Helios do druge zmage, Rogaška visoko izgubila v Skopju

V tretjem krogu druge ABA lige je Helios Suns na domačem parketu s 95:86 odpravil Novi Pazar in zabeležil še drugo zmago v tem tekmovanju. Košarkarji Rogaške so v torek doživeli drugi poraz. Na gostovanju v Skopju so klonili proti ekipi MZT s 54:74.

Slatinčani so možnosti za uspeh zapravili v drugem delu tekme, ko so dosegli le pet točk. Po prvem so za točko vodili, pozneje pa popustili in domači so v tretji četrtini še povečali naskok, tako da so lahko lanski finalisti tega tekmovanja v zadnjem delu mirno pripeljali dvoboj do konca.

Gostje so imeli premalo razpoloženih igralcev, Đorđe Lelić je dosegel 12 točk, dvomestno število pa je dosegel le še Tadej Ferme.

V ligi Aba2 nastopa dvanajst moštev, zmagovalec pa si bo zagotovil mesto v elitni ligi Aba v sezoni 2020/21.

