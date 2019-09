Tolažilna nagrada, ki si je ni nihče želel, Poljakom

Poljaki so v boju za bron s 3:0 premagali Francoze, ki so doma ostali brez odličja.

V boju za bronasto odličje na odbojkarskem evropskem prvenstvu so Poljaki, ki so jih v polfinalu izločili Slovenci, v Parizu s 3:0 premagali gostitelje in osvojili deveto odličje na prvenstvih stare celine (1 zlato, 5 srebrov, 3 broni). Finale, v katerem se bodo slovenski odbojkarji udarili s Srbi, bo v nedeljo ob 17.30.

Varovanci Vitala Heynena, ki se je pred dnevi v Ljubljani spraševal, ali ima Slovenija ekipo za finale, kar so mu Slovenci pozneje dokazali v polfinalu, so v Parizu prišli do bronastega odličja. Na tekmi zanj so s 3:0 v nizih premagali gostitelje prvenstva Francoze, ki po težkem petkovem polfinalnem porazu s Srbijo niso imeli dovolj moči, da bi pred domačimi gledalci prišli do osmega odličja na evropskih prvenstvih.

V nedeljo lahko Slovenci presežejo leto 2015

Francosko-poljski obračun je bil ogrevanje za veliko zanimivejši in prestižnejši finalni obračun med Slovenijo in Srbijo, ki se bo v francoski prestolnici v nedeljo pričel ob 17.30.

Slovenija si je finalno tekmo priigrala po četrtkovi zmagi v Ljubljani nad Poljsko s 3:1, medtem ko je bila Srbija, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Slobodan Kovač, v petek v Parizu boljša od Francije s 3:2.

Slovenci bodo drugič igrali v finalu evropskega prvenstva, leta 2015 so izgubili s Francozi in osvojili srebro, medtem ko so Srbi dvakrat stali na evropskem prestolu (2001, 2011).

Evropsko prvenstvo, moški, tekma za 3. mesto:

