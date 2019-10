Cedevita Olimpija evropsko sezono odprla s tesnim porazom

Košarkarji Cedevite Olimpije so se podali na evropsko popotovanje. Ljubljančani so se po dveh letih igranja v tretjerazredni Ligi prvakov vrnil v Eurocup, ki za Evroligo velja za drugo najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje, in tekmo v Stožicah proti turški Darušafaki izgubili s 73:79.

Cedevita Olimpija je novo sezono začela z drugačnimi obeti, kot je bila to praksa v preteklih sezonah, ko igralski kader ni bil takšen, da bi lahko v Evropi pustil pečat, a prvi preizkus v Eurocupu so izbranci Slavena Rimca izgubili. Obračun z istanbulsko Darušafako so oranžni zmaji odprli odlično in po porvi četrtini vodili s 24:12, v drugi pa so povsem popustili in na odmor ob polčasu odšli z zaostankom štirih točk (35:39), v drugem polčasu je bil boj spet zelo enakovreden, Turkom pa je do konca uspelo ubraniti šest točk prednosti.

Cedevita Olimpija : Darušafaka, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

Američan Codi Miller-McIntyre je bil z 18 točkami prvi strelec ljubljanske ekipe, 14 jih je dodal Marko Simonović, po 10 pa še Edo Murić, Jaka Blažič in Andrija Stipanović. Pri Darušafaki je bil strelsko najbolj razpoložen Bonzie Colson s 16 točkami, Gary Browne jih je dodal 14, Doron Lamb pa 13.

Ljubljančani se bodo v skupini C merili še z italijansko Brescio, francoskim Nanterrom, Unicsom iz Kazana ter Joventutom iz Badalone. Njihov naslednji tekmec bo 9. oktobra v gosteh Unics Kazan. V skupini slovenskega predstavnika sta aktivna tudi Klemen Prepelič in Alen Omić, ki z Joventutom gostujeta v Franciji pri Nanterreju.

Že v torek je Gašper Vidmar na domačem parketu izgubil proti Partizanu. V 16 minutah igre je dosegel pet točk, zbral šest skokov.

