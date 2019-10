Evropski prvak v službi nekdanjih evropskih prvakov

Ko je Matic Rebec v nedeljo zvečer še pred začetkom nogometnega obračuna Slovenije in Avstrije zapuščal parkirne "katakombe" v Stožicah, ni bil pretirano poklapan. Ob gostovanju s Cibono pri Cedeviti Olimpiji se je namreč zavedal premoči domačinov. "Olimpija je močna. Vseeno smo imeli svoje priložnosti," je ugotavljal 24-letni Postojnčan na začasnem delu pri hrvaškem prvaku. "Žal je proti tako kakovostni ekipi nekaj kakovostnih odsekov premalo za končni uspeh. Približali smo se tudi na le dve točki zaostanka. Na koncu je bila odločilna ljubljanska individualna kakovost," pravi Rebec, ki bo moral prvo jadransko zmago v sezoni loviti v petek, ko bo v Zagrebu gostoval njegov nekdanji delodajalec FMP.

Matic Rebec v akciji Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Začetek v znamenju asistenc

Stožice je zapuščal z le štirimi doseženimi točkami, a zato s kar devetimi asistencami. Prav toliko jih je soigralcem, med katerimi je tudi eden najbolj nadarjenih košarkarjev v regiji, komaj 16-letni Roko Prkačin, namenil ob porazu proti Mornarju iz Bara v prvem krogu. S tem po nepolnih dveh krogih zaseda prvo mesto med podajalci lige. Pri tem pa je zanimivo, da je njegov prvi zasledovalec rojak in nekdanji član Cibone Žan Mark Šiško iz Kopra Primorske. Tudi v hrvaškem prvenstvu je v uvodu izstopal prav v vlogi podajalca (dve tekmi, 12 asistenc). "S točkami se nikoli ne obremenjujem. Želim voditi ekipo in razporejati soigralce. Če bom pri tem uspešen, bo vse prišlo na novo mesto," pravi mladi Primorec.

Foto: Urban Urbanc/Sportida Ni mu žal

Rojen je desetletje po zlatih časih zagrebške Cibone kot dvakratnega evropskega klubskega prvaka in dve leti po smrti Dražena Petrovića, po katerem nosi ime dvorana, v kateri domuje. Rebec je vsekakor zgrešil zlate čase zagrebške Cibone, ki je danes resda aktualni hrvaški prvak, a obenem tudi klub brez stika z Evropo. Vseeno verjame, da je bila selitev v Zagreb prava poteza in da bo to tudi primerna odskočna deska. "Liga ABA je izjemno močna, zato je to zame prava preizkušnja. Pred prihodom sem dobro poznal trenerja Ivana Velića. No, tudi nekaj soigralcev. Prvi vtisi so dobri. Ustrezajo mi igra, okolje in bližina doma. Verjamem, da sem se pravilno odločil," pravi Cibonina št. 2.

Sedmi klub v štirih letih

Z Zagrebčani, s katerimi si je kot cilj zadal obstanek v ligi ABA ter dvojno hrvaško krono, ki bo po selitvi Cedevite v Ljubljano vsekakor lažje dosegljiva, je dogovor sklenil šele sredi septembra. Imel je tudi nekaj drugih ponudb. Že na začetku poletja se je resno pogovarjal z Zadrom. Šušljalo se je tudi o zanimanju Cedevite Olimpije. "O tem zdaj ne razmišljam. Zdaj sem član Cibone. Osredotočen sem na igre v dresu hrvaškega prvaka," poudarja 180 centimetrov visoki organizator igre, katerega klubska kariera je bila po selitvi iz Heliosa leta 2015 zelo nestanovitna. Cibona je namreč že njegov sedmi klub (Rogaška, Krka, Enisey, Primorska, FMP in Gipuzkoa).

"Reprezentanca? Komaj čakam!"

Ob pogovoru z Rebcem seveda nismo mogli mimo reprezentance. Navsezadnje ga bo vedno, ne glede na to, kaj bo storil v karieri, spremljala priponka evropskega prvaka. A od tistega čarobnega EuroBasketa 2017 se je vendarle marsikaj spremenilo. Popolni neuspeh v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo ga še vedno boli, a v isti sapi dodaja, da motivov pred kvalifikacijami za EuroBasket 2021 in predvsem olimpijske igre 2020 ne primanjkuje. "Vedno se veselim reprezentančnih trenutkov. Z veseljem branim barve Slovenije. Reprezentanca je nekaj posebnega. Dodatni motivi, dodatna čustva. Komaj čakam, da se znova zberemo," je krajši pogovor zaključil Rebec.