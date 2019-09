Sklonjenih glav v družbo nesmrtnih

"Čakam bratranca," so na dan odbojkarskega finala ob fotografiji pokala za naslov evropskega košarkarskega prvaka z odbojkarsko žogo v njem na Twitterju zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije in odbojkarjem v Francijo poslali pozitivne želje. A ko je po sanjskem slovenskem uvodu v pariški finale začelo padati z vseh strani, srbski blok pa se je zdel previsok in pretrd, je postalo jasno, da bodo morali Goran Dragić in zlati junaki EuroBasketa 2017 še malce počakati na tovrstno družbo.

Kako neverjetno motivirani in prepričani o končnem uspehu so bili odbojkarji, so nato po porazu dokazovale tudi sklonjene glave in skrušeni pogledi kapetana Tineta Urnauta ter soigralcev. A vseeno druga srebrna odbojkarska kolajna na evropskih prvenstvih v pičlih štirih letih in šele peta slovenska članska kolajna v kolektivnih športih vendarle spada med največje uspehe slovenskega športa.

Ob velikem uspehu varovalcev Alberta Gulianija, ki bodo lahko svojo priljubljenost preverili v ponedeljek ob 17.00 na sprejemu v središču Ljubljane, osvežimo spomin na uspehe rokometašev, košarkarjev in seveda odbojkarjev.

2004: Srebrni rokometni vitezi Foto: Getty Images Pisalo se je leto 2004 in Slovenija, v kateri se je medtem nakopičilo že veliko kolajn individualnih športnikov, je gostila evropsko rokometno prvenstvo kot enega od vrhuncev rokometnega navdušenja, h kateremu sta nezanemarljiv delež prispevala tudi osrednja kluba – Krim in Celje PL. Domače prvenstvo se je zdelo idealen oder za naskok na kolajno. S tem se je strinjala tudi četa selektorja Toneta Tislja (mimogrede, edinega slovenskega trenerja, ki je v domovino prinesel ekipno kolajno, saj so v vseh drugih primerih odličja osvajali tuji selektorji). Sprva je navduševala v Celju, nato še na zaključnem turnirju v Ljubljani, kjer je nazadnje premoč priznala le Nemčiji.



Za Slovenijo so nastopili: Ognjen Backovič, Branko Bedekovič, Boštjan Ficko, Zoran Jovičič, Andrej Kastelic, Vid Kavtičnik, Beno Lapajne, Zoran Lubej, Aleš Pajovič, Dušan Podpečan, Roman Pungartnik, Ivan Simonovič, Gorazd Škof, Tomaž Tomšič, Renato Vugrinec in Uroš Zorman; selektor: Tone Tiselj

2015: Čudežni Giani in prerojeni odbojkarji



Foto: Sportida Vsega nekaj dni za tem, ko so se v domovino razočarano vrnili slovenski košarkarji po predčasnem slovesu od EuroBasketa, so za športno evforijo leta 2015 začeli skrbeti odbojkarji. Na evropsko prvenstvo, ki sta ga skupaj gostili Italija in Bolgarija, so se pripravljali brez pretiranega medijskega obleganja in visokih javnih pričakovanj, a z veliko odločnostjo in vizijo italijanskega selektorja. Andrea Giani je prerodil odbojkarje, ki so nizali zmage ter v izločilnem delu v velikem slogu ugnali Nizozemsko, Poljsko in Italijo. Premočna je bila le Francija v finalu.



Za Slovenijo so nastopili: Alen Pajenk, Alen Šket, Mitja Gasparini, Dejan Vinčić, Jan Kozamernik, Jan Klobučar, Jani Kovačič, Danijel Koncilja, Miha Plot, Jan Pokeršnik, Gregor Ropret, Tine Urnaut, Klemen Čebulj in Uroš Pavlović; selektor Andrea Giani.

2017: Rokometaši tudi do prve kolajne na svetovnem prvenstvu

Foto: Reuters



Rokometna reprezentanca pa ni le prva, ki je osvojila kolajno na evropskem prvenstvu, in prva z nastopom na olimpijskih igrah (to je nato dvakrat uspelo še hokejski izbrani vrsti). Je tudi prva s kolajno na svetovnem prvenstvu. Ob množici slovenskih športnih uspehov smo morda že kar malce pozabili, da se je to zgodilo predlani. A težko bo kadarkoli pozabiti način. Ekipa, ko jo je vodil še vedno aktualni selektor Veselin Vujović, je v tekmi za tretje mesto na januarskem SP v Franciji proti Hrvaški še v 40. minuti zaostajala za osem golov (16:24), sledila pa sta neverjeten preobrat in končna zmaga za bron zlatega sijaja (31:30). Za Slovenijo so nastopili: Matevž Skok, Blaž Blagotinšek, Nik Henigman, Gašper Marguč, Vid Kavtičnik, Blaž Janc, Jure Dolenec, Darko Cingesar, Vid Poteko, David Miklavčič, Tilen Kodrin, Matej Gaber, Marko Bezjak, Jan Grebenc, Miha Zarabec, Borut Mačkovšek, Urban Lesjak in Urh Kastelic; selektor Veselin Vujović

2017: Kdor čaka, dočaka. Na košarkarski način.

Foto: Reuters S 17. 9. 2017 je dokončno konec tudi košarkarskega čakanja na tako želeno kolajno. Slovenija je na krilih Gorana Dragića in Luke Dončića ter ob strateški usmeritvi selektorja Igorja Kokoškova razvila najbolj učinkovito in tudi všečno košarko v svoji zgodovini. Poljska, Finska, Grčija, Islandija, Francija, Ukrajina, Latvija, Španija in Srbija. Tako so po vrsti, sprva v Helsinkih in nato v Istanbulu, padali slovenski tekmeci. Košarkarji so tako Sloveniji priborili prvo zlato kolajno v ekipnih športih med člani.



Za Slovenijo so nastopili: Anthony Randolph, Matic Rebec, Goran Dragić, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Edo Murić, Jaka Blažič, Gašper Vidmar, Saša Zagorac, Žiga Dimec, Vlatko Čančar, Luka Dončić; selektor: Igor Kokoškov