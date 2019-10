Slovenci brezhibni: po Primorski in Olimpiji do zmage tudi Krka!

Vsi trije slovenski klubi, ki igrajo v ligi ABA, so v 2. krogu prišli do druge zmage. Cedevita Olimpija je bila v Stožicah s 79:70 boljša od zagrebške Cibone, Koper Primorska je v domači dvorani pripravila veliko presenečenje in z 68:56 odpravila beograjski Partizan, novomeška Krka pa je piko na i pritisnila v ponedeljek v Zadru, ki ga je premagala s 85:80.

Košarkarji Cedevite Olimpije so v drugem nastopu v ligi Aba vpisali drugi par točk. Potem ko so prejšnji teden zmagali na gostovanju v Beogradu pri ekipi Mega Bemax, so tokrat pred približno 2000 gledalci v Stožicah ugnali zagrebško Cibono z 79:70.

Branilec Olimpije Codi Miller-McIntyre je bil s 24 točkami (met za dve točki 8:11, trojke 2:4, 6 podaj) pri strelec tekme. Dvanajst točk je dosegel Jaka Blažič (met iz igre 3:3, 5 skokov), deset pa jih je zbral Ryan Jamar Boatright.

Primorska šokirala Partizan

Primorci so odločno odprli tekmo s Partizanom in so že v četrti minuti vodili s 13:3 in so minimalno prednost držali skozi celotni prvi polčas. Koprčani tokrat niso ponovili slabe četrtine s prejšnje tekme, ki jim je odnesla možnosti za zmago. V tretji četrtini so še stopili na plin in Partizan je bil nemočen, tik pred koncem tega dela pa so Primorci vodili že s prednostjo 18 točk (52:34). Beograjčani so v zadnjem delu sicer zaigrali bolje, a so domači košarkarji brez težav prednost ohranili do konca tekme in dosegli premierno zmago v ABA ligi.

Pri Koprčanih je Lance Harris dosegel 17 točk, od tega štiri trojke, Jagodić Kuridža pa je 11 točkam za dvojni dvojček dodal še 12 skokov. Žan Mark Šiško je ob 13 točkah imel še devet podaj.

Krka za popoln slovenski krog

Popoln slovenski krog je v ponedeljek potrdila novomeška Krka, ki se je prve zmage v jadranski sezoni veselila v Zadru. K slavju s 85:80 sta največ prispevala ameriški legionar Glenn Cosey in slovenski reprezentant Jure Balažič s po 14 točkami, 13 jih je dodal še Hrvat Ivan Ramljak, Srb Marko Jošilo 11 in Luka Lapornik 10. Najboljši strelec tekme je bil srbski košarkar Zadra Stefan Fundić s 24 točkami.

Liga ABA, 2. krog:

Lestvica:

Preberite še: