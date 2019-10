Olimpija po mrku v zadnji četrtini še drugič poražena

V drugem krogu Eurocupa so košarkarji Cedevite Olimpije gostovali pri Unicsu iz Kazana, ki spada med glavne favorite za osvojitev tekmovanja, se mu dobro upirali, a so na koncu izgubili z 80:67. Za ljubljansko ekipo je bila usodna zadnja četrtina, ki so jo gostitelji dobili s kar 25:7. Že včeraj je zablestel Klemen Prepelič, ki je bil ključni mož pri zmagi Joventuta proti Brescii.

Ljubljančani so morali v prvem krogu doma priznati premoč turški Darušafaki, naslednji teden pa jih čaka še eno gostovanje, in sicer pri Brescii v Italiji. Po dveh krogih je Cedevita Olimpija edina ekipa v skupini C brez zmage. V prvem delu predtekmovanja jo čaka osem tekem, cilj zeleno-oranžnih iz Stožic pa je osvojitev enega od prvih štirih mest v skupini, ki vodijo v drugi del tekmovanja.

Cedevito Olimpijo je v Rusiji pokopal slab zaključek tekme. Po delnem izidu 23:7 je v 27. minuti vodila z 58:45. Do konca tretje četrtine je zmogla le še dve točki, v zadnji četrtini pa sta odpovedala tako njena obramba kot napad. Domačinom, ki so v prvih desetih minutah dosegli 12 točk, v tretji četrtini pa 17, so v zadnjih trinajstih minutah prepustili kar 35 točk, tako da so ti v 38. minuti povedli s 73:65 in prišli do zanesljive zmage.

Cedevita Olimpija v Eurocupu še ni našla zmagovite formule. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Pri Ljubljančanih je v igro vstopilo deset igralcev, razen Maika Zirbesa so se vsi vpisali med strelce, najučinkovitejša pa sta bila Marko Simonović s 13 točkami (met iz igre 4:9, 5 skokov) in Ryan Boatright, ki jih je dosegel enajst (met iz igre 4:13).

Prepelič zablestel

Rusko moštvo je bilo v prvem krogu prešibko, da bi preskočilo Brescio, slednja pa je v torek naletela na previsoko oviro v Španiji. Slovenski košarkar Klemen Prepelič je bil tisti, ki so ga Italijani sanjali.

Čeprav mu met za tri točke ni šel po željah (2/11), pa je bil zelo uspešen pri metu za dve točki (5/7) in prostih metih (8/9), kar je na koncu znašalo 24 točk. Povrhu je v statistiko vpisal še pet asistenc in štiri skoke ter bil s statističnim indeksom 25 prvi mož dvoboja, ki ga je njegov Joventut dobil z 81:68.

Dobro predstavo je prikazal tudi Alen Omić, ki je v 25 minutah igre za zmagovalno moštvo dosegel 12 točk, zbral devet skokov in tri asistence.

"Vse smo želeli izboljšati, zlasti obrambo. Dobili smo le 68 točk. Ključ je bil, da smo tekmeca zadržali pod 70 točkami. V ekipi imamo dovolj talenta, da dosežemo več kot 70 točk. Borili smo se, dali vse od sebe in zasluženo zmagali. Naša ekipa je zelo mlada. Povprečje je 22 let, zato zmaga šteje dvojno. Vsak dan trdo delamo. Trener veliko ve o košarki. Na vsakem koraku nam pomaga, naša naloga pa je, da smo potrpežljivi. V drugem polčasu smo veliko stvari popravili. Intenzivnost je bila na visoki ravni. Pokazali smo več želje kot tekmec in zasluženo prišli do zmage," je po tekmi razlagal Prepelič.

Gašper Vidmar bo z Venezio gostoval pri Kubanu iz Krasnodarja.

Skupina C

Lestvica

Skupina A

Lestvica

Skupina B

Lestvica

Skupina D

Lestvica