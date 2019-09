Še vedno boli košarkarska zaušnica: Koliko Srbov imate pa tokrat v ekipi?

Potem ko so v petkovem polfinalu Srbi utišali dvorano Bercy in po petih nizih izločili organizatorje boja za odličja, Francoze, je bilo jasno, da bo o evropskem naslovu odločal obračun med Slovenijo in Srbijo. Praktično vsem slovenskim ljubiteljem športa se je pred očmi zavrtel film iz pred dveh let, ko so slovenski košarkarji v finalu Eurobasketa 2017 v Turčiji ugnali Srbe in stopili na evropski tron.

Vsi Slovenci si želijo, da se scenarij ponovi, tudi voditeljica in novinarka Kanala A Sanja Modrić. To je zapisala na Twitterju in ni trajalo dolgo, ko se je zapis odzval srbski športni komentator Slobodan Šarenac in navdušil celotno Srbijo.

"V finalu EP v odbojki se bo Slovenija pomerila s Srbijo, tako kot v finalu EP v košarki 2017. Še konča naj se enako," je zapisala Modrićeva, Šarenac pa ji je odgovoril. "Ne vem, odvisno, koliko Srbov imate tokrat v ekipi?" je provokativno zapisal Srb in med vrsticami pokazal na takratna prva zvezdnika slovenskih košarkarjev kapetana Gorana Dragića in Luko Dončića.

Čivk Šarenca, ki ga je všečkalo preko tisoč tviterašev:

Čeprav je Šarenac v nadaljevanju besednih dvobojev dejal, da gre le za manjše zbadanje med njim in Sanjo, so njegove besede naletele na različne odzive. Slovenci so prepričani, da Srbe še vedno še kako boli košarkarska zaušnica sredi Istanbula, Srbi pa so provokativnemu komentatorju z veseljem zaploskali,

Ni kaj, napetost pred odbojkarskim finalom narašča, kdo bo boljši, ali Slovenija ali Srbija, pa bo znano v nedeljo ob 17.30, ko se bo v Parizu začelo sklepno dejanje EuroVolleyja 2019.

Kdo bo zmagovalec nedeljskega finala EuroVolleyja 2019? Slovenija 88,75% +

Srbija 11,25% +

Preberite še: