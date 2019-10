Izgubili so se v lastnih Stožicah

Po dveh sezonah premora se je Olimpija, tokrat pod imenom Cedevita Olimpija, spet vrnila v Eurocup. Sicer si mesta v drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju ni priigrala na parketu, ampak z združitvijo slovenske Petrol Olimpije in hrvaškega kluba Cedevita, ki je imel licenco.

Nova zgodba kluba v Evropi se je začela proti Darušafaki. Srbski reprezentant Marko Simonović in organizator igre Codi Miller-Mcintyre sta bila tista, ki sta v prvi četrtini vlekla vse niti. Prvi s tremi trojkami, drugi s štirimi asistencami, in po delnem izidu z 12:0 so Ljubljančani končali prvih deset minut pri zavidljivi prednosti dvanajstih točk (24:12).

Cedevita Olimpija : Darušafaka, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

Izgubili rdečo nit

Tako hitro, kakor so prišli do naskoka, so ga tudi izgubili. V drugi četrtini je sledil popoln mrk. Gostje iz Turčije, ki so še lani igrali v Evroligi, so na krilih Američana Dorona Lamba povedli pri 31:30, kar je bilo njihovo nasploh drugo vodstvo. Le nekaj trenutkov pozneje je bilo že 39:33.

"Začeli smo dobro. Veliko energije smo imeli. Nato smo se v obrambi zaustavili. Vse skupaj se je dramatično spremenilo. Ko dopustiš tekmecu, da se razigra, postane težko," je po tekmi razlagal Codi.

Codi Miller-McIntyre je bil najboljši posameznik Olimpije, a to ni pomagalo, da bi zmaga ostala doma. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Anemična igra košarkarjev Cedevite Olimpija je dobila nadaljevanje, pa čeprav so jim gostje velikokrat dali priložnost za priključek. Jaka Blažič je bil tokrat povsem neviden. Do prve točke je prišel ob koncu tretje četrtine, ko je zadel prosta meta, nato pa s trojko z zvokom sirene s sredine igrišča približal svoje moštvo na 59:63.

Kar 17 skokov več so imeli gostje in in celo 17 v napadu

Navijači Olimpije so vendarle dobili razlog za navdušenje in optimizem pri 71:70, ko je Edo Murić zadel trojko. A kaj, ko so spet naredili nepotrebne napake, ki jih je nasprotnik s pridom izkoristil. Trener Cedevite Olimpije Slaven Rimac je v zaključku na klopi pustil izkušenega Simonovića, ki je bil sicer ob Codiju najboljši posameznik svoje ekipe.

Kapetan Jaka Blažič tokrat ni imel svojega večera. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"V drugem delu se mi je zdel malce utrujen. Košarkarji so prejšnji teden igrali tri tekme. Občutek sem imel, da je zanj malce preveč minut. Na parketu sem želel imeti ekipo, ki igra bolj obrambno. V napadu nato nismo igrali pametno," je dejal Rimac.

Ključen dejavnik na tekmi je bil skok. Gostje so ga dobili z 48:31, od tega so jih imeli kar 17 v napadu. In Codi je obžaloval, da so preslabo zapirali tekmeca: "Skok nas je tokrat bolel. 17 več so jih imeli od nas. In kar 17 v napadu. To je veliko dodatnih napadov. In težko je premagati ekipo, če ima toliko skokov v napadu. Vsi smo krivi, da se je zgodilo tako."

Cedevita Olimpija : Darušafaka 73:79 (24:12, 35:39, 69:73) Dvorana Stožice, gledalcev 2500, sodniki: Mantyla (Finska), Halliko (Estonija), Clemens (Nemčija). Cedevita Olimpija: Boatright 2, Murić 10, Mulalić 3, Miller-McIntyre 18, Blažič 10 (2:2), Stipanović 10 (2:4), Simonović 14 (5:5), Zirbes 6. Darušafaka: Ozmizrak 9, Agva 2 (0:2), Browne 14 (2:2), Demir 2, Hamilton 9 (1:2), Ozdemiroglu 2, Lamb 13, Jones 9, Guler 3, Colson 16 (5:5). Prosti meti: Cedevita Olimpija 9:11, Darušafaka 8:12. Met za tri točke: Cedevita Olimpija 8:23 (Simonović 3, Blažič 2, Murić 2, Mulalić), Darušafaka 13:37 (Ozmizrak 3, Lamb 3, Jones 3, Browne 2, Guler, Colson). Osebne napake: Cedevita Olimpija 17, Darušafaka 19. Pet osebnih: /.

