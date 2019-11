Olimpija še do druge zmage v EuroCupu, v Stožicah padel bogati Kazan

Košarkarji Cedevite Olimpije so prišli še do druge zmage v EuroCupu, v tekmi 7. kroga so navdušili maloštevilne domače navijače v Stožicah in z 81:76 premagali Unics iz Kazana ter tako z bogatim ruskim klubom poravnali račune iz prvega medsebojnega srečanja.