomo napredovali,'' zagotavlja 20-letni biser svetovne košarke, ki je s tem odgovorom zagotovo razveselil slovenske navijače. Postavlja se le vprašanje, ali bo na kvalifikacijski turnir prišel po nastopih Dallasa v končnici ali pa se bo preselil v domovino že po rednem delu …