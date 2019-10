Visok poraz Ljubljančanov, ki ostajajo brez evropske zmage

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 5. krogu Eurocupa v španski Badaloni visoko (81:101) izgubili z Joventutom, za katerega igrata znana obraza z ljubljanskega parketa, Klemen Prepelič in Alen Omić. Prav Prepelić je bil s 17 točkami najbolj razpoložen strelec Špancev. Ljubljančani tako tudi po petih tekmah ostaja brez evropske zmage.

Ljubljansko moštvo je na začetku prve četrtine uspešno držalo stik z gostitelji, vodilo z 18:17, nato pa do konca uvodnih desetih minut povsem popustilo. Španci so do izteka prve četrtine z delnim izidom 12:1 ušli na +9 (28:19). Prednost gostiteljev je v drugi četrtini naraščala, vodili so tudi za 23 točk (61:38), na odmor pa odšli s +20 - Olimpija jim je dopustila kar 61 točk.

Tudi nadaljevanje se je odvijalo po notah Prepeliča, Omića in druščine, ki so zmaje držali na varni razdalji in v zadnjo četrtino vstopili z 19 točkami prednosti. To so v zadnjem delu zvišali na 26, na koncu pa zmagali z 20 točkami razlike.

Največ točk pri zmagovalcih je dosegel Prepelić (17, 7 skokov), Omić jih je dodal devet, vpisal pa še šest skokov. Pri zeleno-belih je bil najboljši strelec Codi Miller-McIntyre z 18 točkami, Marko Simonović se je podpisal po 16 točk.

Zmaji po petih krogih še ne poznajo zmage, za Joventut je to tretja.

Peti krog EuroCupa sta odprla litovski Rytas in Venezia, za katero igra slovenski legionar Gašper Vidmar. Z 81:82 so slavili Italijani, Vidmar je v desetih minutah in pol igre dosegel dve točki, skok in dve asistenci.

