Cedevita Olimpija končno tudi do prve evropske zmage

V šestem krogu Eurocupa so košarkarji Cedevite Olimpije vendarle okusili tudi slast zmage. Po petih evropskih porazih, so v sredo v Istanbulu s 76:72 premagali Darušafako in tako odlično odpirli drugo polovico skupinskega dela evropske sezone.

Tekmo v Istanbulu je Olimpija odprla slabo, Darušafaka je v prvi četrtini vodila že z osmimi točkami prednosti, a so se Ljubljančani v drugi četrtini zbrali, gostitelje ujeli in prehiteli ter na odmor odšli s prednostjo šestih točk. V tretji četrtini so Ljubljančani spet nekoliko popustili, Turki so skoraj izenačili in napovedali izjemno napeto zadnjo četrtino, v tej pa so zmaji vendarle ohranjali prednost in se veselili prve evropske zmage v sezoni.

Zmaji so zabeležili prvo zmago v tej sezoni @EuroCup, v spodnjem videu pa si lahko ogledaš vse najlepše akcije naših fantov na današnjem obračunu z @dackabasket! 🔥🔥🔥 #ZmajevoSrce pic.twitter.com/mtZPGhkjL7 — Cedevita Olimpija Ljubljana (@KKCedOL) November 6, 2019

Najboljši strelec Olimpije je bil Hrvat Filip Krušlin s 17 točkami, 15 jih je dodal Američan Mikael Hopkins, dvomestno številko sta dosegla še Codi Miller-McIntyre (11) in Jaka Blažič (10). Miller-McIntyre je bil blizu trojnemu dvojčku, ob 11 točkah je zbral še 10 skokov in 9 asistenc. Blažič in Maik Zibres sta imela vsak po šest skokov. Najboljši strelec domače ekipe je bil Gary Browne s 17 točkami.

Ljubljančani ostajajo na zadnjem mestu v skupini C, vendar imajo zdaj precej bolj realne možnosti za osvojitev enega od prvih štirih mest, ki vodijo v nadaljnje tekmovanje. Na roko jim gre tudi razpored v zadnjih štirih krogih, saj bodo le enkrat gostovali. Naslednji teden bodo v Stožicah gostili ruski Kazan.

Joventut Klemna Prepeliča in Alena Omića gostuje pri Nanterrju, Ulm, ki ga vodi Jaka Lakovič, v prejšnjem krogu pa je izvrstno predstavo pokazal Zoran Dragić, bo na delu pri Virtusu iz Bologne.

Že v torek je italijanska Venezia slovenskega legionarja Gašperja Vidmarja Partizanu zadala prvi poraz. Italijani so v Beogradu zmagali s 83:69, Vidmar je v desetih minutah vknjižil tri točke, asistenco in skok. S 23 točkami je bil najbolj razpoložen Mitchell Watt.

