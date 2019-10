Zaradi Slovencev razočaranje v Beogradu in Zagrebu

Aktualni slovenski prvak Koper Primorska je prejšnji teden visoko izgubil proti Crveni zvezdi, ki jo je pred tem presenetljivo izločil v superpokalu lige ABA. Trener Jurica Golemac je izpostavil, da je bil prejšnji teden pred tekmo drugega kroga jadranskega tekmovanja naporen.

"Zelo težko je bilo. Po zmagi v superpokalu smo naredili vse, da ne bi poleteli. V Beogradu smo jih nato dobili po glavi. Pretepli so nas. Ni bil odpora. Nekaj dni smo delali analize, gledali videe, se pogovarjali. Ni bilo pravega odgovora. Proti Partizanu se je pokazalo, da imamo karakterne fante," je razložil Golemac.

Partizan je na začetku sezone v odlični formi. Osvojil je superpokal, odločno vstopil v ligo ABA, na računu ima tudi že dve zmagi v Eurocupu. Preveliko oviro pa so predstavljali Koprčani, ki so pred domačimi navijači pustili tekmeca pri le 56 točkah in jih dosegli 68.

"Morali bi iti na morje lovit ribe"

"V odličnem vzdušju smo obračun v obrambi odigrali odlično. Navijači so nam dali dodatno energijo in tudi, ko smo se zaustavili, so nas nesli naprej. To je bil ključ do zmage. Partizan je pred tekmo imel določene težave s poškodbami in na obračun je prispel po nekaj težkih preizkusih. Ni imel prave energije, a tako se bo dogajalo skozi celotno sezono. Mi lahko s pravo energijo pariramo vsem. Partizan je v zadnjem obdobju igral zelo dobro. Lepo je bilo gledati ekipo, kako je igrala. Taktično in zrelo. Za našo samozavest je ta zmaga velika," je kljub velikemu skalpu ostal miren Golemac.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Tekmeca nismo podcenjevali. Moji fantje so bili slabi. Niso bili pripravljeni, da bi igrali. To je slabše od podcenjevanja. Niso bili osredotočeni. Morali bi iti na morje lovit ribe," je bil nejevoljen trener Partizana Andrea Trinchieri.

Poraza v regionalnem tekmovanju pa še ne poznajo košarkarji Cedevite Olimpije. V drugem krogu so pred domačimi navijači gostili Cibono. Sicer so imeli vseskozi nadzor nad dogodki v Stožicah, a so se kot že nekajkrat v tej sezoni prikradle krizne minute, zaradi katerih so se Zagrebčani vrnili v igro za zmago.

"Verjemite, ekipa ima lep potencial"

A je bila kakovost na strani domačih, da so v zaključku le prišli do druge zmage. Zato pa se je zalomilo proti Unicsu sredi prejšnjega tedna, ko visoke prednosti niso znali ohraniti do konca.

"Čarobne palice ni. Proti Darušafaki in Ciboni smo imeli aktiven rezultat, nato smo padli. Prej ko se bomo temu ognili, prej bomo postali prava ekipa," poudarja trener Zmajev Slaven Rimac.

Codi Miller-McInytre je bil za košarkarje Cibone nerešljiva uganka. Dosegel je 24 točk. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nato se je razgovoril še o tekmi: "Najpomembnejša je zmaga, tu ni veliko povedati, a ne moremo biti zadovoljni z veliko zadevami. Nova ekipa smo in spoprijemamo se s težavami, skozi katere mora iti vsako moštvo. Preveč je še vedno izgubljenih žog in nervoze. Dvoboj bi lahko v svojo korist odločili večkrat in se oddaljili na 20 točk razlike, a nam to ni uspelo. Logično je, da se nato pojavi nervoza. Kljub temu smo tekmo dobili predvsem na račun izkušenj in sreče. Treba pa je biti realen in se zavedati dejstva, da je za vsako stvar potreben čas. Ekipa na trenutke deluje zelo dobro, to smo večkrat že dokazali proti boljšim tekmecem. Pride pa tudi do trenutkov, ko se vsak igralec povleče sam vase in začne razmišljati individualno. Takrat ne iščemo dobrih rešitev, na tekmi s Cibono pa se je to poznalo pri številu izgubljenih žog. V oči bodeta zgolj dve pridobljeni žogi. Predvsem na domačem parketu bi jih lahko bilo več, saj to moštvo lahko igra v obrambi in izvaja pritisk na žogo. Verjemite, ekipa ima lep potencial, in ko se bodo košarkarji dvignili na raven, ki jo lahko dosežejo, lahko postanemo zelo dobra ekipa."

Naš tretji predstavnik v ligi ABA Krka bo danes ob 18. uri igral v Zadru, kjer se je v preteklosti že večkrat veselil uspeha. Dejstvo je, da se bo eno moštvo po tej tekmi veselilo prve zmage v tej sezoni, potem ko sta bila oba kluba v prvem krogu neuspešna.