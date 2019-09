Po super začetku Slovenci v podrejenem položaju: Srbi še tretjič evropski prvaki

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v velikem finalu evropskega prvenstva v Parizu izgubila s Srbijo (1:3) in še drugič v zgodovini osvojila srebrno odličje. Slovenci so tekmo odlično odprli in povedli z 1:0, nato pa so v nadaljevanju Srbi prevzeli vajeti igre v svoje roke in še tretjič osvojili evropsko zlato. V sobotni tekmi za tretje mesto so Poljaki ugnali utrujene domačine.

Srbija : Slovenija 3:1 (-19, 15, -18, -19) Srbija: Okolić, Kovačević 20, Petrić 12, Čirović, Peković (L), Krsmanović, Ivović, Jovović 1, Atanasijević 22, Luburić, Majstorović (L), Podraščanin 5, Lisinac 11, Todorović Slovenija: Štern T. 2, Pajenk 12, Kozamernik 9, Šket, Gasparini 7, Vinčić 1, Štalekar, Štern Ž., Klobučar (L), Kovačič (L), Videčnik, Urnaut 10, Čebulj 15, Planinšič

Slovenci so v postavi Gasparini, Kozamernik, Pajenk, Čebulj, Urnaut, Vinčić, Kovačič hitro pokazali, da imajo jasen cilj. Že od prve točke naprej so z raznovrstno igro Srbom povzročali obilico težav. Od srbskega vodstva z 8:6 se je tehtnica močno nagnila na slovensko stran, ki do konca niza niso popuščali in le povečevali prednost. Na koncu je bilo kar 25:19, kar je bil začetek finala, ki smo si ga Slovenci lahko le želeli.

Slovenci so odlično začeli, nato pa popustili. Foto: CEV

Srbi so se hitro pobrali po hladnem tušu v prvem nizu. Slovenci so povsem popustili na sprejemu, Srbi pa so strnili vrste v bloku in povedli s kar 12:5, kar je bila tudi prednost, ki zadostovala za izenačitev na 1:1. Srbi so leteli po igrišču, medtem so se slovenski odbojkarji povsem ustavili. Naše napadalce so Srbi v drugem nizu kar sedemkrat ujeli v bloku (25:16).

Odbojkarji v modrih dresih so tudi v tretjem nizu ves čas vodili. Slovenci do sredine niza niso bili daleč (14:11), nato pa spet popustili nasprotnikom dopustili štiri zaporedne točke (18:11). Dvakratni evropski prvaki so brez težav zadržali prednost in povedli z 2:1 v nizih.

Finale si je ogledalo 12.654 gledalcev V dvorani Bercy v Parizu se je zbralo skoraj 13 tisoč gledalcev (12.654). Od tega med 2.300 in 2.600 Slovencev, srbskih privržencev je bilo približno 400.

V četrtem nizu so Slovenci povedli s 4:2, potem pa so Srbi zaigrali tako kot v prejšnjih dveh nizih in našim fantom niso dovolili preobrata. Slovenci so bili še zraven pri 12:13, nato pa je spet sledila srbska serija in finale je bilo odločeno. Pri zmagovalcih, ki so se na koncu ustavili pri 14 blokih, sta blestel Aleksandar Atanasijević (22) in Uroš Kovačević (20), pri Slovencih pa je bil s 15 točkami najboljši Klemen Čebulj.

Organizatorji so po koncu razglasili tudi najboljšega igralca turnirja. Nagrado je zasluženo prejel nekdanji odbojkar ACH Volleyja Kovačević.

Nič jim ni bilo podarjeno

Slovencem na tem prvenstvu, ki ga je poleg Francije, Belgije in Nizozemske gostila tudi Slovenija, ni bilo prav nič podarjeno. V osmini finala so morali izločiti Bolgarijo, sledila je epska predstava proti Rusom, v polfinalu pa so padli še svetovni prvaki Poljaki.

Za Srbe velja nekaj povsem drugega, vse do polfinala niso odigrali resne tekme, za vstop v finale pa pred več kot 12-tisočglavo množico v dvorani Bercy s 3:2 v nizih razžalostili domačine Francoze.

Na Brniku že okoli ene ure zjutraj, popoldne skupaj z Rogličem in Pogačarjem na Kongresnem trgu Slovenski junaki bodo predvidoma še ponoči prispeli nazaj v domovino, v ponedeljek popoldne ob 17. uri pa jih v središču Ljubljane (Kongresni trg) čaka velik sprejem. Na njem se bosta odbojkarjem pridružila tudi kolesarska šampiona in junaka Vuelte Primož Roglič in Tadej Pogačar. Po informacijah iz slovenskega tabora se bodo odbojkarji iz Pariza napotili že ob 23.30. Če ne bo kakšnih zamud in drugih nevšečnosti, bodo na Brnik prispeli okoli ene ure zjutraj.

Poljakom končno tretje mesto

V soboto je bila odigrana tekma za tretje mesto EuroVolleyja 2019. Poljaki, ki so jih v polfinalu v Stožicah zaustavili ravno Slovenci, so s 3:0 v nizih premagali galske peteline in si okoli vratu obesili bronasto odličje.

Svetovni prvaki so zasedli končno tretje mesto. Foto: CEV

Evropsko prvenstvo, moški, finale:

Najuspešnejše države: 14 - Rusija (1950, 1951, 1967, 1971, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987, 1991, 2013, 2017)



6 - Italija (1989, 1993, 1995, 1999, 2003, 2005)



3 - Češka (1948, 1955, 1958), Srbija (2001, 2011, 2019)



1 - Poljska (2009), Francija (2015), Nizozemska (1997), Romunija (1963), Španija (2007)

