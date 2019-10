Niso uporabljali glave

Druga tekma v Eurocupu, drugi poraz košarkarjev Cedevite Olimpije, ki so bili sicer na dobri poti, da bi iz Kazana odnesli celo kožo, a so v zadnji četrtini povsem popustili. Ljubljančani po dveh krogih tako ostajajo še brez evropskega skalpa.

Ko je Cedevita Olimpija v 27. minuti vodila z 58:45, je bilo čutiti, da bi lahko Unics Kazan na domačem parketu padel. A se je zgodba zasukala v napačno smer. Rusko moštvo je zadnjo četrtino dobilo s kar 25:7 in se veselilo prve zmage v tej evropski sezoni.

V zadnjih 13 minutah so Ljubljančani dopustili tekmecu velikih 35 točk, kar je jasno pomenilo, da se zgodba v Kazanu ne bo končala s pozitivnim prizvokom.

"Učimo se, tako iz zmag kot porazov"

"Končni rezultat ne odraža stanja na parketu," je dejal Slaven Rimac. Foto: Grega Valančič/Sportida "Čestitke fantom. Ostali smo mirni, ko smo zaostajali. Držali smo se načrta in igrali. Mislim, da smo sicer praktično celotno tekmo odigrali dobro, vendar nismo bili učinkoviti. In to moramo popraviti," je po tekmi povedal grški strokovnjak na ruski klopi Dimitris Priftis.

V prvi četrtini se je videlo, kako so njegovi košarkarji grešili odprte mete z razdalje in imeli težave pri lovljenju Olimpije. Roke pa so v zaključku tekme, ko je bilo najbolj potrebno, postale nemirne pri igralcih slovenskega predstavnika.

"Nova težka tekma je za nami proti Unicsu, ki je prav tako kot mi doživel poraz v prvem kolu in je nujno potreboval zmago. Gre za močan klub, z visokim proračunom, tako da lahko rečem, da smo se dobro držali, a ko sta se McCollum in Smith razigrala v tretji in zadnji četrtini, je bilo zgodbe konec. Sta tako kakovostna košarkarja, da ju je zelo težko zaustaviti v individualni igri. Zadeli so nekaj težkih metov, mi pa smo izgubili nadzor nad napadom. Tako se je v nekaj minutah naša prednost izničila in padli smo v zaostanek. Žal mi je zaradi tega poraza, verjetno bi lahko bilo drugače, če bi igrali z glavo. A tudi iz te tekme se bomo morali nekaj naučiti. Učimo se vedno, tako iz zmag kot porazov," je bil razumljivo razočaran Edo Murić, ki se je zavedal, da so izpustili lepo priložnost za evropski skalp.

"Na koncu običajno zmaga tisti, ki je bolj hraber"

Edo Murić obžaluje zadnje minute. Foto: Urban Meglič/Sportida Zmaji tako ostajajo brez zmage, potem ko so v prvem krogu na domačih tleh izgubili proti Darušafaki.

"Žal mi je, da smo na koncu popustili in menim, da končni rezultat ne odraža pravega stanja na parketu. Morda smo bili preveč živčni v zadnji četrtini. Ni nam uspelo kronati svoje dobre igre v tretji četrtini in privesti tekme mirno do konca, ampak smo nasprotniku z nekaj zgrešenimi lahkimi meti dali veter v hrbet. Na koncu je Jamar Smith zadel nekaj težkih metov, nam pa to ni uspevalo. A na koncu običajno zmaga tisti, ki je bolj hraber in bolje pripravljen," je povedal trener Cedevite Olimpije Slaven Rimac.

Njegova zasedba bo tudi v prihodnjem krogu gostovala, ko bo nasproti stala Brescia. Italijani so v drugem krogu izgubili na gostovanju pri Klemnu Prepeliču in Alenu Omiću, sicer pa na prvi tekmi doma premagali prav Unics Kazan.