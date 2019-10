Košarkarski projekt Tokio 2020: november prinaša prve odgovore

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V drugi polovici prihodnjega meseca bo postalo jasno, kje in proti katerim reprezentancam se bo slovenska košarkarska izbrana vrsta borila za morebitni zgodovinski nastop na olimpijskih igrah.

Misli slovenskih košarkarjev so te dni povsem klubsko obarvane. Če izvzamemo naturaliziranega Anthonyja Randolpha, ki je že lani namignil, da je slekel dres izbrane vrste, prvič v zgodovini sodobne evrolige v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju ni niti enega slovenskega igralca. Trojica se pripravlja na ligo NBA, ob Slovencih v Olimpiji je še četverica prebila led EuroCupa, preostali igrajo v ligaških in regionalnih tekmovanjih.

Na reprezentančnih obratih bodo znova februarja, ko se bodo začele kvalifikacije za EuroBasket 2021. Že novembra pa bo znana tudi morebitna slovenska trasa do olimpijskega košarkarskega turnirja v Tokiu 2020. Spomnimo, Slovenija je bila deležna posebnega vabila v dodatne kvalifikacije, v katerih se bo 24 reprezentanc junija prihodnje leto na štirih šestčlanskih turnirjih potegovalo za zadnje štiri olimpijske vozovnice.

Mednarodna košarkarska zveza bo 15. novembra razkrila štiri gostitelje zaključnih turnirjev. Iz Evrope sta uradno kandidaturo že naznanili Hrvaška in Grčija. Slovenija se zanesljivo ne bo potegovala za organizacijo, šušlja pa se o zanimanju Litovcev, Srbov, Poljakov in Rusov, zunaj Evrope pa Kanadčanov.

Pravo tako novembra, in sicer 27. ob 14. uri, pa bo v Miesu žreb skupin. V bobnih bo tudi kroglica z napisom Slovenija.