Luka Dončić pod žarometi in novim pritiskom

"To ste me že vprašali. Isto vprašanje. Mar ne? Minila sta dva tedna," je z zanj značilnim ležernim nasmeškom, ki daje vtis nelagodnosti v medijskem vrvežu, enemu od ameriških novinarjev na ponedeljkovem medijskem dnevu odprtih vrat teksaškega poklicnega moštva Dallas Mavericks odvrnil Luka Dončić ter sprožil smeh. Igranje. Tako kot se igra pod koši. In verjame, da se bo na podoben način igral tudi v svoji drugi sezoni v ligi NBA. Ta se bo s prvo tekmo predsezone začela že prihodnji teden, povsem zares pa 24. oktobra na tekmi proti Washingtonu.

Lažji in hitrejši

Dončić, ki poleti za veliko večino slovenskih medijev ni bil dosegljiv, zdaj v ZDA zatrjuje, da je na novo sezono pripravljen bolje kot kadarkoli. Po eni strani bo črpal iz izkušenj in pridobljene samozavesti, predvsem pa poudarja, da je imel med aprilom in oktobrom dovolj časa za popoln počitek in nato temeljito pripravo. Pilil je tudi met, a ključna razlika naj bi bilo njegovo preoblikovano telo. "Sem lažji in hitrejši," pravi 201 centimeter visoki slovenski reprezentant, ki naj bi igro še naprej gradil na napadalni nepredvidljivosti, zapolniti pa želi obrambne vrzeli.

Luka Dončić v središču pozornosti. Foto: Reuters

Pod žarometi: tudi o Krisu

Na Dallasovem medijskem dnevu se je prav Luka znašel pod najmočnejšimi žarometi. Ameriški mediji niso spregledali njegovega navdušenja nad uspehom slovenske odbojkarske reprezentance in vključitve v vseslovensko akcijo zbiranja denarja za 19-mesečnega fantka Krisa z redko gensko boleznijo spinalno mišično atrofijo. "Potreboval je pomoč," je dejal Luka o zadnji temi, za odbojkarje pa Američane podučil, da pesti stiska za vse slovenske športnike. "Slovenci so odlični navijači. Saj ste videli, kako je bilo lani v Miamiju," se je dvoboja z Goranom Dragićem spomnil Dončić in Teksačanom obljubil, da bo rojake v prihodnje skušal zvabiti tudi v Dallas.

Cilj? Končnica!

Po rezultatsko skromni pretekli sezoni, v kateri je Dallas na 82 tekmah rednega dela prišel do le 33 zmag in bil tako za vsaj 14 zmag oddaljen od zadnjega vlaka v končnico, so Dončić in soigralci zdaj prepričani, da je napočil čas za korak naprej. Uradni cilj je namreč uvrstitev v končnico. "Gledam soigralce, gledam energijo na treningih, zato verjamem, da je to mogoče. Vsekakor. To je naš cilj," zatrjuje LD 77 in dodaja, da ga ni strah dodatnega pritiska. "V Madridu so me že kot najstnika naučili, kako se kosati s pritiskom in se osredotočati na igro, zato verjamem, da bom kos nalogi," pravi.

Čas za drugo poglavje v ligi NBA. Foto: Getty Images

Dvojec: Porzingis - Dončić

Eden od najmočnejših argumentov, ki ga v Dallasu navajajo ob pogledovanju proti elitni zahodni osmerici, je igralska vključitev latvijskega centra Kristapsa Porzingisa, ki je sicer nekdanje prvake okrepil že lani, a zaradi poškodbe ni igral. V zadnjem letu in pol je gradil svoje telo, zdaj pa … "Je odličen igralec. Verjamem, da se bova dobro povezala," poudarja Dončić, ki se zaveda klubskih pričakovanj o oblikovanju dolgoročnega udarnega dvojca.

Potrebovala bosta čas

"Telesno se odlično počutim. V času odsotnosti sem uvidel, kako zelo mi je košarkarska igra pri srcu. Zdaj sem v novem okolju, pripravljen na novo poglavje. Luka? Je nevaren napadalec, ki me bo razbremenil, jaz pa njega. Seveda, potrebovala bova nekaj časa, da se povsem ujameva in začutiva. Rad bi, da se v igri tako dobro razumeva, da se nama ne bo treba pogovarjati," pa se sodelovanja z Dončićem veseli kar 221 centimetrov visoki latvijski center, za katerega mnogi menijo, da bo "novi" Dirk Nowitzki. "Kar je storil za klub in mesto, je težko ponoviti. To so veliki čevlji," odgovarja Porzingis.

Sanjski scenarij: na tekmo zvezd, v končnico in nato s Slovenijo v Tokio. Foto: Vid Ponikvar

Najboljši nasvet: Uživaj v igri

O legendarnem nemškem košarkarju, ki je spomladi košarkarske čevlje obesil na klin, z izbranimi besedami govori tudi Dončić. Priznava tudi, da mu je kot mentor pomagal do lažjega prilagajanja na Dallas in ligo NBA. "Le v enem letu sem se od njega veliko naučil. Le vprašam se lahko, kako bi bilo, če bi bil v njegovi družbi več let. A ker živi v Dallasu, bova ostala v stikih. Še naprej bo lahko pomagal. Držim pa se njegovega najboljšega nasveta, ki mi ga je dal. To pa je, naj uživam v igri," pravi Dončić, ki je tudi po zagotovilih trenerja ime prihodnosti. "Nikoli ga ne bi menjal," pravi Rick Carlisle in Dončića pohvalil z izjemno primerjavo. Na misel mu je namreč prišel Larry Bird. Kot bi mu ponudil še večji izziv …