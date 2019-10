Olimpija še naprej neporažena v jadranski ligi, zmagovita tudi Primorska, Krka pa ne

Oranžni zmaji v jadranski konkurenci letos še ne poznajo poraza, v soboto so v Stožicah s 85:69 porazili beograjski Partizan, Codi Miller-McIntyre in Marko Simonović sta bila s po 15 točkami prva strelca domačih, Andrija Stipanović jih je dodal 14, Maik Zirbes 13, Jaka Blažič pa 11. Strelsko najbolj razpoložen košarkar gostujočega mošrtva je bil Nemanja Gordić s 13 doseženimi točkami.

"Zagotovo smo lahko zadovoljni s končnim rezultatom. Igralci so nadzorovali potek igre, naši branilci so dobro zaigrali v obrambi. Imamo kvaliteto, in to so naši fantje prikazali. Nekatere stvari so se postavile na svoje mesto, a ne smemo biti zadovoljni z majhnimi zadevami. To je ena tekma, liga je dolga. Kljub vsemu pa mora biti predstava na obračunu s Partizanom standard za vse naslednje tekme. Zahvaljujem se vsem navijačem, ki so nas podpiral. Spremljali so Cedevito Olimpijo, za katero želim, da jo vidijo vedno. Igralci so zaigrali motivirano in želeli so zabeležiti zmago," je bil vesel ljubljanski trener Slaven Rimac.

Primorci ne popuščajo

Slovenski prvaki so s 101:83 porazili Mornar, prvi strelec tekme je bil Lance Harris, ki je dosegel 22 točk. K zmagi Primorske jih je 16 prispeval še Žan Mark Šiško, po 14 pa Stephen Holt in Alen Hodžić. Najboljši strelec v črnogorski ekipi je bil Američan Jacob Pullen, zbral je 19 točk.

Žan Mark Šiško delivers a perfect pass to Ivan Marinković 👀🙌#ABALiga @koperprimorska pic.twitter.com/Xzj4QDNuLb — ABA Liga (@ABA_League) October 26, 2019

"V prvem polčasu so košarkarji Mornarja igrali odlično v napadu. Tudi mi nismo bili slabi, a so bili tekmeci boljši. V obrambi nismo bili dovolj agresivni. V drugem polčasu smo ostali raznovrstni in razpoloženi v napadu. Strnili smo tudi svoje vrste v obrambi in zasluženo zmagali," je po tekmi povedal Jurica Golemac, trener Kopra Primorske.

Krka brez pravih možnosti v Podgorici

Krka je v Podgorici Budućnosti dala le 60 točk, le Ivan Ramljak (12) in Glenn Cosey (10) sta dosegla dvomestno število, medtem ko je bilo pri gostiteljih takšnih pet. Največ, 14 jih je dosegel Luka Božić.

Liga ABA, 4. krog:

Lestvica:

Preberite še: