Obradović izgubil živce in besno preklinjal igralce #video

Fenerbahče v tej sezoni ne najde prave forme, v osmih krogih so zmagali le dvakrat, tokrat pa so bili košarkarji turškega kluba povsem nemočni proti CSKA. Srbski trener Željko Obradović je med eno izmed minut odmora povsem izgubil živce. "Ste dobri fantje, kajne? Po vašem mnenju ste zelo dobri. No, j*** se!" Svojo jezo je izlil predvsem na dva igralca Italijana Gigija Datomeja in Turka Meliha Mahmutogluja.

Obradovic: “Fuck you everybody. Fuck you Gigi Datome. Shame on you” pic.twitter.com/VLAlgadlX4 — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) November 15, 2019

Realu košarkarski el clasico

V četrtek je bil v središču pozornosti obračun Real Madrida in Barcelone, ki so ga dobili Madridčani, pri katerih je bil strelsko najbolj razpoložen nekdanji slovenski reprezentant Anthony Randolph. Američan s slovenskim potnim listom, ki je Sloveniji pomagal do naslova evropskega prvaka leta 2017, je bil na košarkarskem el clasicu s 16 točkami najboljši strelec Reala, zbral pa je še sedem skokov.

