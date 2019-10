Zdravljenje ljubljanske košarkarske anemičnosti

Dobre štiri mesece po tem, ko je košarkarsko regijo presenetil prvi resen namig o združevanju Cedevite in Olimpije, je združen klub z ljubljanskim domicilom in zelo izkušenim kadrom pripravljen na prvi uradni preizkus. V prvem krogu EuroCupa bo namreč pri raznovrstnem moštvu trenerja Slavena Rimca gostovala turška Darušafaka, pri kateri je strah pred morebitnim navijaškim pritiskom s tribun povsem odveč. "Prepričevanje navijačev je dolgotrajni postopek," poudarjajo pri Cedeviti Olimpije. Evropski krst je prvi korak tega procesa, torej svojevrstnega zdravljenja ljubljanske košarkarske anemičnosti.

Odbojkarska evforija, ki je v zadnjih dveh tednih tresla Stožice, se je že polegla. Nove, košarkarske še ni na vidiku. Za prvo evropsko preizkušnjo Cedevite Olimpije in pravzaprav ljubljansko vrnitev v EuroCup kot drugo najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje (ob 19.30 bo tekmec Darušafaka) velja v prestolnici zelo skromno zanimanje. Zdi se, da bodo Ljubljančani dokaj počasi sprejemali vitaminske zmaje, zato so bili v taboru slovenskih podprvakov celo prijetno presenečeni nad dokaj številčnim novinarskim obiskom zadnjega odprtega treninga v največji športni dvorani v državi. Prav tisti, ki je slovensko odbojkarsko reprezentanco ponesla do kolajne na evropskem prvenstvu.

Čez noč ne gre

"Ljubljansko občinstvo je prezahtevno, da bi ga osvojil z eno samo tekmo. Gre za dolgoročnejši projekt. Zgodbo je treba graditi. Kdor meni, da je mogoče zbrati ekipo z vseh vetrov in takoj delovati na najvišjih obratih, se moti. Potrebujemo potrpljenje. Treba pa se je boriti. Dati kri in srce za ta klub. To je glavni cilj. Verjamem, da se na ta način lahko prepriča navijače," o osvajanju ljubljanskega občinstva, ki ima košarko sicer zapisano v svoj DNK, a je po nizu slabih sezon postalo povsem anemično, razmišlja slovenski reprezentant Edo Murić. Klub je bil namreč talec sanacije, na rezultatski ravni pa je od poseganja proti evropskim zvezdam strmoglavil na jadransko dno.

Codi Miller-McIntyre bo eden od nosilcev Cedevite Olimpije. Foto: Urban Meglič/Sportida

Z zmago v novo poglavje

"Tekma proti Darušafaki je, kljub dejstvu, da je vpeta v niz preizkušenj, za nas zelo pomembna. Pred ljubljanskim občinstvom se želimo pokazati v najlepši luči. Obeti so dobri. V pripravah smo namreč znali postreči s hitro in atraktivno košarko, čeprav smo delali tudi grobe napake. Jasno, oboji smo na začetku sezone. Nobena ekipa še ni povsem uigrana. Naše želja, borbenost in agresivnost lahko odločijo. Oklenil bi se drugih polčasov tekem proti Ulmu in Budućnosti. Takrat smo imeli dobro obrambo in kakovosten prehod v napad. To je naša pot. Novo poglavje želimo začeti z zmago," pravi glavni trener Slaven Rimac.

Edo Murić: lani za Cedevito, letos za Cedevito Olimpijo Foto: Urban Meglič/Sportida Nov začetek

"Imamo potencial," pred uradnim evropskim in jadranskim (v petek Ljubljančane čaka še gostovanje pri Megi) začetkom sezone še poudarja trener Rimac, ki je sestavil zelo izkušen, širok in raznolik igralski kader. Ton naj bi mu dejal Američan Codi Miller-McIntyre, strelsko oporo njegov rojak Ryan Boatright in Filip Krušlin, igralsko energijo slovenska reprezentanta Jaka Blažič in Edo Murić, čvrstost pod koši pa Marko Simonović, Andrija Stipanović, Mikael Hopkins in Maik Zirbes. Hkrati je kot na dlani, da bo hrvaški trener novega kluba zagovarjal načelo, po katerem se vse skupaj začne v obrambi.

(Ne)znani Turki

"Uf, komaj čakam na resne tekme. Na tiste metuljčke v trebuhu," se neučakano muza Murić, ki je bolj kot o tekmecih v tem tednu razmišljal o konsolidaciji igralskega kadra in iskanju prepotrebne kemije. Tudi analiza tekmeca je bila nekoliko omejena. "Verjamem, da je strokovni štab vseeno opravil dobro analizo," dodaja Ljubljančan, ki prvič nosi dres Olimpije. Skupaj s soigralci v Darušafaki vidi tradicionalno močnega tekmeca, ki pa je v zadnjih sezonah oklestil proračun, tako da izgublja sapo v boju z najmočnejšimi turškimi klubi. V generalki je ekipa trenerja Ernaka Salcuka v prvem krogu turškega prvenstva premagala Buyukcekmece (92:85).

"Z navijači bo lažje"

Da bi bilo še kako lepo novo zgodbo odpreti z zmago, zagotavlja tudi izkušeni srbski reprezentant Marko Simonović, ki je zaradi svetovnega prvenstva izpustil precejšen del priprav. Ob našem vprašanju, ali pogreša kakšen dan za spoznavanje sistema, se je zato zgolj nasmehnil. "Morda malce več," je dejal. Vseeno je že v superpokalu dokazal, da je lahko eden od nosilcev ekipe. "Ob kakovosti in potencialu čutim izjemno željo po dokazovanju. Vse to bo seveda lažje ob občinstvu. Skupaj z navijači moramo graditi to zgodbo," poudarja 33-letni košarkarski popotnik, ki je nazadnje igral v Zenitu.

Maik Zirbes bo v kadru Olimpije za prvo teko EuroCupa. Foto: MaPa Zelena luč za nemškega centra

Vsega 25 ur pred tekmo s turškim prvoligašem so pri Olimpiji prejeli vse potrebne papirje za registracijo zadnjega prišleka. V Rimčevem kadru bo tako zanesljivo tudi nekdanji nemški reprezentančni center in stari znanec iz jadranske lige Maik Zirbes, ki je nazadnje igral na Kitajskem. "Potreboval bom nekaj časa, da najdem skupni jezik s soigralci. Gre za novo moštvo, v katerem pa vidim potencial. Čutim velika pričakovanja," pred večerno tekmo razmišlja 29-letni in 218 centimetrov visoki center, ki je na najvišji tekmovalni ravni igral v dresu beograjske Crvene zvezde, Bayerna iz Münchna, Bamberga in Maccabija.