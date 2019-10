Krka premagala prvake, Koper Primorska podprvake

Marko Jagodić Kuridža je bil z 22 točkami prvi strelec tekme in eden najzaslužnejših za drugo zmago slovenskih prvakov v jadranski ligi. 16 točk je za Koper Primorsko prispeval Stephen Holt, 14 Marjan Čakarun in 11 Lance Christopher Harris. Pri Budućnosti, ki je lani v finalu lige ABA izgubila proti Crveni zvezdi, je bil najboljši strelec Američan Justin Cobbs. Dosegel je 19 točk.

Glenn Cosey je bil z 20 točkami prvi strelec Krke, Marko Jošilo jih je k zmagi nad Crveno zvezdo dodal 19, Gani Oladimeji Lawal pa 14. V beograjski ekipi je bil s 16 točkami najbolj razpoložen Nikola Jovanović.

📹 The 3⃣ players of @bckrka scored 1⃣3⃣ three-pointers in the match against @kkcrvenazvezda!



✅ @stickyfingers0 ➡️ 6/9

✅ Jure Balažič ➡️ 3/5

✅ @JosiloMarko ➡️ 4/4#ABALiga pic.twitter.com/Loj546s2La